С Станислав Дубна - город, который знают во всём мире Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.

Т Турист Дубна. Наукоград в таблице Менделеева читать дальше и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело. После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности

М Мария Дубна. Наукоград в таблице Менделеева читать дальше и 2,5 часа пролетели на одном дыхание! Узнали много интересных фактов о наукограде, как живут местные жители, какими достопримечательностями гордится город. Мария, эрудированный и увлечённый гид, делится знаниями легко и ненавязчиво, а так же внимательна и с большой заботой относится к гостям города. Всем рекомендую Марию, если соберётесь посетить Дубну! Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ

Ю Юлия Дубна. Наукоград в таблице Менделеева Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария

М Марианна Дубна - город, который знают во всём мире Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.

Н Николай Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников читать дальше интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо! Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много

И Игорь Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.

В Валерия Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