Описание экскурсии
Вы увидите отчий дом Эдуарда Асадова, в котором поэт написал свои первые стихи. Проникнетесь тяжёлой судьбой автора и узнаете, как с этим домом связан Маяковский. Кроме того, я с радостью прочитаю вам отрывок из творчества Асадова.
Изучите популярность Демьяна Бедного среди известных людей. В поклонниках у него ходили Ленин и Булгаков! А также раскроете тайну его многочисленных псевдонимов.
Выясните, в чём состоял феномен Аркадия Гайдара и почему его творчество приобрело такую популярность у детей.
Узнаете, кто из известных писателей испачкал свои ботинки на центральной улице и сказал, что это «не город, а строительная площадка».
Прогуляетесь по единственному в стране литературному кварталу. Пройдём излюбленной тропой Мамина-Сибиряка, заглянем во дворик и найдём самый настоящий почтовый двор 19 века. Вместе напишем стихотворение и почувствуем себя поэтами!
Рассмотрите гостиницу, в которой останавливались известные люди: Ричард Никсон, Фидель Кастро, Никита Хрущёв, Борис Пастернак, Лев Толстой, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и многие другие.
Услышите о забавных случаях, которые произошли с Константином Бальмонтом. А также выясните, чем был обескуражен Антон Павлович Чехов, когда останавливался здесь проездом.
И конечно же, познакомитесь со значимой фигурой нашего края — Павлом Петровичем Бажовым. Мастер сказов, он раскрывал в них истории людей, живущих на Урале, и их любовь к малой родине. Вы узнаете, какие произведения автор написал в Екатеринбурге.
А также вы услышите:
- какой вклад в город внесли известные поэты и писатели
- как их произведения отражали самобытность местной жизни и привлекали внимание к проблемам общества
- о долгом и сложном жизненном пути, который они прошли