Пешие экскурсии-прогулки в Дубне с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Дубне, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Пешая
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Завтра в 12:00
8 июн в 14:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна - центр мировой науки
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дубна - центр мировой науки
Погрузитесь в мир науки в Дубне! Откройте для себя город, где создаются новейшие управляемые ракеты и строится сверхпроводящий коллайдер
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
18 июн в 13:15
19 июн в 13:15
1200 ₽ за человека
Дубна - город, который знают во всём мире
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
6950 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 мая 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Потрясающая экскурсия. Прекрасные впечатления!
  • С
    Станислав
    11 мая 2025
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям. Рекомендую и город услуги Марии.
  • и
    ирина
    13 апреля 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия - замечательный рассказчик, преподнесла множество интересных фактов легко и увлекательно) Дубна удивила и оставила самые лучшие ыпечатления, благодаря гиду)
  • А
    Анастасия
    30 марта 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Спасибо большое Юлии за прекрасную прогулку по городу Дубне! Лёгкое очень увлекательное погружение в этот прекрасный город! Знакомство с его ключевыми точками и с творческими проявлениями местных искусствоведов, мозаичистов! Уютный приятный город, в который хочется возвращаться! Спасибо! ☀️
  • А
    Алла
    27 февраля 2025
    Дубна - центр мировой науки
    Мария провела восхитительную экскурсию! Дубна это необыкновенный город и рассказы Марии позволили мне и моим друзьям получить полное представление об
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    этом месте. Очень понравился маршрут, исторические справки, мы обратили внимание на детали, которые точно пропустили бы сами. Было очень интересно послушать про город от начала становления до наших времен. Отдельный реверанс памятникам и одноименным улицам! Всем, кто интересуется наукоградами и историческими местами - однозначно рекомендую! Спасибо большое за этот прекрасный день!

  • М
    Марианна
    4 августа 2024
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.
  • Н
    Наум
    1 июля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Великолепно проведена экскурсия по городу Дубна Марией! Город очень понравился. Советуем всем посетить!
  • М
    Михаил
    2 февраля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
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    процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано. С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию.

  • К
    Кулаков
    28 февраля 2023
    Дубна - город, который знают во всём мире
    Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Дубне в июне 2025
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