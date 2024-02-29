Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
В 1918 году Романовы провели в Екатеринбурге свои последние дни. Мы проедем по важным локациям, помнящим эти события. Вы увидите вокзал, куда привезли императора и его родных, и место их первой прогулки.
Я расскажу, какой нравственный подвиг совершили Романовы и как их семейные традиции возрождаются сегодня.
Я расскажу, какой нравственный подвиг совершили Романовы и как их семейные традиции возрождаются сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите и увидите:
- Здание старого железнодорожного вокзала, куда прибыли на поезде из Тюмени император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и их дочь княжна Мария
- Место первой прогулки Романовых — перекрёсток двух дорог, где когда-то проходили восточные границы города
- Храм на Крови. Здесь был дом инженера Ипатьева, где царская семья провела последние дни.
- Рудник в урочище Четырёх Братьев — Ганина яма, куда царскую семью и их верных друзей привезли после расстрела. Сегодня здесь — мужской монастырь, на территории которого есть музей с подлинными экспонатами императорского дома.
Я расскажу:
- Какие истории хранят чудотворные иконы в деревянных храмах монастыря на Ганиной яме
- Почему Романовы отвечали незлобием на провокации и грубость охраны
- Как проходил благотворительный фестиваль «Белый цветок» при царской семье и как проходит сегодня
- Где послушать современную музыку, связанную с родом Романовых
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: пожертвование в монастыре — 300 руб. /чел., обед — по желанию
- Поездка проходит на 7-местном компактвэне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Уральская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Имею два высших образования — торгово-экономическое и филологическое, дипломированный специалист в области туризма. Во внутреннем туризме в качестве экскурсовода с 2015 года: Ганина яма, Екатеринбург (исторический центр), Невьянск, Алапаевск, Верхотурье, хребет Нурали, Тарасково, Каменский район (горный порог Ревун, Смолинские пещеры) и др. Люблю эту жизнь, пою и играю на гитаре, люблю Екатеринбург и Урал!
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