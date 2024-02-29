Романовы в Екатеринбурге
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй

В 1918 году Романовы провели в Екатеринбурге свои последние дни. Мы проедем по важным локациям, помнящим эти события. Вы увидите вокзал, куда привезли императора и его родных, и место их первой прогулки.

Я расскажу, какой нравственный подвиг совершили Романовы и как их семейные традиции возрождаются сегодня.
Романовы в Екатеринбурге
Романовы в Екатеринбурге
Романовы в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
29
фев
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мар
4
мар
5
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите и увидите:

  • Здание старого железнодорожного вокзала, куда прибыли на поезде из Тюмени император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и их дочь княжна Мария
  • Место первой прогулки Романовых — перекрёсток двух дорог, где когда-то проходили восточные границы города
  • Храм на Крови. Здесь был дом инженера Ипатьева, где царская семья провела последние дни.
  • Рудник в урочище Четырёх Братьев — Ганина яма, куда царскую семью и их верных друзей привезли после расстрела. Сегодня здесь — мужской монастырь, на территории которого есть музей с подлинными экспонатами императорского дома.

Я расскажу:

  • Какие истории хранят чудотворные иконы в деревянных храмах монастыря на Ганиной яме
  • Почему Романовы отвечали незлобием на провокации и грубость охраны
  • Как проходил благотворительный фестиваль «Белый цветок» при царской семье и как проходит сегодня
  • Где послушать современную музыку, связанную с родом Романовых

И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: пожертвование в монастыре — 300 руб. /чел., обед — по желанию
  • Поездка проходит на 7-местном компактвэне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Уральская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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