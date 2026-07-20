Наталия проводит ещё 1 экскурсию

Описание экскурсии
Место расстрела царской семьи
Как вы знаете, в июле 1918 г. в подвале Ипатьевского дома, большевики по указанию из Москвы расстреляли семью последнего из царей династии Романовых — императора Николая II. Мы отправимся к Храму-Памятнику на Крови, который построили на месте этого дома. А по пути вы услышите о последних двух месяцах жизни императорской семьи и историю того трагичного дня, когда род оборвался. На месте вы сможете пройтись по территории и посетить святыню: служители бережно хранят память о царской семье и поддерживают несколько духовно-просветительских проектов, о них мы в том числе поговорим на экскурсии.
Ганина яма и обелиск Европа — Азия
По дороге до Ганиной ямы мы сделаем 2 короткие остановки. Первую — у мемориала памяти жертвам политических репрессий, где вы узнаете о самом объекте, а также осмотрите памятник «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Вторую — у обелиска Европа — Азия на 17км Московского тракта, где я коротко расскажу о географическом расположении Екатеринбурга.
По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых. И, конечно, я поделюсь подробностями событий, которыми она стала известна всей России.
Организационные детали
- В стоимость включено: встреча в месте проживания, проезд на легковом автомобиле, экскурсионное обслуживание
- Пожертвование за посещение храма и монастыря оплачивается дополнительно — 500 ₽ с чел.
- Юбки и платки вам выдадут при входе в храм и на территорию монастыря
- Музей Романовых не работает по понедельникам
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Добрый день, дорогие читатели моего отзыва.
Очень редко пишу отзывы, но в этот раз хочу написать.
Наталья, начну со слов благодарности - Спасибо большое за экскурсию.
От Натальи мы получили достаточно
Время пролетело незаметно. Спасибо за ваш труд и талант рассказчика!