Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города

Групповая экскурсия в Екатеринбурге

Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе

Улицы и дома «забытого центра», увлекательные факты из «жизни» зданий, существующих и уже исчезнувших, — вот из чего состоит прогулка, на которую я вас приглашаю. Увидеть привычное в Екатеринбурге и удивиться историям, которые стоят за знакомыми зданиями. Или же приехать в город впервые и сразу же познакомиться с его нетуристической гранью. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга!
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Ближайшие даты:
13
дек
14
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15
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет780 ₽
Дети до 16 лет650 ₽
Пенсионеры650 ₽
Школьники650 ₽
Студенты650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В 2023 году Екатеринбург отпраздновал своё 300-летие. За три века в городе сложилась особая история и мифология. Мы с вами посетим места, которые обычно остаются без внимания, но которые играли очень важную роль здесь.

Мы пройдём в южную часть старого Екатеринбурга, где вы:

  • Узнаете, чем известен Сад Нурова и чем необычен «Городок милиции»
  • Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»
  • Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых
  • Побываете на Царскому мосту, который, несмотря на название, не может похвастаться ни выдающимися размерами, ни богатством убранства. Но у него другие достоинства, о которых я расскажу.
  • Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.

ежедневно в 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе торгового комплекса «Наутилус»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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