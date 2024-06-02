Легенды – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Легенды» в Екатеринбурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три моста истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000 за человека
Свердловский рок: легенды андеграунда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Горы в городе. Новый тур маршрут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100 за человека
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Три моста истории
    Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Восторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальным, Светлана этим живёт, дышит
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    и увлекает других. Экскурсия не просто в формате "идешь-слушаешь", очень много привлеченных материалов,"вкусных" фишек. Три часа пролетели, пронеслись и оставили чудесное послевкусие. Второй день слушаю хиты и вспоминаю, как это было. Порекомендовала это погружение всем своим коллегам и знакомым. Взахлёб - то как мы провели время со Светланой. Огромное спасибо из Екатеринбурга, Перми и Москвы!

    Восторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальнымВосторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальнымВосторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальным
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
    Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали.
    Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Три моста истории
    Спасибо, Марине, за интересную экскурсию. Мы приехали в Екатеринбург ближе к вечеру. И практически сразу отправились на вечернюю прогулку с
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    гидом. Это был наш первый приезд в город и мы в него влюбились, благодаря интересной информации, которую мы получили. Вечерний Екатеринбург очень красив. Спасибо за прием!

    Спасибо, Марине, за интересную экскурсию. Мы приехали в Екатеринбург ближе к вечеру. И практически сразу отправилисьСпасибо, Марине, за интересную экскурсию. Мы приехали в Екатеринбург ближе к вечеру. И практически сразу отправились
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Сколько нового узнала о роке. Очень рекомендую к посещению всех фанатов рока и не только, хотя бы для общего развития. Светлана очень интересный и знающий человек и расскажет многое.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
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    походов. есть и сказочные элементы, и просто очень красиво! Елена много знает и про горнодобывающее прошлое, и про историю этих мест, для нас топонимы из сказок Бажова превратились в реальные места, за что огромное спасибо!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Добрый день! Вчера посетили экскурсию Свердловский рок. Светлана очень понравилась, как рассказчик. Погрузила нас в прошлое. Мы остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
    Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Легенды»

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  4. Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
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  2. Храм на Крови
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  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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