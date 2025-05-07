читать дальше

видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)