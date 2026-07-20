Улицы и дома забытого центра Екатеринбурга откроют свои тайны.
Увлекательные факты из жизни зданий, существующих и уже исчезнувших, составляют основу этой прогулки.
Привычные места города предстанут в новом свете, а истории за
Увлекательные факты из жизни зданий, существующих и уже исчезнувших, составляют основу этой прогулки.
Привычные места города предстанут в новом свете, а истории за
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные факты о забытых зданиях
- 🏛 Архитектура старинных домов
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия по южной части города
- 🕵️♂️ Тайны и мифы Екатеринбурга
- 📜 История и мифология города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Екатеринбург в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться историей города, если подготовиться к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сад Нурова
- Городок милиции
- Мёдопивоваренный завод «Тонус»
- Усадьба купца Баландина
- Усадьба братьев Ошурковых
- Усадьба Давыдовых
- Усадьба купцов Казанцевых
- Царский мост
- Больница скорой помощи в Зелёной роще
Описание экскурсии
В 2023 году Екатеринбург отпраздновал своё 300-летие. За три века в городе сложилась особая история и мифология. Мы с вами посетим места, которые обычно остаются без внимания, но которые играли очень важную роль здесь.
Мы пройдём в южную часть старого Екатеринбурга, где вы:
- Узнаете, чем известен Сад Нурова и чем необычен «Городок милиции»
- Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»
- Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых
- Побываете на Царскому мосту, который, несмотря на название, не может похвастаться ни выдающимися размерами, ни богатством убранства. Но у него другие достоинства, о которых я расскажу.
- Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
ежедневно в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|780 ₽
|Дети до 16 лет
|650 ₽
|Пенсионеры
|650 ₽
|Школьники
|650 ₽
|Студенты
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе торгового комплекса «Наутилус»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 9307 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, познавательно и увлекательно! Информация доводилась до нашего сведения понятно, четко и грамотно! Экскурсовод отлично знает свое дело! Рекомендую всем к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за экскурсию. Единственное, было очень холодно и я могла бы порекомендовать эту прогулку для более тёплого времени года.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию взяли в первый день пребывания в городе. На первый взгляд ничего не запомнилось, но в последующие дни мы, проходя мимо, узнавали дом и вспоминали что нам про него говорили
Вам был полезен этот отзыв?
В
Колоритный, странноватый, но от того более аутентичный гид, чего впрочем и ожидали.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия интересная и познавательная, узнаешь много нового про элиту нашего города 19 века, про староверов, купцов и промылленников Экскурсовод знающий историю города. Однако, рекомендую такую экскурсию в тёплое время года. В конце декабря было очень холодно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы снова вернуться:) К этому непосредственно причастны и сами горожане, и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города»
Групповая
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
2400 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
750 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
Завтра в 15:00
13 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
780 ₽ за человека