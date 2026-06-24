1 день

Красавец Пятигорск купание Суворовские терм. источн

Встреча туристов осуществляется в а/п Минеральные Воды ко времени прилета рейса, на ж/д вокзале - ко времени прибытия поезда.

Время прибытия рекомендуется до 14 часов.

Трансфер в отель, размещение.

Посадка на все экскурсии для наших туристов осуществляется от отеля.

14:00 заселение в Бизнес-отель Маск 4

с 15 до 21 (6 часов)

Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск - Пять вершин в переводе с тюркского. Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск! Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века. Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению - куда там карловарской! Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями. Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками И знаменитый почитателями и героями - от Лермонтова до Кисы Воробьянинова! Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление озеро внутри горы Машук. Озеро Провал одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта. Далее вас ждёт символ Кавминвод скульптура Орёл, возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России. В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды щелочную, углекислую и сероводородную. В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск. Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. Вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, в ясную погоду вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.

И конечно вы посетите знаменитый Домик Лермонтова, который до наших дней сохранил свой первозданный вид. Коллекции музея содержат многочисленные уникальные экспонаты, в том числе и личные вещи нашего великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.

После Пятигорска вы отправитесь к Источнику Живой воды - Суворовские термальные источники и как его ещё называют ванны Клеопатры, за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.

Маршрут: Минеральные воды Железноводск Пятигорск парк Цветник оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники Железноводск

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