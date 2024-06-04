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и доходчиво об этом рассказать. Посмотрели произведения уличного искусства от гигантских муралов до малюсеньких котиков. Поговорили о фестивалях, художниках и техниках. Алексей обращает внимание на такие детали, которых сам никогда не заметишь, даже если раздобудешь все адреса. Получили невероятное удовольствие от прогулки. Алексею огромное спасибо! Надеемся в следующий приезд продолжить знакомство со стрит-артом Екатеринбурга в хорошей проверенной компании.