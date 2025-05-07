Мои заказы

Экскурсии по Дубне на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Дубне, цены от 8200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
3 дек в 09:30
4 дек в 09:30
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Побывать там, где древняя история и современная наука существуют бок о бок
за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 мая 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дата посещения: 2 мая 2025
    После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
    читать дальше

    и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.

  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
    читать дальше

    локацию в которой мы побывали. Гид ответила на все наши вопросы и это никак не выбило нас из маршрута экскурсии. Спасибо большое, 2,5 часа пролетели не заметно. Очень рекомендуем данного гида!!!

  • Н
    Нани
    21 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия нам очень понравилась. Может даже немного не хватило времени, я бы еще послушала рассказы Марии. Очень удобный вариант, когда
    читать дальше

    возят в машине, показывают, рассказывают, где надо останавливают. Мария любит свой город и это передаётся тебе. Мне важно было показать дочери Дубну как город физиков-ядерщиков и мне это удалось. Рекомендую.

  • Г
    Григорий
    11 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария - замечательный гид. В её исполнении Дубна не только город-сад, но и место где рождается высокая наука. Сам работаю в системе РАН и подтверждаю, что сюда, просто, хочется переехать на ПМЖ.
  • Г
    Гуторова
    7 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария провела нам потрясающую экскурсию. Мы увидели весь город. Дубна удивительная. Мы ехали уже с ожиданием увидеть своими глазами наш
    читать дальше

    наукоград, но на экскурсии узнали много дополнительной информации, которая порадовала и была интересной. Мария очень хорошо знает город. Она была внимательна ко всем нашим вопросам и посоветовала дополнительно, что можно можно и нужно посмотреть. Мы планируем ещё с Марией посещать экскурсии. Большое спасибо.

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Очень довольны экскурсией.
    Полноценный рассказ о городе с использованием интересных фактов и посещением достопримечательностей.
    Провели время в дружеской атмосфере.
    Очень довольны экскурсиейОчень довольны экскурсией
  • Е
    Евгения
    8 июля 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Очень понравилась экскурсия, объехали весь город, узнали о его истории, после экскурсии сходили в порекомендованный гидом музей, тоже понравилось.
  • Л
    Любовь
    18 июня 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    17 июня побывали с внуком на экскурсии по наукограду Дубна, которую провела для нас Мария
    Мария показала нам многие достопримечательности города
    читать дальше

    и смогла так провести эту экскурсию, что нас переполняли впечатления и положительные эмоции! Узнали о Дубне и его жителях много интересного. Думаю, еще не раз вернуться в этот замечательный город

  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
    читать дальше

    и 2,5 часа пролетели на одном дыхание!

    Узнали много интересных фактов о наукограде, как живут местные жители, какими достопримечательностями гордится город.
    Мария, эрудированный и увлечённый гид, делится знаниями легко и ненавязчиво, а так же внимательна и с большой заботой относится к гостям города.

    Всем рекомендую Марию, если соберётесь посетить Дубну!

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Потрясающе душевная экскурсия с Марией пролетела как один миг. Мы получили заряд любви к своему городу и гордости его историей.
    читать дальше

    Очень бережно Мария относится к памяти о великих людях и их делах.
    Понравился формат авто-экскурсии - можно охватить максимум достопримечательностей за минимум времени.
    После экскурсии многие даты и события остались в памяти у меня и у детей.
    Увезли с собой ощущение тепла и душевности из Дубны.

    Всем рекомендую экскурсию.

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!
  • Н
    Николай
    20 июня 2024
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
    читать дальше

    интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мне понравилось) мы катались на моей машине, поэтому немного переживала, что будет тяжело и рулить и воспринимать экскурсию, но нет)
    читать дальше

    Мария очень тактично помогает и заранее подсказывает, куда ехать) а ещё грамотный экскурсовод, явно знает намного больше, чем входит в экскурсию) на память подарила подписанную открытку, прям милота) Дубна - приятный, чистый, тихий город, очень понравилась плотина и маяк, хотя к нему ездила сама)

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
    читать дальше

    видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)

    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)
  • А
    Александра
    28 февраля 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
    Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки.
    Мы в восторге 😁🤗🧡
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
  • О
    Ольга
    2 декабря 2023
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    На ноябрьских праздниках побывали с приятелями в городе Дубне на экскурсии, которую нам провела экскурсовод Мария. Город и Экскурсия очень
    читать дальше

    понравились, чувствуется, что Мария любит этот интересный город Подмосковья и хорошо знает его историю. 2.5 часа пролетели не заметно. Очень удобно, что экскурсию Мария провела на своём автотранспорте, удалось посмотреть весь город.

  • А
    Алла
    22 октября 2023
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод. Приеду еще обязательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
  2. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
  3. Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Сколько стоит экскурсия по Дубне в ноябре 2025
Сейчас в Дубне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 8200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дубне на 2025 год на машине, 55 ⭐ отзывов, цены от 8200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь