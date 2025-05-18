Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Завтра в 12:00
8 июн в 14:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Дубна - центр мировой науки
Погрузитесь в мир науки в Дубне! Откройте для себя город, где создаются новейшие управляемые ракеты и строится сверхпроводящий коллайдер
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
18 июн в 13:15
19 июн в 13:15
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
6950 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 мая 2025Потрясающая экскурсия. Прекрасные впечатления!
- ССтанислав11 мая 2025Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.
- иирина13 апреля 2025Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)
- ААнастасия30 марта 2025Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️
- ААлла27 февраля 2025Мария провела восхитительную экскурсию! Дубна это необыкновенный город и рассказы Марии позволили мне и моим друзьям получить полное представление об
- ММарианна4 августа 2024Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.
- ННаум1 июля 2024Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией! Город очень понравился. Советуем всем посетить!
- ММихаил2 февраля 2024Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
- ККулаков28 февраля 2023Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Пешеходные»
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