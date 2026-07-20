Наталия проводит ещё 1 экскурсию

О том, что случилось в ночь с 16 на 17 июля, о всех тревожных сутках до рокового дня, о настроениях той поры в царской России и неотвратимых событиях вы узнаете

на экскурсии. Мы отправимся к святыне, что бережно хранит память об императорской семье и заедем в мужской монастырь, возведённый на месте захоронения тел Романовых. А по пути вы осмотрите другие мемориалы Екатеринбурга.

Описание экскурсии

Место расстрела царской семьи

Как вы знаете, в июле 1918 г. в подвале Ипатьевского дома, большевики по указанию из Москвы расстреляли семью последнего из царей династии Романовых — императора Николая II. Мы отправимся к Храму-Памятнику на Крови, который построили на месте этого дома. А по пути вы услышите о последних двух месяцах жизни императорской семьи и историю того трагичного дня, когда род оборвался. На месте вы сможете пройтись по территории и посетить святыню: служители бережно хранят память о царской семье и поддерживают несколько духовно-просветительских проектов, о них мы в том числе поговорим на экскурсии.

Ганина яма и обелиск Европа — Азия

По дороге до Ганиной ямы мы сделаем 2 короткие остановки. Первую — у мемориала памяти жертвам политических репрессий, где вы узнаете о самом объекте, а также осмотрите памятник «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Вторую — у обелиска Европа — Азия на 17км Московского тракта, где я коротко расскажу о географическом расположении Екатеринбурга.

По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых. И, конечно, я поделюсь подробностями событий, которыми она стала известна всей России.

Организационные детали