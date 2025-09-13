Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНочь идеальное время для мистических экскурсий. Это экскурсия для тех, кто любит гулять по ночному городу. . Таинственные истории из жизни города, рассказанные в темное время суток произведут на вас неизгладимое впечатление. Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улицах города. Где находятся забытые и погребенные старинные кладбища и почему важно проверять историю земельного участка, на котором вы проживаете. Какие тайны скрывает старинная усадьба богатейшего и влиятельного купеческого рода Екатеринбурга Историю жизни и смерти главной башни города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Рязановых
- Дом Железновых
- Усадьбы Первушина
Где начинаем и завершаем?
Начало: На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького)
Завершение: Ул. Зелёная роща, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Интересные истории и прекрасная подача экскурсовода)
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
28 ноя в 21:30
29 ноя в 21:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Путешествие по лучшим пабам Екатеринбурга с дегустацией напитков и уральской кухни. Узнайте больше о культуре пития и насладитесь ночной жизнью города
Начало: У паба «Рози Джейн»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 35 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Екатеринбург
Начало: По выбору заказчика
Расписание: в любой день в 22:00
28 ноя в 21:00
29 ноя в 21:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.