Хотите проехать по улицам столицы ⭐️ Урала, увидеть город 🏙️ в таинственной темноте и одновременно ярких праздничных огнях? Эта экскурсия ⛳ подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и полюбоваться удивительной иллюминацией.

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Вы увидите «парящий» Храм-на-Крови, знаменитый дом Севастьянова, Центральный стадион 🏟️, словно звездное небо, спустившееся на Землю, насладитесь панорамой с высоты обзорной площадки, осмотрите современные здания, сверкающие как новогодние гирлянды.

Я помогу вам окунуться в мир тайн, легенд и мифов, расскажу о малоизвестных фактах и страницах истории 📖, покажу несуществующие ныне важные строения и места Екатеринбурга.