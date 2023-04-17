Посетите места памяти Романовых на индивидуальной экскурсии в Екатеринбурге
Есть в истории нашего города трагическая страница. Связана она с семьёй последнего императора России — Николая II.
Именно у нас, в Екатеринбурге, семья провела последние 78 дней своей жизни и здесь же она приняла мученическую смерть. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Именно у нас, в Екатеринбурге, семья провела последние 78 дней своей жизни и здесь же она приняла мученическую смерть. Это произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Ближайшие даты:
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм-на-Крови
- Монастырь Ганина Яма
- Поросёнков Лог
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Все события случились в доме инженера Ипатьева. Но сам дом мы с вами уже не увидим. Он был снесён в сентябре 1977 года. В память о трагических событиях на его месте сейчас возвышается Храм-на-Крови. С посещения храма-памятника и начнётся наша экскурсия.
- Существует несколько версий о том, где покоятся останки членов царской семьи. По версии Русской Православной Церкви этим местом является урочище Четырёх братьев, где сейчас расположен монастырь Ганина Яма. По второй версии, основанной на результатах исследования СКР — останки нашли свой последний приют в Поросёнковом Логу. Мы побываем с вами в обоих местах. Почтим память людей, чья жизнь закончилась так трагически.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Дамам обязательно нужно взять с собой косынки/платки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Пожертвования в храме — 100 рублей
- В монастыре — 150 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой, удобный для ВасЗавершение: Любое, удобное для Вас
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Дамам обязательно нужно взять с собой косынки/платки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Индивидуальные
Ганина яма
Популярные места
Романовы
Похожие туры из Екатеринбурга
Индивидуальная
5 часов
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Поездка к местам трагической гибели царской семьи и погружение в историю июля 1918
17 апр
18 апр
19 апр
20 апр
9 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Екатеринбург за один день
По согласованию
19 апр
20 апр
21 апр
22 апр
9 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии