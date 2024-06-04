Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Екатеринбурга

Найдено 14 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
С Екатеринбургом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340 за всё до 5 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
«Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы»
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
«Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
«За час мы успеем погулять по главным улицам в центре уральской столицы»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
3 600 за всё до 5 чел.
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
«Уличное искусства хрупко и динамично, облик улиц постоянно обновляется, но наш маршрут в любом случае охватит интересные арт-объекты локальных и европейских художников»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 4 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Улицы и дома «забытого центра», увлекательные факты из «жизни» зданий, существующих и уже исчезнувших, — вот из чего состоит прогулка, на которую я вас приглашаю»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Подскажу, где находятся екатеринбургские «Патрики», ресторанная улица, азиатский кластер и культовый винный бар»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
«Я расскажу о богатой и подчас забавной истории нашей главной площади, после чего мы пройдём по проспекту Ленина к знаменитой Плотинке — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.
Дворы и миры Уралмаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
«Лучи—улицы исторического центра Уралмаша, где расположены его основные архитектурные шедевры»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 15 чел.
Все в соцгороде равны?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
«Квартал кирпичной застройки по улице Ильича в стиле конструктивизм с уникальными z-образными домами»
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Женский облик Екатеринбурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
«Улицу Розы Люксембург — я обращу ваше внимание на необычные объекты и расскажу о том, с какими женщинами они связаны»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
20001 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
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    Показала вещи, которые не заметили сами. Интересно рассказывает, в том числе на основе своего жизненного опыта. Для ребенка - карта с наклейками за правильные ответы. Спасибо! Очень рекомендуем! Прекрасное впечатление!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Спасибо Екатерине за интересную, познавательную прогулку по Екатеринбургу. Спокойная, увлекательная подача материала.
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
  • Д
    Диана
    19 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое
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    Анатолию. Интресно рассказывал и учёл нюансы с погодой! Советую всем однозначно! Лучше услышать историю от знающего человека, чем часами бродить, искать и находить информацию в интернете.

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
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    и доходчиво об этом рассказать. Посмотрели произведения уличного искусства от гигантских муралов до малюсеньких котиков. Поговорили о фестивалях, художниках и техниках. Алексей обращает внимание на такие детали, которых сам никогда не заметишь, даже если раздобудешь все адреса. Получили невероятное удовольствие от прогулки. Алексею огромное спасибо! Надеемся в следующий приезд продолжить знакомство со стрит-артом Екатеринбурга в хорошей проверенной компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Улицы и переулки»

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  5. Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 670 до 10 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Екатеринбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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