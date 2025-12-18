На этой экскурсии вы прогуляетесь по улицам Егорьевска, увидите дом лесопромышленника Никитина — образец русского модерна.
Осмотрите старообрядческий храм Георгия Победоносца и Мариинский монастырь, а также Хлудовскую мануфактуру с живописной башней. И конечно, погрузитесь в историю города через его архитектуру, религию и промышленное наследие.
Описание экскурсии
Егорьевск традиционно считается столицей русского модерна. Вы увидите ярчайший образец этого стиля — дом лесопромышленника Никитина, в котором сегодня работает музей с богатейшей коллекцией картин, фарфора, резной кости.
Многим Егорьевск известен как центр русского старообрядчества. Здесь находится старообрядческий храм Георгия Победоносца — самый крупный в России. А ещё Свято-Троицкий Мариинский монастырь, основанный в 1880 году.
А чтобы познакомиться с историей становления города, мы отправимся к бывшей Хлудовской мануфактуре. Вы осмотрите красно-белые корпуса фабрики в викторианском стиле. И главное украшение — башню с часами, которую называют «Биг Беном».
И конечно, мы обсудим
- Как дом Никитина стал «Малым Эрмитажем» прямо в Егорьевске
- Почему старообрядческий храм сначала был обычным домом и как он превратился в золотой символ веры
- Какие тайны прячут стены Мариинского монастыря
- Почему фабрика Хлудова и её башня с часами стали символом города
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Егорьевске
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
