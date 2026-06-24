Описание тура
Легендарный Северный Кавказ, исторические места и термальные источники курорта Кавминводы.
Путешествуя на комфортном а/транспорте небольшими группами (до 12 гостей), вы увидите великолепие Северного Кавказа, которое будет интересно даже самым маленьким путешественникам! Купание в термальных источниках в любое время года!
Программа тура по дням
Красавец Пятигорск купание Суворовские терм. источн
Встреча туристов осуществляется в а/п Минеральные Воды ко времени прилета рейса, на ж/д вокзале - ко времени прибытия поезда.
Время прибытия рекомендуется до 14 часов.
Трансфер в отель, размещение.
Посадка на все экскурсии для наших туристов осуществляется от отеля.
14:00 заселение в Бизнес-отель Маск 4
с 15 до 21 (6 часов)
Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск - Пять вершин в переводе с тюркского. Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск! Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века. Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению - куда там карловарской! Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями. Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками И знаменитый почитателями и героями - от Лермонтова до Кисы Воробьянинова! Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление озеро внутри горы Машук. Озеро Провал одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта. Далее вас ждёт символ Кавминвод скульптура Орёл, возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России. В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды щелочную, углекислую и сероводородную. В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск. Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. Вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, в ясную погоду вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.
И конечно вы посетите знаменитый Домик Лермонтова, который до наших дней сохранил свой первозданный вид. Коллекции музея содержат многочисленные уникальные экспонаты, в том числе и личные вещи нашего великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.
После Пятигорска вы отправитесь к Источнику Живой воды - Суворовские термальные источники и как его ещё называют ванны Клеопатры, за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.
Маршрут: Минеральные воды Железноводск Пятигорск парк Цветник оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники Железноводск
Эльбрус - Путешествие к поднебесному краю Земли
Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Маск с 07:30
с 08 до 19 (12 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия к самой загадочной и мистической горе Кавказа Эльбрус.
Маршрут вашего путешествия проходит по необыкновенно живописному Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии, вокруг дикие горные хребты, покрытые трещинами и изрезанными ледниками.
Великолепные картины! Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый Белел на небе голубом
Эльбрус манит и влечет. Эльбрус — это место, которое знаменито не только своей неповторимой красотой, но окутано тайной древней истории. Эльбрус одно из Семи чудес России и высочайшая вершина Европы на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В этом путешествии вы увидите самый высокогорный в России город звездного металла Тырныауз, теснину Эль-Журт, и вам откроются завораживающие пейзажи на легендарный Эльбрус, Главный Кавказский хребет, Баксанское ущелье. С Поляны Азау (нижняя станция горнолыжного курорта Приэльбрусье) вы будете подниматься на Величественный Эльбрус, который имеет десятки названий - Высокая гора, Блестящая, и Минги-Тау, что в переводе с карачаево-балкарского значит Гора из тысяч, Эльбрус-Тау - Гора, вокруг которой кружит ветер, Веселая гора, Гора Счастья, Повелитель духов или Снежная грива, Вся моя земля на ладони. Восточная вершина Эльбруса — 5621 метр, Западная — 5642 метра, расстояние между ними более одного километра, их соединяет перевал Седловина. Склоны Эльбруса круглогодично окованы в ледовый панцирь, здесь 23 древних ледника.
После Величественного Эльбруса Вас ожидает Поляна Нарзанов место бурлящих источников, насыщенных углекислым газом и железом пробивающихся прямо из-под земли. Целебный источник Нарзан заключен под огромным валуном, круглогодично окрашенным в цвета марсианских пейзажей. Вокруг грозные пики гор, обвитые лазоревой лентой реки Баксан, такая великолепная красота, что просто невозможно остаться равнодушным!
Маршрут: Железноводск Баксан Тырнауз Эльбрус поляна Нарзанов Железноводск
Город Солнца и Нарзана восхитительный Кисловодск
Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Маск с 07:30
с 09 до 17 (8 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия проходит по живописным местам великолепного солнечного Кисловодска и изумительному Замку Коварства и Любви.
В этом путешествии вы совершите променад по историческому центру города-курорта Кисловодска, посетите Курортный парк - крупнейший в Европе по своей площади где на 966га произрастает 264 вида деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов, славящийся памятниками ландшафтного паркового искусства. Вас ждут исторические и природные достопримечательности и знаменитый источник кислой минеральной воды Нарзан, а также самый притягательный и самый завораживающий уголок в самом сердце Курортного парка Долина Роз. Кисловодск - удивительный солнечный край, окружённый живописными склонами Кавказских гор, расположен в южной части Кавказских Минеральных Вод на высоте 800 960 м над уровнем моря. По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира - в среднем за год количество ясных дней в Кисловодске составляет около 300. Это потрясающе зелёный край с умопомрачительными природными пейзажами!
