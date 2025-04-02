На этой экскурсии участники смогут исследовать исторический центр Екатеринбурга, открывая для себя здания и улицы, которые ранее казались обычными.
Путешествие предлагает уникальную возможность узнать о прошлом и настоящем города, увидеть места, которые каждый день проходят мимо, но не знают их истории.
Это шанс взглянуть на Екатеринбург с новой стороны и обогатить свои знания о его архитектуре и культурном наследии
Путешествие предлагает уникальную возможность узнать о прошлом и настоящем города, увидеть места, которые каждый день проходят мимо, но не знают их истории.
Это шанс взглянуть на Екатеринбург с новой стороны и обогатить свои знания о его архитектуре и культурном наследии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Узнать историю города
- 🏛️ Посетить исторический центр
- 📚 Открыть новые факты
- 👣 Прогуляться по улицам
- 🕰️ Взглянуть на прошлое
Что можно увидеть
- Исторический центр Екатеринбурга
Описание экскурсии
Путешествие по забытым улицам
Во время нашего увлекательного путешествия вы сможете увидеть улицы и дома «забытого центра». Это уникальная возможность узнать множество интересных фактов о «жизни» зданий, которые когда-то были важной частью городской жизни.
Истории зданий
Вы познакомитесь с судьбами как существующих, так и уже исчезнувших зданий. Возможно, вы видели их каждый день по дороге на работу, учёбу или просто прогуливаясь мимо, но не подозревали о том, какая у них удивительная история.
Что вас ждёт
- Узнаете о значимых событиях, связанных с этими местами;
- Откроете для себя архитектурные особенности зданий;
- Погрузитесь в атмосферу, которая сохранилась в этих улицах.
Это путешествие не только расширит ваши знания, но и позволит взглянуть на привычные места с новой стороны. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя забытые уголки города!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 апр 2025
М
Марина
13 ноя 2024
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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