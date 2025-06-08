Мои заказы

Искренне ваш, Екатеринбург

Екатеринбург - город контрастов, где небоскрёбы соседствуют с деревянными домами. Узнайте его историю и секреты на индивидуальной экскурсии
Екатеринбург - город, где история и современность идут рука об руку. Прогулка откроет перед вами Плотинку, памятник отцам-основателям, Дом Севастьянова и Ельцин Центр.

Вы узнаете, почему Екатеринбург называют музеем конструктивизма под открытым небом и как город пережил три столетия. В завершение посетите Храм на крови и Литературный квартал.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность Екатеринбурга
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Архитектурные контрасты
  • 📚 Исторические факты
  • 🏙️ Величественные небоскрёбы
  • 🖼️ Уникальные музеи
  • 🕍 Трагические страницы истории
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя17
ноя20
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Плотинка
  • Памятник отцам-основателям Екатеринбурга
  • Набережная городского пруда
  • Дом Севастьянова
  • Бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка
  • Площадь 1905 года
  • Екатеринбург-Сити
  • Башня Исеть
  • Ельцин Центр
  • Литературный квартал
  • Храм на крови

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • Плотинку — место, откуда начиналась история города-завода
  • памятник отцам-основателям Екатеринбурга. Кстати, почему их два?
  • набережную городского пруда и Дом Севастьянова, похожий на малахитовый терем
  • бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка — известных уральских писателей
  • площадь 1905 года — главную площадь с величественным зданием мэрии
  • «Екатеринбург-Сити» — настоящие каменные джунгли и деловой центр города
  • башню «Исеть» — высочайшее здание на Урале
  • Ельцин Центр — самый противоречивый музей России
  • Литературный квартал, где прячется босой Пушкин
  • Храм на крови — памятник, посвящённый трагическим страницам истории

Но это ещё не всё! Если захотите — можно будет покорить Вознесенскую горку, изучить выдающиеся памятники авангарда на площади Парижской Коммуны. Заглянуть на тихую улочку и полюбоваться парочкой старинных деревянных домов.

И конечно, я расскажу:

  • как постепенно формировался архитектурный облик города, который подчас вызывает столько вопросов
  • почему именно сюда из Тобольска была привезена семья последнего императора России
  • какие взлёты и падения пережил город за три столетия
  • в честь какой из Екатерин назвали Екатеринбург и почему город был переименован
  • почему Екатеринбург называют «музеем конструктивизма под открытым небом»
  • как долго просуществовала Уральская область и почему она была расформирована
  • какую роль в жизни города сыграл Ельцин

И о многом другом, что интересует именно вас!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Екатеринбурге
В городе Екатеринбурге живу давно. Закончила филологический факультет Уральского Государственного университета имени М. Горького. В 2016 году закончила курсы повышения квалификации по теме «Экскурсоведение и методика экскурсионной работы» в Уральском
читать дальше

Государственном педагогическом университете, в 2017 освоила программу «Екатеринбург — город Первого Президента России» в Уральском Федеральном университете. С июня 2023 года имею аккредитацию по Екатеринбургу и Свердловской области. Работать экскурсоводом мечтала всегда. Люблю свою работу безгранично. Занимаюсь ей с огромным удовольствием и самоотдачей! Мне нравится знакомиться с новыми людьми и я делаю всё, чтобы наш замечательный город никого не оставил равнодушным!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
Марина
8 июн 2025
Экскурсия прошла велоколепно! Марина превосходно рассказала обо всем, что меня только интересовало!
Очень сильно рекомендую данную прогулку!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

