Кутить в нашем городе умеют. Вкусно есть и душевно общаться — тем более.
Я долго убеждать не буду, а сразу приглашу вас в самые интересные и проверенные пабы, рюмочные и бары Екатеринбурга.
Там вас ждут дегустации, шоты, истории о здешней культуре пития, знакомство с разнообразной кухней и ночной жизнью столицы Урала.
Я долго убеждать не буду, а сразу приглашу вас в самые интересные и проверенные пабы, рюмочные и бары Екатеринбурга.
Там вас ждут дегустации, шоты, истории о здешней культуре пития, знакомство с разнообразной кухней и ночной жизнью столицы Урала.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём наше путешествие в одном из самых старых пабов города — «Рози Джейн». Продегустируем самые интересные алкопредложения.
- Проследуем по «Першпективной» улице до бара «Гротт». Вас будет ждать дегустация алкоголя и уральской кухни. Да-да, такая кухня существует! Вы узнаете, что такое обжорка и паренки, бутун, сбитень и ботвинья.
- Отправимся в старейший пивной ресторан «Ганс» на дегустацию немецкой кухни и напитков.
- Спустимся по Вознесенскому проспекту до «Бла Бла Бара» и заглянем туда на коктейль.
- Закончим сетом «Двенадцать рюмашек» с традиционным русским размахом в трактире «Подкова».
Организационные детали
- Строго 18+.
- Все гастро- и алкодегустации включены в стоимость. Меню каждой зависит от количества человек и заведения, но трезвыми и голодными вы с прогулки не вернётесь:).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У паба «Рози Джейн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и сноваЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 апр 2024
Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы, как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа.
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