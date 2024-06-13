В поездке вы узнаете, при каких обстоятельствах основали Екатеринбург, какую роль в его судьбе сыграл Пётр I и почему ещё в 19 веке его называли «столицей Урала». Побываете на месте рождения города-завода и осмотрите памятники архитектуры. Съездите к обелиску на границе частей света. И посетите монастырь, где прикоснётесь к трагическим страницам истории Дома Романовых.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Вы познакомитесь с историей возникновения и развития Екатеринбурга. Узнаете об особенностях его планировки и архитектурных стилях. Увидите старинные особняки, памятники конструктивизма и небоскрёбы, а также реку Исеть, «Плотинку» и другие значимые места города.

Обелиск на границе Европы и Азии. В 17 км от центра Екатеринбурга вы побываете в символичном месте, где сможете постоять одной ногой в Европе, а другой — в Азии.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев. После расстрела в Ипатьевском доме тела членов царской семьи и их слуг бросили в шахту и сожгли. В урочище Ганина Яма вы посетите обитель, построенную на месте трагических событий 1918 года.

Организационные детали