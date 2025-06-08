Екатеринбург - город, где история и современность идут рука об руку. Прогулка откроет перед вами Плотинку, памятник отцам-основателям, Дом Севастьянова и Ельцин Центр.
Вы узнаете, почему Екатеринбург называют музеем конструктивизма под открытым небом и как город пережил три столетия. В завершение посетите Храм на крови и Литературный квартал.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность Екатеринбурга
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Архитектурные контрасты
- 📚 Исторические факты
- 🏙️ Величественные небоскрёбы
- 🖼️ Уникальные музеи
- 🕍 Трагические страницы истории
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Плотинка
- Памятник отцам-основателям Екатеринбурга
- Набережная городского пруда
- Дом Севастьянова
- Бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка
- Площадь 1905 года
- Екатеринбург-Сити
- Башня Исеть
- Ельцин Центр
- Литературный квартал
- Храм на крови
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Плотинку — место, откуда начиналась история города-завода
- памятник отцам-основателям Екатеринбурга. Кстати, почему их два?
- набережную городского пруда и Дом Севастьянова, похожий на малахитовый терем
- бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка — известных уральских писателей
- площадь 1905 года — главную площадь с величественным зданием мэрии
- «Екатеринбург-Сити» — настоящие каменные джунгли и деловой центр города
- башню «Исеть» — высочайшее здание на Урале
- Ельцин Центр — самый противоречивый музей России
- Литературный квартал, где прячется босой Пушкин
- Храм на крови — памятник, посвящённый трагическим страницам истории
Но это ещё не всё! Если захотите — можно будет покорить Вознесенскую горку, изучить выдающиеся памятники авангарда на площади Парижской Коммуны. Заглянуть на тихую улочку и полюбоваться парочкой старинных деревянных домов.
И конечно, я расскажу:
- как постепенно формировался архитектурный облик города, который подчас вызывает столько вопросов
- почему именно сюда из Тобольска была привезена семья последнего императора России
- какие взлёты и падения пережил город за три столетия
- в честь какой из Екатерин назвали Екатеринбург и почему город был переименован
- почему Екатеринбург называют «музеем конструктивизма под открытым небом»
- как долго просуществовала Уральская область и почему она была расформирована
- какую роль в жизни города сыграл Ельцин
И о многом другом, что интересует именно вас!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Екатеринбурге
В городе Екатеринбурге живу давно. Закончила филологический факультет Уральского Государственного университета имени М. Горького. В 2016 году закончила курсы повышения квалификации по теме «Экскурсоведение и методика экскурсионной работы» в УральскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
8 июн 2025
Экскурсия прошла велоколепно! Марина превосходно рассказала обо всем, что меня только интересовало!
Очень сильно рекомендую данную прогулку!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
