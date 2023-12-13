Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Улицы и дома «забытого центра», увлекательные факты из «жизни» зданий, существующих и уже исчезнувших, — вот из чего состоит прогулка, на которую я вас приглашаю. Увидеть привычное в Екатеринбурге и удивиться историям, которые стоят за знакомыми зданиями. Или же приехать в город впервые и сразу же познакомиться с его нетуристической гранью. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга!
Ближайшие даты:
13
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|780 ₽
|Дети до 16 лет
|650 ₽
|Пенсионеры
|650 ₽
|Школьники
|650 ₽
|Студенты
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В 2023 году Екатеринбург отпраздновал своё 300-летие. За три века в городе сложилась особая история и мифология. Мы с вами посетим места, которые обычно остаются без внимания, но которые играли очень важную роль здесь.
Мы пройдём в южную часть старого Екатеринбурга, где вы:
- Узнаете, чем известен Сад Нурова и чем необычен «Городок милиции»
- Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»
- Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых
- Побываете на Царскому мосту, который, несмотря на название, не может похвастаться ни выдающимися размерами, ни богатством убранства. Но у него другие достоинства, о которых я расскажу.
- Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
ежедневно в 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе торгового комплекса «Наутилус»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 5317 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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