Город — это не только архитектура, памятники и музеи. Прежде всего, это люди и хитросплетения их судеб. Приглашаю на авторскую экскурсию по Старому Екатеринбургу, полную рассказов о любви и предательстве, благословениях и проклятиях. О том, как могли кутить горожане и хранить верность друг другу до гробовой доски.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исчезнувший дом, «уральский Акрополь» и не только

Вы посетите самую высокую точку Екатеринбурга — легендарную Вознесенскую горку.

Рассмотрите усадьбу Расторгуева-Харитонова, которую называют «уральский Акрополь», и услышите легенду о трагической судьбе её архитектора. А затем мысленно восстановите облик исчезнувшего дома напротив, принадлежавшего Григорию Зотову. Узнаете, как с ним встречался один российский император, а другой отправил в ссылку.

Любовные истории писателя, генерала и купца

Я покажу вам дом, где жил уральский писатель Мамин-Сибиряк и помогу распутать тайны его непростой личной жизни. А у дома генерала Качки поделюсь любовной историей, которая довела её героев до суда. Также вы увидите здание первого городского театра и услышите о карьере Евдокии Ивановой, прошедшей путь от крепостной актрисы до «бабушки уральского театра». Завершится прогулка у оперного театра, где вы узнаете историю любви купца Железнова.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.