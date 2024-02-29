В 1918 году Романовы провели в Екатеринбурге свои последние дни. Мы проедем по важным локациям, помнящим эти события. Вы увидите вокзал, куда привезли императора и его родных, и место их первой прогулки.



Я расскажу, какой нравственный подвиг совершили Романовы и как их семейные традиции возрождаются сегодня.