Анатолий К.
Анатолий К. – Гид из Екатеринбурга
Столица ⭐️ Урала в ночной подсветке — незабываемое зрелище, и мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу, которая входит в свои права с наступлением темноты.

Знаменитые памятники и небольшие арт-объекты в сумерках приобретают совершенно иной вид — давайте оценим, насколько разным может быть Екатеринбург!
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Трансфер

5 000 ₽ за экскурсию

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Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург

Что вы увидите

  • Центральная площадь
  • Плотинка
  • Памятник отцам-основателям города
  • Дом Севастьянова
  • Храм на Крови
  • Центральный стадион
  • Памятник Европа-Азия
  • Обзорная площадка
Хотите проехать по улицам столицы ⭐️ Урала, увидеть город 🏙️ в таинственной темноте и одновременно ярких праздничных огнях? Эта экскурсия ⛳ подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и полюбоваться удивительной иллюминацией.
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Вы увидите «парящий» Храм-на-Крови, знаменитый дом Севастьянова, Центральный стадион 🏟️, словно звездное небо, спустившееся на Землю, насладитесь панорамой с высоты обзорной площадки, осмотрите современные здания, сверкающие как новогодние гирлянды.
Я помогу вам окунуться в мир тайн, легенд и мифов, расскажу о малоизвестных фактах и страницах истории 📖, покажу несуществующие ныне важные строения и места Екатеринбурга.
+Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По выбору заказчика
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург

Трансфер проводится По договоренности

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анатолий К.
Анатолий К.
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