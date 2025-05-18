А Анна Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Потрясающая экскурсия. Прекрасные впечатления!

С Станислав Дубна - город, который знают во всём мире Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.

и ирина Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)

А Анастасия Дружеская прогулка по атмосферной Дубне Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️

А Алла Дубна - центр мировой науки читать дальше этом месте. Очень понравился маршрут, исторические справки, мы обратили внимание на детали, которые точно пропустили бы сами. Было очень интересно послушать про город от начала становления до наших времен. Отдельный реверанс памятникам и одноименным улицам! Всем, кто интересуется наукоградами и историческими местами - однозначно рекомендую! Спасибо большое за этот прекрасный день! Мария провела восхитительную экскурсию! Дубна это необыкновенный город и рассказы Марии позволили мне и моим друзьям получить полное представление об

М Марианна Дубна - город, который знают во всём мире Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.

Н Наум Дубна - центр мировой науки Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией! Город очень понравился. Советуем всем посетить!

М Михаил Дубна - центр мировой науки читать дальше процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано. С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию. Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в