А Анна Узнать Екатеринбург за 3 часа спасибо Анатолию за проведенную экскурсию: четко, интересно, с ответами на вопросы. Интересного много и юмор был!!! Желаю хороших слушателей (чтобы не перебивали и не отставали от маршрута)

Т Татьяна Узнать Екатеринбург за 3 часа Пешеходная экскурсия по центру Екатеринбурга вполне подходит для первого знакомства с городом. Хотелось бы услышать больше историй о людях, связанных с посещаемыми местами.

Е Елена Узнать Екатеринбург за 3 часа Мы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. Нам очень понравилось. Познавательно. Очень много информации. Вернулись потом сами в некоторые места.

Е Елена Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки читать дальше Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.

М Майя Романовы в Екатеринбурге Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!

В Владимир Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!

О Ольга Романовы в Екатеринбурге Впервые посетили Екатеринбург. Роман провел для нашей компании интересную экскурсию. Замечательный экскурсовод прекрасно погрузил нас в историю царской семьи Романовых. Рекомендуем всем туристам экскурсию с Романом, которому удалось в рассказе о царской семье уместить историю великой России.

В Валентина Романовы в Екатеринбурге Экскурсия понравилась. Роман увлекательно рассказывает о семье Романовых, о событиях в Ганиной яме.

Е Елена Екатеринбург в лицах читать дальше очень понравилось, многие имена они знали, но не знали детали. Отдельное спасибо Ольге, интересная подача материала и фотографии людей, зданий и улиц в прошлом. Очень познавательная экскурсия, когда интересно узнать про людей, которые были в городе и их историю. Детям 12 и 16 лет