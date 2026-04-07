честно скажу). Была красивая и бережная подача истории семьи, истории двух любящих сердец. Экскурсовод показывает не просто царскую семью в последние месяцы их жизни, а помогает увидеть их как людей через цитаты из их дневников и писем, через воспоминания о них современников и стихи, посвящённые царевнам (с удивлением на экскурсии узнала, что Есенин был знаком с императрицей и дочками). Очень интересно гид рассказывает историю появления икон в храмах монастыря. Мне, как человеку, далёкому от истории церкви, это было очень интересно! А ещё, Светлана оказывается юрист в прошлом, и это очень помогло во время экскурсии именно провести собственное маленькое расследование убийства царской семьи, под её руководством. Незабываемый опыт собственной интерпретации известных фактов и их сопоставления! Рекомендую гида и эту необычную экскурсию!