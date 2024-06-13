В поездке вы узнаете, при каких обстоятельствах основали Екатеринбург, какую роль в его судьбе сыграл Пётр I и почему ещё в 19 веке его называли «столицей Урала». Побываете на месте рождения города-завода и осмотрите памятники архитектуры. Съездите к обелиску на границе частей света. И посетите монастырь, где прикоснётесь к трагическим страницам истории Дома Романовых.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга. Узнаете об особенностях его планировки и архитектурных стилях. Увидите старинные особняки, памятники конструктивизма и небоскрёбы, а также реку Исеть, «Плотинку» и другие значимые места города.
Обелиск на границе Европы и Азии. В 17 км от центра Екатеринбурга вы побываете в символичном месте, где сможете постоять одной ногой в Европе, а другой — в Азии.
Монастырь святых Царственных страстотерпцев. После расстрела в Ипатьевском доме тела членов царской семьи и их слуг бросили в шахту и сожгли. В урочище Ганина Яма вы посетите обитель, построенную на месте трагических событий 1918 года.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе
- Рекомендуемый возраст — 6+
- Во время экскурсии запланированы остановки с выходами из автобуса — пожалуйста, одевайтесь по погоде
- При посещении храмов женщинам необходимы головные уборы и юбки. Можно взять свои или воспользоваться предлагаемыми в храмах. Не допускается посещение храмов в шортах как женщинами, так и мужчинами
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
во вторник и четверг в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 900 ₽
|Дети до 18 лет
|1 800 ₽
|Пенсионеры
|1 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Я представляю туристическое агентство в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.Задать вопрос
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