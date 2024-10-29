Путешествие по литературным местам Екатеринбурга откроет для вас страницы жизни известных писателей и подарит ощущение непрерывности эпох. Вы пройдёте по тем же мостовым, что и они, прикоснётесь к их историям. А также увидите гостиницу, в которой останавливались Лев Толстой и Борис Пастернак. И сами напишете стихотворение!

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите отчий дом Эдуарда Асадова, в котором поэт написал свои первые стихи. Проникнетесь тяжёлой судьбой автора и узнаете, как с этим домом связан Маяковский. Кроме того, я с радостью прочитаю вам отрывок из творчества Асадова.

Изучите популярность Демьяна Бедного среди известных людей. В поклонниках у него ходили Ленин и Булгаков! А также раскроете тайну его многочисленных псевдонимов.

Выясните, в чём состоял феномен Аркадия Гайдара и почему его творчество приобрело такую популярность у детей.

Узнаете, кто из известных писателей испачкал свои ботинки на центральной улице и сказал, что это «не город, а строительная площадка».

Прогуляетесь по единственному в стране литературному кварталу. Пройдём излюбленной тропой Мамина-Сибиряка, заглянем во дворик и найдём самый настоящий почтовый двор 19 века. Вместе напишем стихотворение и почувствуем себя поэтами!

Рассмотрите гостиницу, в которой останавливались известные люди: Ричард Никсон, Фидель Кастро, Никита Хрущёв, Борис Пастернак, Лев Толстой, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и многие другие.

Услышите о забавных случаях, которые произошли с Константином Бальмонтом. А также выясните, чем был обескуражен Антон Павлович Чехов, когда останавливался здесь проездом.

И конечно же, познакомитесь со значимой фигурой нашего края — Павлом Петровичем Бажовым. Мастер сказов, он раскрывал в них истории людей, живущих на Урале, и их любовь к малой родине. Вы узнаете, какие произведения автор написал в Екатеринбурге.

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