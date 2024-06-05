Экскурсии по местам царской семьи Романовых в Екатеринбурге

Найдено 18 экскурсий в категории «Романовы» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
75 отзывов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500 за всё до 6 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Романовы в Екатеринбурге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000 за всё до 7 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Весь Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Царская семья Романовых в Екатеринбурге
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Царская семья Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700 за человека
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900 за человека
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
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    Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!!

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • Р
    Регина
    2 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
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    Евгения. Хочу ей выразить огромную благодарность. Отведенное время пролетело незаметно за увлекательной подачей материала. Экскурсия очень интересная, насыщенная, наполнена историческими фактами. Всего не расскажешь, нужно просто бронировать и получать удовольствие))))

    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Экскурсия была на 5 с «+» (если можно было бы столько поставить). По техническим причинам у нас была замена экскурсовода,
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    но мы не чуть не пожалели. Евгения очень хороший экскурсовод. Провела нас «тропами», на которые не заезжают большие экскурсионные группы. С нами был ребенок, для которого она адаптировала подачу материала. Рассказывала не только устоявшиеся исторические факты, но и иные точки зрения. Спасибо огромное!!!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Сегодня были на потрясающеей экскурсии - расследование про семью Романовых. Рассказ был очень интересный, понятный, захватывающий. Константин, огромное вам спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    По следам Романовых
    Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
  • М
    Майя
    29 мая 2024
    Романовы в Екатеринбурге
    Нам очень понравилось экскурсия. Роман очень интересно и увлеченно вел экскурсию. Много информации. Видно, что это не просто работа, а намного больше. Очень увлечен историей нашей страны и желанием донести все свои знания для остальных. Спасибо за проведенное время!
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Царская семья Романовых в Екатеринбурге
    Роман, спасибо за прекрасную экскурсию!!! Было познавательно! Много нового для себя узнали!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Романовы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Узнать Екатеринбург за 3 часа
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  4. Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
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