Погрузитесь в новую культуру отношений к каждому месту, узнайте ритуалы и традиции путешественников, откройте смысл и пользу странствий по любимому городу, миру. Предлагаю не просто отправиться в путешествие, а посетить необычную семинар-экскурсию. Попробуйте путешествия со смыслом и вдохновляйтесь вместе с нами!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет
Вас ждет не просто путешествие, а семинар-экскурсия. Мы с вами откроем новую культуру отношений к каждому месту, ритуалы и традиции путешественников, смысл и пользу странствий по любимому городу, миру. Совершив семейное кругосветное путешествие, мы написали книгу «Как жить? Заметки путешественника». В конце книги, подытоживая, был сделан вывод, что путешествовать хорошо, а со смыслом лучше. Это понимание открыло целый мир культуры путешествий!
В игровой форме мы открыли «Всемирное наследие» рядом с домом, древний ландшафтный комплекс «Мегалит Парк Исеть», создали галерею ландшафтных картин «Третья
Ковка», наглядно показывающих, что земля это произведение искусства, каждое место имеет свое предназначение. Теперь мы предлагаем всем принять участие в путешествиях со смыслом. Условия очень просты: собираемся в свободное время в интересном месте и, изучая себя, родину, приемы благополучия, меняем мир к лучшему. Это отношение уже преобразило жизнь нескольких тысяч людей за несколько лет. Федор Конюхов называет этот подход «путешествия духа», считая, что это наше будущее. Мы полностью с ним согласны и приглашаем вас вдохновиться вмести с нами новым, хорошо забытым миром. Пусть эта экскурсия станет одной из лучших в Вашей жизни! Организационные детали• Протяжённость пешего маршрута — 5-6 километров. По желанию, можем его уменьшить или увеличить.
- В стоимость входит сопровождение гида, обучение, практика.
- С собой рекомендую взять перекус, термос, бутылочку с водой, коврик, зонтик, дождевик, перчатки, одежду по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Групповая пешеходная экскурсия для 1-10 человек длится 3 часа, можно с детьми.
- Место встречи — по договорённости с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии. Обычно экскурсия начинается в Екатеринбурге на выходе из станции метро «Площадь 5 года» в подземном переходе. Встречаемся напротив входа выхода у автоматов. Гид будет с оранжевым рюкзаком.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Обучение
- Практика
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из станции метро «Площадь 5 года»
Завершение: Екатеринбург, метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Протяжённость пешего маршрута - 5-6 километров. По желанию, можем его уменьшить или увеличить
- В стоимость входит сопровождение гида, обучение, практика
- С собой рекомендую взять перекус, термос, бутылочку с водой, коврик, зонтик, дождевик, перчатки, одежду по погоде
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Групповая пешеходная экскурсия для 1-10 человек длится 3 часа, можно с детьми
- Место встречи - по договорённости с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии. Обычно экскурсия начинается в Екатеринбурге на выходе из станции метро «Площадь 5 года» в подземном переходе. Встречаемся напротив входа выхода у автоматов. Гид будет с оранжевым рюкзаком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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