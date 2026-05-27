«По Главной улице с оркестром!» - в хорошем настроении по Екатеринбургу

Прогулка от площади 1905 года до Московской заставы с учительницей истории
Приглашаю вас на неспешную экскурсию по сердцу Екатеринбурга — Главному проспекту. Вы проследите, как менялся район: от купеческих особняков до строгих форм конструктивизма. Почувствуете ритм развития города и увидите, как архитектура, музыка и поэзия задают его атмосферу. А ещё послушаете стихи про столицу Урала!
Описание экскурсии

  • Гостиница В. Я. Атаманова, в которой останавливалась семья Романовых перед отправкой в Алапаевск.
  • Волжско-Камский банк, построенный по проекту загадочного архитектора Ю. Дютеля.
  • Квартал братьев Ижболдиных, где находилась часовая фабрика.
  • Алексеевское реальное училище — учебное заведение 19 — начала 20 века. Вы узнаете, почему оно так называлось и как работала система образования в Российской империи.
  • Дом А. С. Шарова — один из старейших домов Екатеринбурга, образец усадебной застройки второй половины 19 века в стиле эклектики.
  • Здание выставки «Главный проспект» — оно прошло путь от фотоателье до первого на Урале платиново-аффинажного завода.
  • Дом по проекту маркшейдера И. В. Полкова — ему больше 200 лет! Я расскажу историю мемориальной доски, связанной со станцией «вольных» почт.
  • Усадьба Дрозжиловых-Перетц — здесь жили потомки А. Дрозжилова — городского головы.
  • Здание конторы Екатеринбургского государственного банка — свидетельство финансовой мощи города в конце 19 века.
  • Комплекс жилых зданий в стиле конструктивизма, вдохновившие Владимира Маяковского на стихотворение «Рассказ литейщика…».
  • Столбы Московской заставы, установленные в 1824 году в честь визита императора Александра I.

Вы узнаете:

  • Как в течение трёх столетий менялся Главный проспект.
  • Истории людей, чьи судьбы связаны с Екатеринбургом.
  • Кто из местных купцов был женат на сестре живописца И. Шишкина.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • Все объекты осматриваем снаружи.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 556 туристов
Я Юлия, учитель истории высшей квалификационной категории с солидным стажем и аттестованный экскурсовод со стажем 7 лет. Родилась и выросла на Урале, чем горжусь. Организатор экскурсий не только по городу Екатеринбургу, но и по Свердловской области. С удовольствием работаю с семьями с детьми. Очень хочу, чтобы мой Урал путешественники полюбили так же, как я.

