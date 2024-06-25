1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по местам Романовых в Екатеринбурге
Узнайте о последних днях Романовых в Екатеринбурге. Посетите вокзал, Храм на Крови и Ганину яму. Погрузитесь в историю и семейные традиции императорской семьи
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург в лицах
Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей
Начало: У метро Геологическая
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
30002 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
11 июля в 09:00
17 июля в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
6 июля в 09:00
10 июля в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
6 июля в 12:30
8 июля в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: У метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
3 июля в 15:00
5 июля в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Бандитский Екатеринбург глазами очевидца
Погрузиться в криминальные 90-е в компании бывшего сотрудника милиции
Начало: У метро «Динамо»
7 июля в 14:30
14 июля в 12:30
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
Открыть город с высоты, наслаждаясь панорамными видами
Начало: Возле станции метро «Геологическая»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 июня 2024спасибо Анатолию за проведенную экскурсию: четко, интересно, с ответами на вопросы. Интересного много и юмор был!!! Желаю хороших слушателей (чтобы не перебивали и не отставали от маршрута)
- ТТатьяна19 июня 2024Пешеходная экскурсия по центру Екатеринбурга вполне подходит для первого знакомства с городом. Хотелось бы услышать больше историй о людях, связанных с посещаемыми местами.
- ЕЕлена19 июня 2024Мы приехали из Оренбурга на несколько дней. Решили начать знакомство с Екатеринбургом с обзорной экскурсии. Нам очень понравилось. Познавательно. Очень много информации. Вернулись потом сами в некоторые места.
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ММайя29 мая 2024Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!
- ВВладимир20 мая 2024Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!
- ООльга20 апреля 2024Впервые посетили Екатеринбург. Роман провел для нашей компании интересную экскурсию. Замечательный экскурсовод прекрасно погрузил нас в историю царской семьи Романовых. Рекомендуем всем туристам экскурсию с Романом, которому удалось в рассказе о царской семье уместить историю великой России.
- ВВалентина16 апреля 2024Экскурсия понравилась. Роман увлекательно рассказывает о семье Романовых, о событиях в Ганиной яме.
- ЕЕлена10 марта 2024Очень познавательная экскурсия, когда интересно узнать про людей, которые были в городе и их историю. Детям 12 и 16 лет
- ООльга26 февраля 2024Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
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