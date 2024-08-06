Памятник Ленину – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Ленину» в Дубне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
14 авг в 08:00
15 авг в 08:30
5 340 за всё до 10 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
11 авг в 08:30
12 авг в 11:00
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
12 авг в 11:30
30 авг в 09:30
8 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
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    Очень бережно Мария относится к памяти о великих людях и их делах. Понравился формат авто-экскурсии - можно охватить максимум достопримечательностей за минимум времени. После экскурсии многие даты и события остались в памяти у меня и у детей. Увезли с собой ощущение тепла и душевности из Дубны. Всем рекомендую экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    У нас была небольшая группа из 3 человек, в т. ч. 2 подростка. Юлии удалось так организовать экскурсию, что дети
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    не скучали, участвовали в подготовленных шарадах и экспериментах. Юлия дала ценные советы, куда следует сходить в городе. Нам всё очень понравилось. Обязательно вернемся в Дубну, чтоб продолжить знакомство.

  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Отличная экскурсия, интересная подача материала. Гид прислушивается к пожеланием туристов и даёт интересные, правильные ответы.
  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Хочу выразить огромную благодарность Юлии за интересную экскурсию, было приятно, легко, познавательно, ей удалось влюбить нас в чудесный город. А главное, огромное спасибо за клиентоориентированность, нам это было очень ценно!!!!
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!
  • Н
    Николай
    20 июня 2024
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
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    интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Памятник Ленину»

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  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
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  3. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дубне в августе 2024
Сейчас в Дубне в категории "Памятник Ленину" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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