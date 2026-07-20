Наталия проводит ещё 1 экскурсию

Последние дни Романовых: автоэкскурсия

Поездка к местам трагической гибели царской семьи и погружение в историю июля 1918
О том, что случилось в ночь с 16 на 17 июля, о всех тревожных сутках до рокового дня, о настроениях той поры в царской России и неотвратимых событиях вы узнаете
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на экскурсии.

Мы отправимся к святыне, что бережно хранит память об императорской семье и заедем в мужской монастырь, возведённый на месте захоронения тел Романовых. А по пути вы осмотрите другие мемориалы Екатеринбурга.

5
43 отзыва
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
Последние дни Романовых: автоэкскурсия

Описание экскурсии

Место расстрела царской семьи

Как вы знаете, в июле 1918 г. в подвале Ипатьевского дома, большевики по указанию из Москвы расстреляли семью последнего из царей династии Романовых — императора Николая II. Мы отправимся к Храму-Памятнику на Крови, который построили на месте этого дома. А по пути вы услышите о последних двух месяцах жизни императорской семьи и историю того трагичного дня, когда род оборвался. На месте вы сможете пройтись по территории и посетить святыню: служители бережно хранят память о царской семье и поддерживают несколько духовно-просветительских проектов, о них мы в том числе поговорим на экскурсии.

Ганина яма и обелиск Европа — Азия

По дороге до Ганиной ямы мы сделаем 2 короткие остановки. Первую — у мемориала памяти жертвам политических репрессий, где вы узнаете о самом объекте, а также осмотрите памятник «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Вторую — у обелиска Европа — Азия на 17км Московского тракта, где я коротко расскажу о географическом расположении Екатеринбурга.
По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых. И, конечно, я поделюсь подробностями событий, которыми она стала известна всей России.

Организационные детали

  • В стоимость включено: встреча в месте проживания, проезд на легковом автомобиле, экскурсионное обслуживание
  • Пожертвование за посещение храма и монастыря оплачивается дополнительно — 500 ₽ с чел.
  • Юбки и платки вам выдадут при входе в храм и на территорию монастыря
  • Музей Романовых не работает по понедельникам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1746 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Добрый день, Наталья.
Добрый день, дорогие читатели моего отзыва.
Очень редко пишу отзывы, но в этот раз хочу написать.
Наталья, начну со слов благодарности - Спасибо большое за экскурсию.
От Натальи мы получили достаточно
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много информации, которая не только позволила нам понять, а также задуматься, и погрузиться в глубокие размышления о тайне гибели последнего императора и его семьи.
Передвигались мы очень комфортно, спокойно и безопасно.
Наш путь мы начали с аэропорта, где нас Наталья встретила по прилету в г. Екатеринбург.
Хочу отметить, что экскурсия длилась больше указанного срока, что говорит о полной отдачи экскурсовода своему делу.
Нас ни кто не загонял в жесткие рамки тайминга, нам позволяли быть в той или иной локации достаточно времени.
Вне плана мы посетили трапезную на "Ганиной Яме", и Наталья любезно разрешила нам спокойно принять пищу.
По завершению экскурсии нас довезли до крыльца отеля, и самым неожиданным, и к тому же приятным было получить книгу от автора в качестве памятного подарка.

Наталья, спасибо Вам большое за знания, которыми вы с нами поделились.
Желаем побольше благодарных слушателей, творческих успехов, и крепкого здоровья.

Добрый день, Наталья.
Добрый день, Наталья.
Добрый день, Наталья.
Добрый день, Наталья.
Добрый день, Наталья.
Добрый день, Наталья.
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Виктория
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на месте Ипатьевского дома. Зашли внутрь в музейную часть и поднялись в сам храм. Далее
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отправились в Ганину яму, по дороге заехали к момнумету Маски скорби и стелле Европа - Азия. В Ганиной яме прогулялись по территории монастыря, посетили храмы и музей. На обратном пути заехали в Поросенков лог. Тема экскурсии непростая, эмоционально тяжелая. Просто на разрыв сердца. Но это наша история и её надо знать. Наталья прекрасный рассказчик. Очень поправилась её подача материала. Поездка прошла на одном дыхании. Кроме информации по заявленной теме поездки, получили огромное количество познавательной и полезной информации. Теперь точно знаем, куда ещё отправимся в этих краях

Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на+1
Были на экскурсии с Натальей 25 мая. Начали свой маршрут от Храма на крови, построенного на
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Ирина
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
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Галина
Хочу выразить огромную благодарность Наталье за потрясающую экскурсию «Последние дни Романовых»! Тема, безусловно, сложная и трагическая, но Наталья преподнесла её настолько деликатно и глубоко, что мы слушали, затаив дыхание. Информации было очень много, но она не перегружала, а наоборот, будоражила воображение.
Время пролетело незаметно. Спасибо за ваш труд и талант рассказчика!
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А
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Наталье за замечательную экскурсию по местам, связанным с семьей Романовых в Екатеринбурге. Экскурсия получилась не только очень познавательной, но и по-настоящему увлекательной благодаря глубоким знаниям
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Натальи, её умению интересно рассказывать.
Особенно впечатлило внимательное отношение к деталям, историческая точность и искренняя любовь к своему делу. Наталья смогла показать события и судьбы людей не просто как сухие факты из учебника, а как живую историю, вызывающую эмоции и размышления.
Маршрут был прекрасно организован, время пролетело незаметно. После экскурсии осталось много новых знаний. Рекомендую Наталью всем, кто хочет познакомиться с историей Романовых в Екатеринбурге вместе с профессиональным, увлеченным и очень приятным гидом. Спасибо за незабываемую экскурсию!

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А
Очень внимательный и профессиональный экскурсовод, любящий свой город. Приятное и познавательное общение. Благодарим за автомобильную экскурсию. Время пролетело незаметно, огромная благодарность.
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