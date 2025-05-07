Индивидуальная
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
3 дек в 09:30
4 дек в 09:30
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Побывать там, где древняя история и современная наука существуют бок о бок
₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём7 мая 2025Дубна. Наукоград в таблице МенделееваДата посещения: 2 мая 2025После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
- ААлексей29 октября 2025Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
- ННани21 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Может даже немного не хватило времени, я бы еще послушала рассказы Марии. Очень удобный вариант, когда
- ГГригорий11 августа 2025Мария - замечательный гид. В её исполнении Дубна не только город-сад, но и место где рождается высокая наука. Сам работаю в системе РАН и подтверждаю, что сюда, просто, хочется переехать на ПМЖ.
- ГГуторова7 августа 2025Мария провела нам потрясающую экскурсию. Мы увидели весь город. Дубна удивительная. Мы ехали уже с ожиданием увидеть своими глазами наш
- ЮЮлия21 июля 2025Очень довольны экскурсией.
Полноценный рассказ о городе с использованием интересных фактов и посещением достопримечательностей.
Провели время в дружеской атмосфере.
- ЕЕвгения8 июля 2025Очень понравилась экскурсия, объехали весь город, узнали о его истории, после экскурсии сходили в порекомендованный гидом музей, тоже понравилось.
- ЛЛюбовь18 июня 202517 июня побывали с внуком на экскурсии по наукограду Дубна, которую провела для нас Мария
Мария показала нам многие достопримечательности города
- ММария12 августа 2024Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
- ЮЮлия9 августа 2024Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
- ССергей6 августа 2024Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
- ИИрина4 августа 2024Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
- ААнастасия24 июня 2024Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!
- ННиколай20 июня 2024Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
- ООльга11 июня 2024Мне понравилось) мы катались на моей машине, поэтому немного переживала, что будет тяжело и рулить и воспринимать экскурсию, но нет)
- ЮЮлия14 мая 2024Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
- ТТатьяна3 мая 2024Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
- ААлександра28 февраля 2024Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки.
Мы в восторге 😁🤗🧡
- ООльга2 декабря 2023На ноябрьских праздниках побывали с приятелями в городе Дубне на экскурсии, которую нам провела экскурсовод Мария. Город и Экскурсия очень
- ААлла22 октября 2023Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод. Приеду еще обязательно!
Сколько стоит экскурсия по Дубне в ноябре 2025
Сейчас в Дубне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 8200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
