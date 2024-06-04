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Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
«Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы»
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Я покажу границы Старого города — улицы и бывшие окраины Екатеринбурга в конце 18 века»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
«Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
«За час мы успеем погулять по главным улицам в центре уральской столицы»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
«Уличное искусства хрупко и динамично, облик улиц постоянно обновляется, но наш маршрут в любом случае охватит интересные арт-объекты локальных и европейских художников»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Улицы и дома «забытого центра», увлекательные факты из «жизни» зданий, существующих и уже исчезнувших, — вот из чего состоит прогулка, на которую я вас приглашаю»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Подскажу, где находятся екатеринбургские «Патрики», ресторанная улица, азиатский кластер и культовый винный бар»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
«Я расскажу о богатой и подчас забавной истории нашей главной площади, после чего мы пройдём по проспекту Ленина к знаменитой Плотинке — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
«Лучи—улицы исторического центра Уралмаша, где расположены его основные архитектурные шедевры»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
«Квартал кирпичной застройки по улице Ильича в стиле конструктивизм с уникальными z-образными домами»
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
«Улицу Розы Люксембург — я обращу ваше внимание на необычные объекты и расскажу о том, с какими женщинами они связаны»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
20001 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ВВадим3 июня 2024Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
- ИИнна3 июня 2024Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
- ММария1 июня 2024Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
- ННаталия31 мая 2024Спасибо Екатерине за интересную, познавательную прогулку по Екатеринбургу. Спокойная, увлекательная подача материала.
- ААндрей28 мая 2024все понравилось
- ООльга27 мая 2024Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
- ООльга19 мая 2024Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
- ДДиана19 мая 2024Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое
- ТТатьяна11 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Екатеринбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод