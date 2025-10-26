Мои заказы

Экскурсии Егорьевска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Егорьевске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Егорьевск
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
11 дек в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 октября 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Были на экскурсии с Алексеем 11.10.25. Экскурсия замечательная, Алексей прекрасный гид, горячо рекомендую. Алексей очень приятный в общении, деликатный, с
    читать дальше

    хорошим чувством юмора и обширными знаниями о Егорьевске. Сразу спросил, что нас больше интересует (посещение церквей, монастырей, или светская история, или современная жизнь города) и провел нас по выбранному маршруту. Показал такие места, которые мы без него ни за что бы не разведали. С понимаем отнесся к нашим бесконечным застреваниям на фоточки. В общем, мы прекрасно провели время на его экскурсии, 10 из 10.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    13 октября 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей, прекрасный экскурсовод! Заранее обговорили план экскурсии. Мы были на своем авто, так как у мужа болят колени. Алексей выстроил
    читать дальше

    для нас индивидуальный маршрут, мы успели во все заявленные места. На все дополнительные вопросы Алексей отвечал развернуто и интересно! Однозначно рекомендуем знакомство с Егорьевском в компании Алексея! Планируем посетить другие города с Алексеем.

  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Благодарим Павла за очень содержательную интересную экскурсию. Прекрасно провели время, Павел рассказал много интересной информации, для наглядного сравнения показал фотографии с историческими видами города. Видна профессиональная подготовка и интерес к своему делу. Однозначно рекомендуем поездки в сопровождении этого замечательного гида!
  • Я
    Ярослава
    19 августа 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Экскурсия очень понравилась, Павел замечательный экскурсовод, уже порекомендовала своим друзьям
  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Егорьевск заслуживает включения в регулярные туристические маршруты по окраинным землям московским, но пока он обойден вниманием потока туристов, можно насладиться
    читать дальше

    неспешным походом по городу. Поход доступен и опытным путешественникам, и группам с детьми младшего школьного возраста (как в нашем случае). Павел глубоко погружен в историю города, увлеченно рассказывает о людях и памятниках. Маршрут грамотно выстроен, за два с половиной часа успели осмотреть основные достопримечательности, побывать в монастырском храме и в соборе, в парке и на центральной площади и получить рекомендации по посещению двух отделов замечательного (без преувеличения!) городского музея. Благодарим и с удовольствием рекомендуем повторить наш опыт!

  • Е
    Евгения
    25 июля 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    15 июля были на экскурсии Егорьевск-сокровище Мещеры. Вел ее замечательный гид-Павел. Он увлекательно рассказывал об истории города и жителей. Время пролетело незаметно, мы узнали много интересного. По совету Павла посетили музеи Егорьевска и остались очень довольны. Всем рекомендую эту экскурсию.
  • К
    Катерина
    27 июня 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Спасибо Павлу за интересный тур по интересному городу. Это было увлекательно, компактно и по делу. Мы узнали много нового из
    читать дальше

    истории города, людей и зданий. Не до всех мест мы дошли на самой экскурсии (к примеру, местный "Хогвартс" или старообрядческий храм), но обо всех этих местах нам совершенно точно рассказали и на них указали, так что проблемой дойти до них по не самому большому историческому центру не стало.
    Изложение, скорее, ориентировано на взрослых и достаточно сознательных детей, сама прогулка проходила в размеренном темпе, при этом Павел учёл пожелание иногда парковать меня на лавочки.
    Почемучки в нас с мужем также остались удовлетворены, на все заданные вопросы мы получили ответы.

  • В
    Владислав
    21 июня 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Очень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите на лево - посмотрите на право, это здание 1675 а это 1669, ничего подобного, все было складно и ладно. Алексею привет)
  • М
    Мария
    24 мая 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей- потрясающий рассказчик и умелец в обыденном прокладывать исторические тропки. Заведет вас туда, куда самостоятельно и первый раз в городе,
    читать дальше

    вы ни за что не полезете. Но тем ценнее. Хлудовские мануфактурные останки, магический баланс из тюремного терема, церкви и коррекционной школы, а на сладкое - местный диалект (представьте себе в Московской области!), мы были очарованы. Большое спасибо, за доставленное удовольствие.

  • Н
    Наталия
    13 мая 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    рекомендуем Павла всем! много интересного, много деталей, еле уложились в намеченное время. Прекрасно провели время!
  • Е
    Елена
    18 апреля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Добрый день
    Экскурсовод 🔥
    Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНО
    Рекомендую
  • Л
    Лара
    16 апреля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Вчера ездли в Егорьевск и прошли по городу вместе с гидом Павлом. Блестяшая экскурси,влюбились в город благодаря высокому профессионализму Павла,
    читать дальше

    его огромной любви к городу! Отличная манера подачи материала - интересно, неутомительно, полное погружениие в материал! Спасибо!!!!! очень всем советуем! Спасибо, Павел!

  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Павел очень приятный рассказчик. Узнали много нового о родном городе. Маршрут очень хороший, истории увлекательные. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    18 марта 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Егорьевск порадовал нас. 6 марта этого года Павел провел нам обьемную, интересную экскурсию, и история Егорьевска ожила в памятниках архитектуры,
    читать дальше

    жизни замечательных людей, истории края. После рассказа Павла, исторических документов и фотографий мы увидели другой Егорьевск.
    Спасибо Павлу.
    К нашей коллекции добавился еще один город, достойный туристического посещения.

  • Т
    Татьяна
    16 марта 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Очень понравилась экскурсия!
  • К
    Ксения
    12 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    8 марта посетили Егорьевск. Гид Алексей провел экскурсию не по парадной части города, а по старым улочкам, показал бывшие казармы, общежития рабочих дореволюционной постройки, фабрику Хлудова, тюремный замок. Без гида невозможно погрузиться в атмосферу старого города.
  • Е
    Елена
    11 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Замечательная экскурсия. Всем советую.
  • С
    Светлана
    9 марта 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Супер экскурсия! вся наша группа (9чел) были под впечатлением! время (почти 3ч) пролетело как миг! прошли все интереснейшие места, прониклись духом Бардыгина, Хлудова… рекомендую всем - город с Павлом запал в душу!
  • И
    Игорь
    8 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
    читать дальше

    и об истории города и о промышленниках развивавших город. Посмотрели жилую застройку столетней давности. Вместе с гидом зашли к замечательному человеку, этакому "народному краеведу". Заодно и прекрасный мёд приобрели. Три часа экскурсии пролетели незамеченно.

