На этой экскурсии вы прогуляетесь по улицам Егорьевска, увидите дом лесопромышленника Никитина — образец русского модерна. Осмотрите старообрядческий храм Георгия Победоносца и Мариинский монастырь, а также Хлудовскую мануфактуру с живописной башней. И конечно, погрузитесь в историю города через его архитектуру, религию и промышленное наследие.

Описание экскурсии

Егорьевск традиционно считается столицей русского модерна. Вы увидите ярчайший образец этого стиля — дом лесопромышленника Никитина, в котором сегодня работает музей с богатейшей коллекцией картин, фарфора, резной кости.

Многим Егорьевск известен как центр русского старообрядчества. Здесь находится старообрядческий храм Георгия Победоносца — самый крупный в России. А ещё Свято-Троицкий Мариинский монастырь, основанный в 1880 году.

А чтобы познакомиться с историей становления города, мы отправимся к бывшей Хлудовской мануфактуре. Вы осмотрите красно-белые корпуса фабрики в викторианском стиле. И главное украшение — башню с часами, которую называют «Биг Беном».

И конечно, мы обсудим

Как дом Никитина стал «Малым Эрмитажем» прямо в Егорьевске

Почему старообрядческий храм сначала был обычным домом и как он превратился в золотой символ веры

Какие тайны прячут стены Мариинского монастыря

Почему фабрика Хлудова и её башня с часами стали символом города

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.