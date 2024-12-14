Совместим прогулку и фотосессию в одной экскурсии? Вы узнаете больше о городе и оставите на память снимки из вашего путешествия. Приглашаю вас на фотопрогулку по самому центру Екатеринбурга.
Часовая прогулка в
Часовая прогулка в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка по Екатеринбургу
Хотите совместить прогулку и фотосессию? Это отличная возможность узнать больше о нашем городе и запечатлеть яркие моменты вашего путешествия! Я приглашаю вас на увлекательную фотопрогулку по самому центру Екатеринбурга.
Что вас ждет?
Вас ожидает часовая прогулка в живописных районах:
- Рядом с известным Ельцин-центром;
- У небоскребов Екатеринбург-сити;
- У инновационного здания РМК, соседствующего с историческими кварталами;
- В прекрасном Дендропарке.
Фотогеничные места и городские легенды
Выбор за вами! Я не буду углубляться в исторические даты, но с радостью покажу самые фотогеничные места города и расскажу интересные городские легенды. Это не только прогулка, но и возможность создать уникальные снимки, которые будут напоминать вам о вашем визите в Екатеринбург.
Присоединяйтесь к нам и сделайте ваши воспоминания о городе яркими и незабываемыми!
По выходным.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотопрогулка 1 час
Что не входит в цену
- Специальные костюмы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, Ленина, 32
Завершение: Екатеринбург, 8 Марта, 41
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНочной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
12 дек в 21:30
13 дек в 21:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
В трендеНастоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: В историческом центре
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
3 800₽ за всё до 20 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
2 800₽ за всё до 10 чел.