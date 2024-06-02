1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
- ТТатьяна1 июня 2024Восторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальным, Светлана этим живёт, дышит
- ЕЕкатерина29 мая 2024Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
- ММария25 мая 2024Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали.
- ИИрина14 мая 2024Спасибо, Марине, за интересную экскурсию. Мы приехали в Екатеринбург ближе к вечеру. И практически сразу отправились на вечернюю прогулку с
- ЕЕкатерина14 мая 2024Сколько нового узнала о роке. Очень рекомендую к посещению всех фанатов рока и не только, хотя бы для общего развития. Светлана очень интересный и знающий человек и расскажет многое.
- ЕЕкатерина11 мая 2024суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ИИрина30 апреля 2024Добрый день! Вчера посетили экскурсию Свердловский рок. Светлана очень понравилась, как рассказчик. Погрузила нас в прошлое. Мы остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
- ООльга29 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Легенды»
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