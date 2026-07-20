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Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города

Улицы и дома "забытого центра", увлекательные факты из "жизни" зданий, существующих и уже исчезнувших. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга
Улицы и дома забытого центра Екатеринбурга откроют свои тайны.

Увлекательные факты из жизни зданий, существующих и уже исчезнувших, составляют основу этой прогулки.

Привычные места города предстанут в новом свете, а истории за
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знакомыми зданиями удивят даже местных жителей. Для гостей города это шанс познакомиться с нетуристической гранью Екатеринбурга.

В южной части старого города вы узнаете о Саде Нурова, Городке милиции, мёдопивоваренном заводе «Тонус», усадьбах купцов и Царском мосте. Посетите место бывшей больницы скорой помощи в Зелёной роще и узнаете её историю

4.7
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные факты о забытых зданиях
  • 🏛 Архитектура старинных домов
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия по южной части города
  • 🕵️‍♂️ Тайны и мифы Екатеринбурга
  • 📜 История и мифология города

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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Лучше всего посетить Екатеринбург в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться историей города, если подготовиться к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города

Что можно увидеть

  • Сад Нурова
  • Городок милиции
  • Мёдопивоваренный завод «Тонус»
  • Усадьба купца Баландина
  • Усадьба братьев Ошурковых
  • Усадьба Давыдовых
  • Усадьба купцов Казанцевых
  • Царский мост
  • Больница скорой помощи в Зелёной роще

Описание экскурсии

В 2023 году Екатеринбург отпраздновал своё 300-летие. За три века в городе сложилась особая история и мифология. Мы с вами посетим места, которые обычно остаются без внимания, но которые играли очень важную роль здесь.

Мы пройдём в южную часть старого Екатеринбурга, где вы:

  • Узнаете, чем известен Сад Нурова и чем необычен «Городок милиции»
  • Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»
  • Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых
  • Побываете на Царскому мосту, который, несмотря на название, не может похвастаться ни выдающимися размерами, ни богатством убранства. Но у него другие достоинства, о которых я расскажу.
  • Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.

ежедневно в 17:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет780 ₽
Дети до 16 лет650 ₽
Пенсионеры650 ₽
Школьники650 ₽
Студенты650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе торгового комплекса «Наутилус»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 9307 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, познавательно и увлекательно! Информация доводилась до нашего сведения понятно, четко и грамотно! Экскурсовод отлично знает свое дело! Рекомендую всем к посещению!
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Екатерина
Спасибо за экскурсию. Единственное, было очень холодно и я могла бы порекомендовать эту прогулку для более тёплого времени года.
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Лариса
Экскурсию взяли в первый день пребывания в городе. На первый взгляд ничего не запомнилось, но в последующие дни мы, проходя мимо, узнавали дом и вспоминали что нам про него говорили
Экскурсию взяли в первый день пребывания в городе. На первый взгляд ничего не запомнилось, но в
Экскурсию взяли в первый день пребывания в городе. На первый взгляд ничего не запомнилось, но в
Экскурсию взяли в первый день пребывания в городе. На первый взгляд ничего не запомнилось, но в
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В
Колоритный, странноватый, но от того более аутентичный гид, чего впрочем и ожидали.
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Ирина
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов и промылленников Экскурсовод знающий историю города. Однако, рекомендую такую экскурсию в тёплое время года. В конце декабря было очень холодно.
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов
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Е
Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы снова вернуться:) К этому непосредственно причастны и сами горожане, и
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город. Но в первую очередь - наши гиды, давшие концентрированное, ёмкое, с разных сторон, но по итогу цельное представление об этом замечательном городе - со многих сторон. Среди них и Анатолий.

Анатолий, насыщенный, хороший материал. Подавляющего много того, что даже не упоминается в других экскурсиях, обзорных. Название не нагнетание таинственности, это правда ура!
Благодарим!

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