«В 1918 году было совершено зверское преступление.
Мать, отец и их дети убиты выстрелами в упор, затем тела вывезены в лес…» В наши дни такое сообщение в прессе заставило бы многих содрогнуться. Но это реальная история. И убили не просто семью, а царскую семью. За более чем 100 лет расследований было много. Я предлагаю провести собственное, изучив все детали на местах.
Описание экскурсии
Работа с темой Романовых требует не только знаний, но и огромной этической ответственности, поэтому я:
- опираюсь на следственные материалы Соколова, дневники Николая II и Александры Фёдоровны, а также расследования Следственного комитета РФ.
- использую «Портфель памяти»: копии последних писем, фотографии из Тобольской и Екатеринбургской ссылок.
- не занимаю чью-то из сторон, а даю факты и контекст. Моя задача — показать не «жертв» или «палачей», а живых людей в тисках большой истории.
- раскрываю бытовую сторону жизни в Ипатьевском доме — о чём мечтали, что читали, как сохраняли достоинство в заточении.
- не просто пересказываю события ночи с 16 на 17 июля, а помогаю прочувствовать масштаб личности Романовых и их связь с Уралом. Мой голос и подача настроены на уважительную тишину и вдумчивый диалог.
На маршруте вы увидите:
- храм во имя Державной иконы Божией Матери рядом со зданием старого ж/д вокзала — места прибытия бывшего императора Николая II в Екатеринбург.
- храм-памятник на Крови на месте дома инженера Ипатьева, в котором содержалась под арестом и была убита царская семья.
- дорогу до урочища Четырёх братьев, где располагалась шахта №7.
- монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
А ещё:
- мы воссоздадим детали пребывания царской семьи в Екатеринбурге — на месте по фото и рассказам очевидцев.
- посмотрим архивные документы и воссозданную расстрельную комнату.
- обсудим разные точки зрения на вопрос: была ли возможность у императора и его семьи избежать печальной участи.
- поговорим о том, что доподлинно известно о последних дне и ночи царской семьи.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota RAV4.
- Дополнительно оплачиваются пожертвование в монастыре — 385 ₽ и Храме на Крови — 100 ₽, кофе/чай — по желанию.
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
- Возможна кофе-пауза в монастыре, где мы можем пообщаться за чашкой чая или кофе и обсудить возникшие в ходе экскурсии вопросы.
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
На Урале живу всю свою сознательную жизнь и очень люблю его красоту и многовековую историю. Могу без устали говорить о Екатеринбурге и Свердловской области. По образованию учитель русского языка и литературы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась! Очень понравилась лёгкость подачи такой непростой темы как последние дни жизни семьи Романовых. В рассказе экскурсовода не было ни политики, ни религиозного подтекста (я этого немного опасалась,
Светлана
Ответ организатора:
Инга, спасибо за отзыв!
Со своей стороны, хочу поблагодарить Вас за выбор моей экскурсии!
Видя Ваш неподдельный интерес к теме, мне было приятно открыть для Вас новые стороны этой многогранной и очень неоднозначной истории!
Буду рада видеть Вас и на других моих маршрутах!
Как же было интересно!
Благодаря Светлане Владимировне, мы не просто находились здесь и сейчас, а оказались словно рядом в тот роковой для императорской семьи день. . Хотелось слушать и едва дышать.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за такой тёплый и душевный отзыв! Рада, что понравилась экскурсия! С огромным удовольствием проведу вас и по другим маршрутам! Приезжайте!
Я словно прожила эти два месяца жизни, насколько глубокой была экскурсия. Ооочень много есть о чем подумать. Я услышала то о чем незнала. Я однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию. Светлана очень детально рассказывает. Потрясающая, открытая и светлая женщина!!
Светлана
Ответ организатора:
Марина, спасибо за обратную связь и отзыв! Мне было очень легко вести экскурсию для Вас, видя Ваш неподдельный интерес к теме семьи Романовых!
Е
нахожусь под огромным впечатлением от экскурсии. могу сказать, что хорошо разбираюсь в теме, поэтому очень боялась, что не узнаю ничего нового, а лишь побываю в этих местах и послушаю то, что уже знаю. но нет. Светлана - мастер своего дела. спасибо ей огромное.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Евгения! И огромное спасибо за обратную связь во время экскурсии! С вашей семьёй было очень легко во
