Экскурсии от метро в Екатеринбурге

Найдено 14 экскурсий в категории «От метро» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
267 отзывов
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
670 за человека
Романовы в Екатеринбурге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия по местам Романовых в Екатеринбурге
Узнайте о последних днях Романовых в Екатеринбурге. Посетите вокзал, Храм на Крови и Ганину яму. Погрузитесь в историю и семейные традиции императорской семьи
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Екатеринбург в лицах
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Екатеринбург в лицах
Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей
Начало: У метро Геологическая
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
30002 850 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
11 июля в 09:00
17 июля в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
6 июля в 09:00
10 июля в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
6 июля в 12:30
8 июля в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: У метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
3 июля в 15:00
5 июля в 11:00
1 800 за человека
Бандитский Екатеринбург глазами очевидца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бандитский Екатеринбург глазами очевидца
Погрузиться в криминальные 90-е в компании бывшего сотрудника милиции
Начало: У метро «Динамо»
7 июля в 14:30
14 июля в 12:30
от 4 800 за всё до 10 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
7 500 за всё до 3 чел.
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
Открыть город с высоты, наслаждаясь панорамными видами
Начало: Возле станции метро «Геологическая»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    спасибо Анатолию за проведенную экскурсию: четко, интересно, с ответами на вопросы. Интересного много и юмор был!!! Желаю хороших слушателей (чтобы не перебивали и не отставали от маршрута)
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Пешеходная экскурсия по центру Екатеринбурга вполне подходит для первого знакомства с городом. Хотелось бы услышать больше историй о людях, связанных с посещаемыми местами.
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Мы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. Нам очень понравилось. Познавательно. Очень много информации. Вернулись потом сами в некоторые места.
    Мы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. НамМы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. НамМы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. Нам
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • М
    Майя
    29 мая 2024
    Романовы в Екатеринбурге
    Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!
  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
    Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Романовы в Екатеринбурге
    Впервые посетили Екатеринбург. Роман провел для нашей компании интересную экскурсию. Замечательный экскурсовод прекрасно погрузил нас в историю царской семьи Романовых. Рекомендуем всем туристам экскурсию с Романом, которому удалось в рассказе о царской семье уместить историю великой России.
    Впервые посетили Екатеринбург. Роман провел для нашей компании интересную экскурсию. Замечательный экскурсовод прекрасно погрузил нас вВпервые посетили Екатеринбург. Роман провел для нашей компании интересную экскурсию. Замечательный экскурсовод прекрасно погрузил нас в
  • В
    Валентина
    16 апреля 2024
    Романовы в Екатеринбурге
    Экскурсия понравилась. Роман увлекательно рассказывает о семье Романовых, о событиях в Ганиной яме.
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Екатеринбург в лицах
    Очень познавательная экскурсия, когда интересно узнать про людей, которые были в городе и их историю. Детям 12 и 16 лет
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    очень понравилось, многие имена они знали, но не знали детали. Отдельное спасибо Ольге, интересная подача материала и фотографии людей, зданий и улиц в прошлом.

  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
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    часа, проезжая по городу мы прошли историю банд города от начала до наших дней. Вообще, главный секрет успеха экскурсии в гиде Елизавете. Во-первых она очень приятный и доброжелательный человек, который искренне старается сделать все, что бы гостям города все понравилось. Во-вторых явно, что она любит свой город и любит его историю, во всех ее проявлениях, пусть и не всегда красивых. По-этому ее рассказы полны информацией, дополнительными историями и важными пояснениями, необходимыми для понимания почему происходило так, а не иначе. Так что с большим удовольствием рекомендую всем эту экскурсию!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От метро»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
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  3. Романовы в Екатеринбурге
  4. Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
  5. Екатеринбург в лицах
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Дом Ипатьева
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
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