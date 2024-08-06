2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеДружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
14 авг в 08:00
15 авг в 08:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
11 авг в 08:30
12 авг в 11:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
12 авг в 11:30
30 авг в 09:30
8 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 августа 2024Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
- ИИрина4 августа 2024Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
- ТТатьяна2 августа 2024У нас была небольшая группа из 3 человек, в т. ч. 2 подростка. Юлии удалось так организовать экскурсию, что дети
- ААнастасия16 июля 2024Отличная экскурсия, интересная подача материала. Гид прислушивается к пожеланием туристов и даёт интересные, правильные ответы.
- ЕЕлена30 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Юлии за интересную экскурсию, было приятно, легко, познавательно, ей удалось влюбить нас в чудесный город. А главное, огромное спасибо за клиентоориентированность, нам это было очень ценно!!!!
- ААнастасия24 июня 2024Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!
- ННиколай20 июня 2024Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Памятник Ленину»
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