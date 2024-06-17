Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга

Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Город — это не только архитектура, памятники и музеи. Прежде всего, это люди и хитросплетения их судеб.

Приглашаю на авторскую экскурсию по Старому Екатеринбургу, полную рассказов о любви и предательстве, благословениях и проклятиях. О том, как могли кутить горожане и хранить верность друг другу до гробовой доски.
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исчезнувший дом, «уральский Акрополь» и не только

Вы посетите самую высокую точку Екатеринбурга — легендарную Вознесенскую горку.
Рассмотрите усадьбу Расторгуева-Харитонова, которую называют «уральский Акрополь», и услышите легенду о трагической судьбе её архитектора. А затем мысленно восстановите облик исчезнувшего дома напротив, принадлежавшего Григорию Зотову. Узнаете, как с ним встречался один российский император, а другой отправил в ссылку.

Любовные истории писателя, генерала и купца

Я покажу вам дом, где жил уральский писатель Мамин-Сибиряк и помогу распутать тайны его непростой личной жизни. А у дома генерала Качки поделюсь любовной историей, которая довела её героев до суда. Также вы увидите здание первого городского театра и услышите о карьере Евдокии Ивановой, прошедшей путь от крепостной актрисы до «бабушки уральского театра». Завершится прогулка у оперного театра, где вы узнаете историю любви купца Железнова.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вознесенской горке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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