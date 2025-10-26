Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
11 дек в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 октября 2025Были на экскурсии с Алексеем 11.10.25. Экскурсия замечательная, Алексей прекрасный гид, горячо рекомендую. Алексей очень приятный в общении, деликатный, с
- ТТАТЬЯНА13 октября 2025Алексей, прекрасный экскурсовод! Заранее обговорили план экскурсии. Мы были на своем авто, так как у мужа болят колени. Алексей выстроил
- ООльга23 августа 2025Благодарим Павла за очень содержательную интересную экскурсию. Прекрасно провели время, Павел рассказал много интересной информации, для наглядного сравнения показал фотографии с историческими видами города. Видна профессиональная подготовка и интерес к своему делу. Однозначно рекомендуем поездки в сопровождении этого замечательного гида!
- ЯЯрослава19 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Павел замечательный экскурсовод, уже порекомендовала своим друзьям
- ИИрина10 августа 2025Егорьевск заслуживает включения в регулярные туристические маршруты по окраинным землям московским, но пока он обойден вниманием потока туристов, можно насладиться
- ЕЕвгения25 июля 202515 июля были на экскурсии Егорьевск-сокровище Мещеры. Вел ее замечательный гид-Павел. Он увлекательно рассказывал об истории города и жителей. Время пролетело незаметно, мы узнали много интересного. По совету Павла посетили музеи Егорьевска и остались очень довольны. Всем рекомендую эту экскурсию.
- ККатерина27 июня 2025Спасибо Павлу за интересный тур по интересному городу. Это было увлекательно, компактно и по делу. Мы узнали много нового из
- ВВладислав21 июня 2025Очень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите на лево - посмотрите на право, это здание 1675 а это 1669, ничего подобного, все было складно и ладно. Алексею привет)
- ММария24 мая 2025Алексей- потрясающий рассказчик и умелец в обыденном прокладывать исторические тропки. Заведет вас туда, куда самостоятельно и первый раз в городе,
- ННаталия13 мая 2025рекомендуем Павла всем! много интересного, много деталей, еле уложились в намеченное время. Прекрасно провели время!
- ЕЕлена18 апреля 2025Добрый день
Экскурсовод 🔥
Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНО
Рекомендую
- ЛЛара16 апреля 2025Спасибо за отличную экскурсию!
- ТТатьяна4 апреля 2025Вчера ездли в Егорьевск и прошли по городу вместе с гидом Павлом. Блестяшая экскурси,влюбились в город благодаря высокому профессионализму Павла,
- ЕЕлена21 марта 2025Павел очень приятный рассказчик. Узнали много нового о родном городе. Маршрут очень хороший, истории увлекательные. Всем рекомендую!
- ННаталья18 марта 2025Егорьевск порадовал нас. 6 марта этого года Павел провел нам обьемную, интересную экскурсию, и история Егорьевска ожила в памятниках архитектуры,
- ТТатьяна16 марта 2025Очень понравилась экскурсия!
- ККсения12 марта 20258 марта посетили Егорьевск. Гид Алексей провел экскурсию не по парадной части города, а по старым улочкам, показал бывшие казармы, общежития рабочих дореволюционной постройки, фабрику Хлудова, тюремный замок. Без гида невозможно погрузиться в атмосферу старого города.
- ЕЕлена11 марта 2025Замечательная экскурсия. Всем советую.
- ССветлана9 марта 2025Супер экскурсия! вся наша группа (9чел) были под впечатлением! время (почти 3ч) пролетело как миг! прошли все интереснейшие места, прониклись духом Бардыгина, Хлудова… рекомендую всем - город с Павлом запал в душу!
- ИИгорь8 марта 2025У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
