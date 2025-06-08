Екатеринбург - город, где история и современность идут рука об руку. Прогулка откроет перед вами Плотинку, памятник отцам-основателям, Дом Севастьянова и Ельцин Центр. Вы узнаете, почему Екатеринбург называют музеем конструктивизма под открытым небом и как город пережил три столетия. В завершение посетите Храм на крови и Литературный квартал. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность Екатеринбурга

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

— место, откуда начиналась история города-завода памятник отцам-основателям Екатеринбурга . Кстати, почему их два?

, похожий на малахитовый терем бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка — известных уральских писателей

— главную площадь с величественным зданием мэрии «Екатеринбург-Сити» — настоящие каменные джунгли и деловой центр города

— высочайшее здание на Урале Ельцин Центр — самый противоречивый музей России

, где прячется босой Пушкин Храм на крови — памятник, посвящённый трагическим страницам истории

Но это ещё не всё! Если захотите — можно будет покорить Вознесенскую горку, изучить выдающиеся памятники авангарда на площади Парижской Коммуны. Заглянуть на тихую улочку и полюбоваться парочкой старинных деревянных домов.

И конечно, я расскажу:

как постепенно формировался архитектурный облик города, который подчас вызывает столько вопросов

почему именно сюда из Тобольска была привезена семья последнего императора России

какие взлёты и падения пережил город за три столетия

в честь какой из Екатерин назвали Екатеринбург и почему город был переименован

почему Екатеринбург называют «музеем конструктивизма под открытым небом»

как долго просуществовала Уральская область и почему она была расформирована

какую роль в жизни города сыграл Ельцин

И о многом другом, что интересует именно вас!