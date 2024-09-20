Что вас ждет

Вас ждет не просто путешествие, а семинар-экскурсия. Мы с вами откроем новую культуру отношений к каждому месту, ритуалы и традиции путешественников, смысл и пользу странствий по любимому городу, миру. Совершив семейное кругосветное путешествие, мы написали книгу «Как жить? Заметки путешественника». В конце книги, подытоживая, был сделан вывод, что путешествовать хорошо, а со смыслом лучше. Это понимание открыло целый мир культуры путешествий!

В игровой форме мы открыли «Всемирное наследие» рядом с домом, древний ландшафтный комплекс «Мегалит Парк Исеть», создали галерею ландшафтных картин «Третья

Ковка», наглядно показывающих, что земля это произведение искусства, каждое место имеет свое предназначение. Теперь мы предлагаем всем принять участие в путешествиях со смыслом. Условия очень просты: собираемся в свободное время в интересном месте и, изучая себя, родину, приемы благополучия, меняем мир к лучшему. Это отношение уже преобразило жизнь нескольких тысяч людей за несколько лет. Федор Конюхов называет этот подход «путешествия духа», считая, что это наше будущее. Мы полностью с ним согласны и приглашаем вас вдохновиться вмести с нами новым, хорошо забытым миром. Пусть эта экскурсия станет одной из лучших в Вашей жизни! Организационные детали• Протяжённость пешего маршрута — 5-6 километров. По желанию, можем его уменьшить или увеличить.