Совместим прогулку и фотосессию в одной экскурсии? Вы узнаете больше о городе и оставите на память снимки из вашего путешествия. Приглашаю вас на фотопрогулку по самому центру Екатеринбурга.Часовая прогулка в

районе всем известного Ельцин-центра и небоскрёбов Екатеринбург-сити или инновационное здание РМК по соседству с историческими кварталами и Дендропарком? Выбирать вам! Не будет большого погружения в исторические даты, покажу вам самые фотогеничные места и расскажу городские легенды.

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка по Екатеринбургу

Хотите совместить прогулку и фотосессию? Это отличная возможность узнать больше о нашем городе и запечатлеть яркие моменты вашего путешествия! Я приглашаю вас на увлекательную фотопрогулку по самому центру Екатеринбурга.

Что вас ждет?

Вас ожидает часовая прогулка в живописных районах:

Рядом с известным Ельцин-центром;

У небоскребов Екатеринбург-сити;

У инновационного здания РМК, соседствующего с историческими кварталами;

В прекрасном Дендропарке.

Фотогеничные места и городские легенды

Выбор за вами! Я не буду углубляться в исторические даты, но с радостью покажу самые фотогеничные места города и расскажу интересные городские легенды. Это не только прогулка, но и возможность создать уникальные снимки, которые будут напоминать вам о вашем визите в Екатеринбург.

Присоединяйтесь к нам и сделайте ваши воспоминания о городе яркими и незабываемыми!