Улицы и дома забытого центра Екатеринбурга откроют свои тайны.Увлекательные факты из жизни зданий, существующих и уже исчезнувших, составляют основу этой прогулки.Привычные места города предстанут в новом свете, а истории за

знакомыми зданиями удивят даже местных жителей. Для гостей города это шанс познакомиться с нетуристической гранью Екатеринбурга. В южной части старого города вы узнаете о Саде Нурова, Городке милиции, мёдопивоваренном заводе «Тонус», усадьбах купцов и Царском мосте. Посетите место бывшей больницы скорой помощи в Зелёной роще и узнаете её историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Екатеринбург в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться историей города, если подготовиться к погодным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.