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Иваньковская ГЭС – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Иваньковская ГЭС» в Дубне, цены от 6950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Завтра в 08:30
4 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
Завтра в 14:30
21 июл в 09:30
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6950 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    11 мая 2025
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.
  • Т
    Турист
    7 мая 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
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    и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.

  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
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    и 2,5 часа пролетели на одном дыхание! Узнали много интересных фактов о наукограде, как живут местные жители, какими достопримечательностями гордится город. Мария, эрудированный и увлечённый гид, делится знаниями легко и ненавязчиво, а так же внимательна и с большой заботой относится к гостям города. Всем рекомендую Марию, если соберётесь посетить Дубну!

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
  • М
    Марианна
    4 августа 2024
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.
  • Н
    Николай
    20 июня 2024
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
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    интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
  • К
    Кулаков
    28 февраля 2023
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Иваньковская ГЭС»

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Сколько стоит экскурсия по Дубне в июле 2025
Сейчас в Дубне в категории "Иваньковская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 6950 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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