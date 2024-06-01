Ночные прогулки и экскурсии Екатеринбурга

Найдено 13 экскурсий в категории «Ночные» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящий Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900 за всё до 20 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
По следам декабристов в Екатеринбурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
4 900 за всё до 3 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
В Екатеринбург - по пабам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7 500 за всё до 4 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Ночной Екатеринбург
    Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
    Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
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    впервые была на фотосъемке в движении и эти кадры получились самыми классными! Очень рекомендую,особенно тем кто любит живую съемку на природе!

  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    В Екатеринбург - по пабам
    Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
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    как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям. Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
  • А
    Алексей
    25 марта 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Классный вариант для того, чтобы скоротать время в Екатеринбурге. Да ещё и обзавестись несколькими качественными фото. Все чётко, профессионально, гибко под гостя, комфортно и компетентно. Нам понравилось общение с фотографом. Просто, раскрепощающе, позитивно. Всем советуем.
  • Н
    Наталья
    23 января 2024
    Ночной Екатеринбург
    Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части
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    города и прекрасным новогодним украшением улиц, познакомились с историей возникновения и развития могучего промышленного и культурного центра Урала и Сибири! Благодаря Анатолию, мы, буквально, путешествовали сквозь времена, проходя и проезжая по улицам! Прекрасный город! Замечательный экскурсовод! Рекомендуем!

    Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
  • и
    ирина
    16 декабря 2023
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во - первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
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    Во - вторых получаете обзорную экскурсию по городу из окна автомобиля, которая познакомит вас со всеми основными достопримечательностями города и, в дальнейшем поможет вам сориентироваться с тем, что хотелось бы рассмотреть и узнать более подробно. В случае, если у вас небольшой отрезок времени пребывания в городе, то считаю, что это идеально для короткого знакомства с городом, в любое удобное для Вас время.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
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  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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