Наше путешествие продолжиться к удивительному месту, недалеко от города курорта Кисловодска. В живописной долине горной реки Аликоновка, расположилось одно из самых любимых и посещаемых горожанами и туристами мест — Замок Коварства и Любви. Это живописный и очень романтичный природный памятник с невероятной энергетикой - Величественные скалы, похожие на замок. Это место настолько красиво и живописно, что связанная с ним легенда о трагичной любви и предательстве воспринимается как вполне реальная история. Легенда гласит, что в древние незапамятные времена хозяином этого замка был очень жестокий и скупой князь Аликонов. Его сердце будто бы было сделано из камня. …
Маршрут: Железноводск Кисловодск исторический центр Курортный парк Долина роз Замок Коварства и Любви Железноводск
Домбай и купание в термальных источниках Жемчужина
Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Маск с 07:30
с 08 до 20 (12 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия проходит по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза.
Синие горы Домбая овеяны мифами и легендами. Лучше Гор могут быть только Горы!
На большом хребте Кавказских гор вас ждёт курорт Домбай - Дух неба и солнца! Сухой горный воздух, пропитанный хвоей и снежные вершины!
Вы увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский христианские храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа и восхититесь необыкновенной красотой курорта Домбай, который находиться в самом сердце тебердинского заповедника у подножия Главного Кавказского хребта.
Несравненной красоты горы, субальпийские луга, древние памятники архитектуры остаются в памяти наших гостей здесь навсегда. Домбайская поляна один из центров альпинизма, горнолыжного спорта и туризма Северного Кавказа. Над Домбайской поляной возвышается визитная карточка курорта - гора Белалакая высотой 3861 метр или Полосатая скала. Известна достопримечательность тем, что скалы прорезают белые пояса из кварца, ширина которых около 50 метров. Уникальность этого места в том, что 30 млн. лет назад здесь океан Тетис, а горные образования появились благодаря гигантским силам, которые подняли из глубины недр участок земной коры. По канатной дороге вы поднимитесь на великолепную обзорную площадку Хребет Мусса-Ачитара, откуда вам откроется шикарный вид на вершины и ледники Главного Кавказский хребта, долину Теберды и Гоначхира и могущественный Эльбрус.
После воспетого знаменитыми поэтами Домбая вы отправитесь за бальзамом для тела и души в термальные бассейны оздоровительного комплекса Жемчужина Кавказа в районе г. Черкесск - место для тех, кто приезжает На Воды.
Маршрут: Железноводск Кисловодск Карачаевск Теберда - Домбай Тебердинский заповедник Домбайская поляна термальный источник Жемчужина Кавказа Черкесск Железноводск
Чегемские водопады, Верхняя Балкария Голубое озеро
Автобусно-пешеходная экскурсия начинается с путешествия в Кабардино-Балкарию.
В путешествии вы увидите потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, неописуемый восторг и изумление! Вы сможете ощутить величие горной воды, рвущейся из вертикальных стен Чегемского ущелья. Чегем - здесь бьётся сердце старого Кавказа! Ущелье, пропасть, скалы и водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных стен. Чегемское ущелье - уникальное творение природы, где в узком коридоре отвесных скал, уходящих в небо, мчатся неудержимые потоки реки Чегем. Чегемская теснина шириной не более 20 метров, по краям она ограничена отвесными скалами высотой более 300 метров. Узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. В скалах, на высоте 50 метров над уровнем реки Чегем, вырублена дорога, постепенно снижаясь, выводит нас к жемчужине ущелья - Чегемским водопадам. Потоки воды несутся из расщелин, срываются вниз, образуя при этом красочную радугу.
Достопримечательности и природа Кабардино-Балкарии завораживают своим величием и погружают в удивительным мир позднего средневековья, скрытый за скалами Черекской теснины. Величественный Скалистый хребет, прозрачность горного воздуха и рокочущий в ущелье Черек Балкарский восхищают и удивляют.
На въезде в Черекское ущелье расположено карстовое бездонное Голубое озеро - Нижнее или Черек-Кель. Его глубина до сих пор не определена. Чирик-Кель никогда не замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3. Воды водоёма насыщены сероводородом, в это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70млн. литров воды. Черекское ущелье указывается как первое место поселения балкарцев на Кавказе. Из Черекского ущелья невероятной красоты дорога ведёт в нагретую солнцем Балкарскую котловину, родину древних Балкарцев. Верхняя Балкария - это колыбель, в которой зародилась культура балкарского народа. Каждый участок ее земли пропитан самобытностью и первозданностью. Горный перевал отделяет Балкарию от Грузии.
