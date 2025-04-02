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Неизвестный Екатеринбург, или забытые страницы истории города

Погрузитесь в историю Екатеринбурга, открывая забытые страницы прошлого. Узнайте больше о зданиях и улицах, которые видели каждый день
На этой экскурсии участники смогут исследовать исторический центр Екатеринбурга, открывая для себя здания и улицы, которые ранее казались обычными.

Путешествие предлагает уникальную возможность узнать о прошлом и настоящем города, увидеть места, которые каждый день проходят мимо, но не знают их истории.

Это шанс взглянуть на Екатеринбург с новой стороны и обогатить свои знания о его архитектуре и культурном наследии
5
2 оценки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Узнать историю города
  • 🏛️ Посетить исторический центр
  • 📚 Открыть новые факты
  • 👣 Прогуляться по улицам
  • 🕰️ Взглянуть на прошлое
Неизвестный Екатеринбург, или забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или забытые страницы истории города
Ближайшие даты:
29
июл1
авг2
авг3
авг8
авг11
авг12
авг
Время начала: 17:30

Что можно увидеть

  • Исторический центр Екатеринбурга

Описание экскурсии

Путешествие по забытым улицам

Во время нашего увлекательного путешествия вы сможете увидеть улицы и дома «забытого центра». Это уникальная возможность узнать множество интересных фактов о «жизни» зданий, которые когда-то были важной частью городской жизни.

Истории зданий

Вы познакомитесь с судьбами как существующих, так и уже исчезнувших зданий. Возможно, вы видели их каждый день по дороге на работу, учёбу или просто прогуливаясь мимо, но не подозревали о том, какая у них удивительная история.

Что вас ждёт

  • Узнаете о значимых событиях, связанных с этими местами;
  • Откроете для себя архитектурные особенности зданий;
  • Погрузитесь в атмосферу, которая сохранилась в этих улицах.

Это путешествие не только расширит ваши знания, но и позволит взглянуть на привычные места с новой стороны. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя забытые уголки города!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
2 апр 2025
М
Марина
13 ноя 2024

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