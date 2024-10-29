Мир писателей Екатеринбурга

Узнать, что здесь так обескуражило Чехова и кто из творцов обругал город за испачканные ботинки
Путешествие по литературным местам Екатеринбурга откроет для вас страницы жизни известных писателей и подарит ощущение непрерывности эпох. Вы пройдёте по тем же мостовым, что и они, прикоснётесь к их историям. А также увидите гостиницу, в которой останавливались Лев Толстой и Борис Пастернак. И сами напишете стихотворение!
5
1 отзыв
Мир писателей Екатеринбурга
Мир писателей Екатеринбурга
Мир писателей Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вы увидите отчий дом Эдуарда Асадова, в котором поэт написал свои первые стихи. Проникнетесь тяжёлой судьбой автора и узнаете, как с этим домом связан Маяковский. Кроме того, я с радостью прочитаю вам отрывок из творчества Асадова.

Изучите популярность Демьяна Бедного среди известных людей. В поклонниках у него ходили Ленин и Булгаков! А также раскроете тайну его многочисленных псевдонимов.

Выясните, в чём состоял феномен Аркадия Гайдара и почему его творчество приобрело такую популярность у детей.

Узнаете, кто из известных писателей испачкал свои ботинки на центральной улице и сказал, что это «не город, а строительная площадка».

Прогуляетесь по единственному в стране литературному кварталу. Пройдём излюбленной тропой Мамина-Сибиряка, заглянем во дворик и найдём самый настоящий почтовый двор 19 века. Вместе напишем стихотворение и почувствуем себя поэтами!

Рассмотрите гостиницу, в которой останавливались известные люди: Ричард Никсон, Фидель Кастро, Никита Хрущёв, Борис Пастернак, Лев Толстой, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и многие другие.

Услышите о забавных случаях, которые произошли с Константином Бальмонтом. А также выясните, чем был обескуражен Антон Павлович Чехов, когда останавливался здесь проездом.

И конечно же, познакомитесь со значимой фигурой нашего края — Павлом Петровичем Бажовым. Мастер сказов, он раскрывал в них истории людей, живущих на Урале, и их любовь к малой родине. Вы узнаете, какие произведения автор написал в Екатеринбурге.

А также вы услышите:

  • какой вклад в город внесли известные поэты и писатели
  • как их произведения отражали самобытность местной жизни и привлекали внимание к проблемам общества
  • о долгом и сложном жизненном пути, который они прошли

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 окт 2024
Отличная экскурсия!

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