Посетив удивительные места, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величавость горных хребтов и суровость средневековых достопримечательностей вы отправитесь купаться на Аушигерские термальные источники. Аушигер место, подаренное природой, которое несет в себе красоту и здоровье. Аушигерские термальные источники - уникальное природное явление, ключ здоровья и долголетия, подаренный людям щедрой землей Северного Кавказа.
Маршрут: Железноводск Чегемское ущелье и каскад Чегемских водопадов Кабардино-Балкарии Голубое озеро Верхняя БалкарияАушигерские термальные источники Железноводск
Медовые водопады, гора Кольцо. Казачье подворье
Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Маск с 07:30
с 09 до 18 (9 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия в удивительные невероятные красоты уголкам природы Карачаево-Черкессию. Здесь живут история и первозданная природа изумительных по красоте уголков нашей страны.
В путешествии вы увидите необычайное природное явление - Медовые водопады. Вы насладитесь видами с Горы Кольцо памятник природы и место, связанное с пребыванием великого русского поэта М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. А неподалеку от горы Кольцо, где герои повести Княжна Мэри любуются закатом солнца сквозь каменное окошко, в Аликоновском ущелье, вы увидите уникальный природный комплекс Медовые водопады. Медовые водопады, спрятаны в долине реки Аликоновка (старое название Ореховые отвершки) возле речки Эчки-Баш (козья голова). Уникальный природный комплекс Медовые водопады состоит из пяти водопадов Медовый, Жемчужный, Секретный, Змейка, Чертова Мельница. Медовые водопады низвергаются вниз с отвесных скал. Уже тысячи лет горы и солнце встречаются в районе Медовых водопадов легенды говорят, что когда-то в древности местные скалы облюбовали для своих ульев дикие пчелы, все стены пещер были застроены их сотами и полными меда. Но однажды река изменила свое русло и смыла медовые кладовые. И долго еще с гор текла вода со вкусом меда. .. В Чайном домике наши смогут приобрести дары Северного Кавказа дегустация чая из горных трав, сотни видов варенья, всякие вкусности и полезности. А также покататься на лошадях знаменитой карачаевской породы гости (по желанию) и посетить дом Великана, веревочный парк и зип-лайн.
Далее мы отправимся в Казачье подворье — этнографический комплекс, предлагающий нашим гостям увлекательную театрализованную программу и вкуснейшее угощение. Казачье подворье ведет свою историю с 1908 года. Атмосфера казачьей старины на территории комплекса позволит вам познакомиться с бытом, культурой, историей, обрядами и кухней Терских казаков.
Маршрут: Железноводск Медовые водопады Карачаево-Черкесии Гора Кольцо Казачье подворье Железноводск
трансфер а/порт или ж/д г. Минеральные воды
Доп. сутки возможны
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 1. Проживание с завтраком Бизнес-отель 4 в номере Стандарт 1-го места при 2-х местном размещении. Стоимость дополнительного размещения в номере стандарт 48 000
- Стоимость 1-но местного размещения в номере стандарт - 74 000р
- Вариант прибытия на сутки ранее возможен. (Оплата за дополнительные сутки осуществляется по прибытию в отеле на ресепшн)
- В случае прибытия наших гостей ранее на сутки трансфер предоставляем по факту прибытия
- 2. Завтраки шведский стол для наших гостей в ресторане отеля
- 3. Экскурсионное обслуживание по программе на м/автобусах
- 4. Организация трансфера (встреча-проводы): индивидуально под рейс или поезд г. Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Дополнительно не входит в стоимость: - Подъём на канатным дорогам, входные билеты за купание в термальных источниках и экологические сборы, катание на лошадях (по желанию):
- 700р. купание Суворовские термальные источники
- 600р. купание термальные источники Аушигер
- 700р. купание Жемчужина Кавказа
- 250р. музей Домик Лермонтова
- 200р. вход Медовые водопады
- 600р. катание на лошадях 30мин
- 2300р. Зиплайн Медовые водопады
- 3200р. канатная дорога Домбай (детский 1800р.)
- 3200р. канатная дорога Эльбрус (детский 1800р.) + 1100р. Чегет
- Обеды на экскурсиях в кафе Кавказкой кухни средний чек 1т. р
- Ужины в ресторане отеля или кафе Кавказкой кухни в 5-10 мин. пешком средний чек 1,5т. р
Пожелания к путешественнику
Вариант прибытия на сутки ранее возможен.
(Оплата за дополнительные сутки прибытия (убытия) осуществляется по прибытию в отеле на ресепшн).
В случае прибытия гостей до 11:00 оговаривается варианты раннего заселения в отель.
В случае прибытия наших гостей ранее на сутки трансфер предоставляем индивидуально по факту прибытия.