1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
- ААлександр30 мая 2024Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
- ООльга2 мая 2024Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
- ААлексей1 мая 2024Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
- ЮЮлия30 апреля 2024Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
- ААлексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
- ИИрина25 марта 2024Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
- ААлексей25 марта 2024Классный вариант для того, чтобы скоротать время в Екатеринбурге. Да ещё и обзавестись несколькими качественными фото. Все чётко, профессионально, гибко под гостя, комфортно и компетентно. Нам понравилось общение с фотографом. Просто, раскрепощающе, позитивно. Всем советуем.
- ННаталья23 января 2024Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части
- иирина16 декабря 2023Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во - первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ночные»
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