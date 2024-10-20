Улица Электродепо — интереснейший уголок Екатеринбурга, о котором не знают многие местные жители. Мы погуляем по ней, сворачивая в интересные места. Вы увидите старинные электровозы, паровозы и столыпинские вагоны. Оцените самый длинный в стране пешеходный мост. Услышите об артиллерийском обстреле города и крупнейшем взрыве в его истории.
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- пройдёте по самому длинному пешеходному мосту России
- посетите музей Свердловской железной дороги под открытым небом
- увидите старинные паровозы и тепловозы, ж/д мастерские и депо
- рассмотрите первый советский пассажирский электровоз
- побываете на месте самого мощного взрыва в истории города
Я расскажу о:
- падении большевистской власти на Урале в 1918 году
- операции по захвату Екатеринбурга войсками Чехословацкого корпуса
- появлении на Свердловской ж/д первых локомотивов на электрической тяге
- обстоятельствах и виновниках взрыва поезда с гексогеном
- бронепоезде чешского корпуса на путях Транссиба
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алексей. Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
20 окт 2024
Были на экскурсии с мужем, этим объясняется выбор темы. Но по ходу прогулки Алексей, кроме железной дороги, рассказал об истории и сегодняшнем дне Екатеринбурга, ответил на наши вопросы. Спасибо Алексею за экскурсию и радушное общение.
Лариса
9 сен 2024
Алексей очень интересный собеседник,как организатор экскурсии очень внимательный)
Рассказал очень интересные факты о Екатеринбурге.
Рекомендую!)
Светлана
18 авг 2024
Экскурсия нам очень понравилась. С Алексеем мы окунулись в мир поездов. Узнали много интересного о развитии железной дороги. Посмотрели на локомотивы не только с наружи, но и побывали в некоторых внутри. Большое спасибо. Рекомендую.
Похожие экскурсии на «Неизведанный Екатеринбург»
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
28 мар в 14:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
4999 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Улицы и дома "забытого центра", увлекательные факты из "жизни" зданий, существующих и уже исчезнувших. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
31 мар в 17:30
780 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
Сегодня в 17:00
28 мар в 10:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.