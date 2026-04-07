Два месяца из жизни последнего императора России: по следам уголовного дела

Собрать картину лета 1918 года, сопоставляя факты, документы и версии
«В 1918 году было совершено зверское преступление.

Мать, отец и их дети убиты выстрелами в упор, затем тела вывезены в лес…» В наши дни такое сообщение в прессе заставило бы многих содрогнуться. Но это реальная история. И убили не просто семью, а царскую семью. За более чем 100 лет расследований было много. Я предлагаю провести собственное, изучив все детали на местах.
Два месяца из жизни последнего императора России: по следам уголовного дела

Описание экскурсии

Работа с темой Романовых требует не только знаний, но и огромной этической ответственности, поэтому я:

  • опираюсь на следственные материалы Соколова, дневники Николая II и Александры Фёдоровны, а также расследования Следственного комитета РФ.
  • использую «Портфель памяти»: копии последних писем, фотографии из Тобольской и Екатеринбургской ссылок.
  • не занимаю чью-то из сторон, а даю факты и контекст. Моя задача — показать не «жертв» или «палачей», а живых людей в тисках большой истории.
  • раскрываю бытовую сторону жизни в Ипатьевском доме — о чём мечтали, что читали, как сохраняли достоинство в заточении.
  • не просто пересказываю события ночи с 16 на 17 июля, а помогаю прочувствовать масштаб личности Романовых и их связь с Уралом. Мой голос и подача настроены на уважительную тишину и вдумчивый диалог.

На маршруте вы увидите:

  • храм во имя Державной иконы Божией Матери рядом со зданием старого ж/д вокзала — места прибытия бывшего императора Николая II в Екатеринбург.
  • храм-памятник на Крови на месте дома инженера Ипатьева, в котором содержалась под арестом и была убита царская семья.
  • дорогу до урочища Четырёх братьев, где располагалась шахта №7.
  • монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

А ещё:

  • мы воссоздадим детали пребывания царской семьи в Екатеринбурге — на месте по фото и рассказам очевидцев.
  • посмотрим архивные документы и воссозданную расстрельную комнату.
  • обсудим разные точки зрения на вопрос: была ли возможность у императора и его семьи избежать печальной участи.
  • поговорим о том, что доподлинно известно о последних дне и ночи царской семьи.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota RAV4.
  • Дополнительно оплачиваются пожертвование в монастыре — 385 ₽ и Храме на Крови — 100 ₽, кофе/чай — по желанию.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
  • Возможна кофе-пауза в монастыре, где мы можем пообщаться за чашкой чая или кофе и обсудить возникшие в ходе экскурсии вопросы.

ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
На Урале живу всю свою сознательную жизнь и очень люблю его красоту и многовековую историю. Могу без устали говорить о Екатеринбурге и Свердловской области. По образованию учитель русского языка и литературы,
теолог, православный экскурсовод. Разбираюсь в православной истории и культуре — люблю проводить непаломнические экскурсии по монастырям и храмам Екатеринбурга и Свердловской области. Член Российского союза писателей и очень люблю удивлять гостей города экскурсиями, в которых рассказываю о писателях, живших здесь и посещавших уральский регион. Много путешествовала на своей машине по Свердловской области, изучив все окрестности, и очень хочу делиться своими знаниями с гостями Екатеринбурга и жителями, которые хотели бы узнать город лучше. Моя миссия — превращать нагромождение исторических фактов в личный эмоциональный опыт каждого гостя. Моё кредо — отказ от роли «говорящей энциклопедии» в пользу роли «проводника во времени».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Экскурсия очень понравилась! Очень понравилась лёгкость подачи такой непростой темы как последние дни жизни семьи Романовых. В рассказе экскурсовода не было ни политики, ни религиозного подтекста (я этого немного опасалась,
честно скажу). Была красивая и бережная подача истории семьи, истории двух любящих сердец. Экскурсовод показывает не просто царскую семью в последние месяцы их жизни, а помогает увидеть их как людей через цитаты из их дневников и писем, через воспоминания о них современников и стихи, посвящённые царевнам (с удивлением на экскурсии узнала, что Есенин был знаком с императрицей и дочками). Очень интересно гид рассказывает историю появления икон в храмах монастыря. Мне, как человеку, далёкому от истории церкви, это было очень интересно! А ещё, Светлана оказывается юрист в прошлом, и это очень помогло во время экскурсии именно провести собственное маленькое расследование убийства царской семьи, под её руководством. Незабываемый опыт собственной интерпретации известных фактов и их сопоставления! Рекомендую гида и эту необычную экскурсию!

Ответ организатора:
Инга, спасибо за отзыв!
Со своей стороны, хочу поблагодарить Вас за выбор моей экскурсии!
Видя Ваш неподдельный интерес к теме, мне было приятно открыть для Вас новые стороны этой многогранной и очень неоднозначной истории!
Буду рада видеть Вас и на других моих маршрутах!
Екатерина
Как же было интересно!
Благодаря Светлане Владимировне, мы не просто находились здесь и сейчас, а оказались словно рядом в тот роковой для императорской семьи день. . Хотелось слушать и едва дышать.
Мы с дочкой до сих пор под впечатлением! Плюс в копилку путешествий и, конечно, заряд незабываемыми эмоциями.
Спасибо, Светлана Владимировна, за рассказ в деталях, за комфортную поездку на чистенькой ухоженной машине, за внимание и заботу к гостям города! Вы огромный эксперт и ПРОФЕССИОНАЛ, вы вложили душу в эту экскурсию, и это бесценно! Мы обязательно вернёмся!

Ответ организатора:
Спасибо за такой тёплый и душевный отзыв! Рада, что понравилась экскурсия! С огромным удовольствием проведу вас и по другим маршрутам! Приезжайте!
Марина
Я словно прожила эти два месяца жизни, насколько глубокой была экскурсия. Ооочень много есть о чем подумать. Я услышала то о чем незнала. Я однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию. Светлана очень детально рассказывает. Потрясающая, открытая и светлая женщина!!
Ответ организатора:
Марина, спасибо за обратную связь и отзыв! Мне было очень легко вести экскурсию для Вас, видя Ваш неподдельный интерес к теме семьи Романовых!
Е
нахожусь под огромным впечатлением от экскурсии. могу сказать, что хорошо разбираюсь в теме, поэтому очень боялась, что не узнаю ничего нового, а лишь побываю в этих местах и послушаю то, что уже знаю. но нет. Светлана - мастер своего дела. спасибо ей огромное.
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Евгения! И огромное спасибо за обратную связь во время экскурсии! С вашей семьёй было очень легко во
время экскурсии, видя неподдельный интерес к истории царской семьи!
Особенно откликнулась и Ваша личная позиция, в которой видна точка зрения уже сложившаяся, а также готовность порассуждать о многочисленных версиях.
Буду рада видеть Вас вновь!

