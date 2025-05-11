Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Завтра в 08:30
4 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
Завтра в 14:30
21 июл в 09:30
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6950 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав11 мая 2025Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.
- ТТурист7 мая 2025После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
- ММария12 августа 2024Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
- ЮЮлия9 августа 2024Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
- ММарианна4 августа 2024Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.
- ННиколай20 июня 2024Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
- ККулаков28 февраля 2023Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Иваньковская ГЭС»
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Сколько стоит экскурсия по Дубне в июле 2025
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