Неизведанный Екатеринбург

Пройти по необычной улице Электродепо и раскрыть город с новой стороны на групповой экскурсии
Улица Электродепо — интереснейший уголок Екатеринбурга, о котором не знают многие местные жители. Мы погуляем по ней, сворачивая в интересные места. Вы увидите старинные электровозы, паровозы и столыпинские вагоны. Оцените самый длинный в стране пешеходный мост. Услышите об артиллерийском обстреле города и крупнейшем взрыве в его истории.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

За 1,5 часа вы:

  • пройдёте по самому длинному пешеходному мосту России
  • посетите музей Свердловской железной дороги под открытым небом
  • увидите старинные паровозы и тепловозы, ж/д мастерские и депо
  • рассмотрите первый советский пассажирский электровоз
  • побываете на месте самого мощного взрыва в истории города

Я расскажу о:

  • падении большевистской власти на Урале в 1918 году
  • операции по захвату Екатеринбурга войсками Чехословацкого корпуса
  • появлении на Свердловской ж/д первых локомотивов на электрической тяге
  • обстоятельствах и виновниках взрыва поезда с гексогеном
  • бронепоезде чешского корпуса на путях Транссиба

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алексей. Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
20 окт 2024
Были на экскурсии с мужем, этим объясняется выбор темы. Но по ходу прогулки Алексей, кроме железной дороги, рассказал об истории и сегодняшнем дне Екатеринбурга, ответил на наши вопросы. Спасибо Алексею за экскурсию и радушное общение.
Лариса
9 сен 2024
Алексей очень интересный собеседник,как организатор экскурсии очень внимательный)
Рассказал очень интересные факты о Екатеринбурге.
Рекомендую!)
Светлана
18 авг 2024
Экскурсия нам очень понравилась. С Алексеем мы окунулись в мир поездов. Узнали много интересного о развитии железной дороги. Посмотрели на локомотивы не только с наружи, но и побывали в некоторых внутри. Большое спасибо. Рекомендую.
