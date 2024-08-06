С Сергей Дубна. Наукоград в таблице Менделеева Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.

И Ирина Дубна. Наукоград в таблице Менделеева читать дальше Очень бережно Мария относится к памяти о великих людях и их делах. Понравился формат авто-экскурсии - можно охватить максимум достопримечательностей за минимум времени. После экскурсии многие даты и события остались в памяти у меня и у детей. Увезли с собой ощущение тепла и душевности из Дубны. Всем рекомендую экскурсию. Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.

Т Татьяна Дружеская прогулка по атмосферной Дубне читать дальше не скучали, участвовали в подготовленных шарадах и экспериментах. Юлия дала ценные советы, куда следует сходить в городе. Нам всё очень понравилось. Обязательно вернемся в Дубну, чтоб продолжить знакомство. У нас была небольшая группа из 3 человек, в т. ч. 2 подростка. Юлии удалось так организовать экскурсию, что дети

А Анастасия Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Отличная экскурсия, интересная подача материала. Гид прислушивается к пожеланием туристов и даёт интересные, правильные ответы.

Е Елена Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Хочу выразить огромную благодарность Юлии за интересную экскурсию, было приятно, легко, познавательно, ей удалось влюбить нас в чудесный город. А главное, огромное спасибо за клиентоориентированность, нам это было очень ценно!!!!

А Анастасия Дубна. Наукоград в таблице Менделеева Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!

Н Николай Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников читать дальше интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо! Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много

И Игорь Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.