Приглашаю вас на неспешную экскурсию по сердцу Екатеринбурга — Главному проспекту. Вы проследите, как менялся район: от купеческих особняков до строгих форм конструктивизма. Почувствуете ритм развития города и увидите, как архитектура, музыка и поэзия задают его атмосферу. А ещё послушаете стихи про столицу Урала!
Описание экскурсии
- Гостиница В. Я. Атаманова, в которой останавливалась семья Романовых перед отправкой в Алапаевск.
- Волжско-Камский банк, построенный по проекту загадочного архитектора Ю. Дютеля.
- Квартал братьев Ижболдиных, где находилась часовая фабрика.
- Алексеевское реальное училище — учебное заведение 19 — начала 20 века. Вы узнаете, почему оно так называлось и как работала система образования в Российской империи.
- Дом А. С. Шарова — один из старейших домов Екатеринбурга, образец усадебной застройки второй половины 19 века в стиле эклектики.
- Здание выставки «Главный проспект» — оно прошло путь от фотоателье до первого на Урале платиново-аффинажного завода.
- Дом по проекту маркшейдера И. В. Полкова — ему больше 200 лет! Я расскажу историю мемориальной доски, связанной со станцией «вольных» почт.
- Усадьба Дрозжиловых-Перетц — здесь жили потомки А. Дрозжилова — городского головы.
- Здание конторы Екатеринбургского государственного банка — свидетельство финансовой мощи города в конце 19 века.
- Комплекс жилых зданий в стиле конструктивизма, вдохновившие Владимира Маяковского на стихотворение «Рассказ литейщика…».
- Столбы Московской заставы, установленные в 1824 году в честь визита императора Александра I.
Вы узнаете:
- Как в течение трёх столетий менялся Главный проспект.
- Истории людей, чьи судьбы связаны с Екатеринбургом.
- Кто из местных купцов был женат на сестре живописца И. Шишкина.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Все объекты осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 556 туристов
Я Юлия, учитель истории высшей квалификационной категории с солидным стажем и аттестованный экскурсовод со стажем 7 лет. Родилась и выросла на Урале, чем горжусь. Организатор экскурсий не только по городу Екатеринбургу, но и по Свердловской области. С удовольствием работаю с семьями с детьми. Очень хочу, чтобы мой Урал путешественники полюбили так же, как я.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на ««По Главной улице с оркестром!» - в хорошем настроении по Екатеринбургу»
Групповая
до 15 чел.
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
Сегодня в 15:00
29 мая в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Расписание: в субботу в 18:00
30 мая в 18:00
6 июн в 18:00
780 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Неизведанный Екатеринбург
Пройти по необычной улице Электродепо и раскрыть город с новой стороны на групповой экскурсии
Начало: У остановки Ватутина
Расписание: в пятницу в 17:00
29 мая в 17:00
5 июн в 17:00
900 ₽ за человека
от 1200 ₽ за человека