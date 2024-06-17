Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Город — это не только архитектура, памятники и музеи. Прежде всего, это люди и хитросплетения их судеб.
Приглашаю на авторскую экскурсию по Старому Екатеринбургу, полную рассказов о любви и предательстве, благословениях и проклятиях. О том, как могли кутить горожане и хранить верность друг другу до гробовой доски.
Вы посетите самую высокую точку Екатеринбурга — легендарную Вознесенскую горку. Рассмотрите усадьбу Расторгуева-Харитонова, которую называют «уральский Акрополь», и услышите легенду о трагической судьбе её архитектора. А затем мысленно восстановите облик исчезнувшего дома напротив, принадлежавшего Григорию Зотову. Узнаете, как с ним встречался один российский император, а другой отправил в ссылку.
Любовные истории писателя, генерала и купца
Я покажу вам дом, где жил уральский писатель Мамин-Сибиряк и помогу распутать тайны его непростой личной жизни. А у дома генерала Качки поделюсь любовной историей, которая довела её героев до суда. Также вы увидите здание первого городского театра и услышите о карьере Евдокии Ивановой, прошедшей путь от крепостной актрисы до «бабушки уральского театра». Завершится прогулка у оперного театра, где вы узнаете историю любви купца Железнова.
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 962 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила читать дальше
«Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.