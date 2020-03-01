Наталия проводит ещё 1 экскурсию

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Поездка к местам трагической гибели царской семьи и погружение в историю июля 1918

Наталия
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Наталия – ваш гид
О том, что случилось в ночь с 16 на 17 июля, о всех тревожных сутках до рокового дня, о настроениях той поры в царской России и неотвратимых событиях вы узнаете на экскурсии.

Мы отправимся к святыне, что бережно хранит память об императорской семье и заедем в мужской монастырь, возведённый на месте захоронения тел Романовых.

А по пути вы осмотрите другие мемориалы Екатеринбурга.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия

Что вас ожидает

Место расстрела царской семьи
Как вы знаете, в июле 1918 г. в подвале Ипатьевского дома, большевики по указанию из Москвы расстреляли семью последнего из царей династии Романовых — императора Николая II. Мы отправимся к Храму-Памятнику на Крови, который построили на месте этого дома. А по пути вы услышите о последних двух месяцах жизни императорской семьи и историю того трагичного дня, когда род оборвался. На месте вы сможете пройтись по территории и посетить святыню: служители бережно хранят память о царской семье и поддерживают несколько духовно-просветительских проектов, о них мы в том числе поговорим на экскурсии.

Ганина яма и обелиск Европа — Азия
По дороге до Ганиной ямы мы сделаем 2 короткие остановки. Первую — у мемориала памяти жертвам политических репрессий, где вы узнаете о самом объекте, а также осмотрите памятник «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Вторую — у обелиска Европа — Азия на 17км Московского тракта, где я коротко расскажу о географическом расположении Екатеринбурга.
По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых. И, конечно, я поделюсь подробностями событий, которыми она стала известна всей России.

Организационные детали

  • В стоимость включено: встреча в месте проживания, проезд на легковом автомобиле, экскурсионное обслуживание, пожертвование за посещение храма и монастыря
  • Юбки и платки вам выдадут при входе в храм и на территорию монастыря
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
Последние дни Романовых: авто-экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
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Наталия проводит ещё 1 экскурсию

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