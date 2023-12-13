Улицы и дома «забытого центра», увлекательные факты из «жизни» зданий, существующих и уже исчезнувших, — вот из чего состоит прогулка, на которую я вас приглашаю. Увидеть привычное в Екатеринбурге и удивиться историям, которые стоят за знакомыми зданиями. Или же приехать в город впервые и сразу же познакомиться с его нетуристической гранью. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В 2023 году Екатеринбург отпраздновал своё 300-летие. За три века в городе сложилась особая история и мифология. Мы с вами посетим места, которые обычно остаются без внимания, но которые играли очень важную роль здесь.

Мы пройдём в южную часть старого Екатеринбурга, где вы:

Узнаете, чем известен Сад Нурова и чем необычен «Городок милиции»

Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»

Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых

Побываете на Царскому мосту, который, несмотря на название, не может похвастаться ни выдающимися размерами, ни богатством убранства. Но у него другие достоинства, о которых я расскажу.

Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.