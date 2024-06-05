🚶 Пешая Групповая 3 часа 262 отзыва Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах Начало: В районе метро пл. 1905 года Расписание: ежедневно в 10:00 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 75 отзывов Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия» Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме Начало: От Вашего отеля 11 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Романовы в Екатеринбурге Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй Начало: В районе станции метро «Уральская» 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого Начало: По договоренности с гидом 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Гибель последних Романовых - расследование длиною в век Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Гибель царской семьи в Екатеринбурге Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности Расписание: Ежедневно с 09.00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Весь Екатеринбург за один день Начало: По согласованию Расписание: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Царская семья Романовых в Екатеринбурге Начало: По договоренности с клиентом 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Город, в котором закончился земной путь последнего императора России Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки Начало: в районе Храма на Крови 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму Собрать все главные места и истории города в одной поездке 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4.5 часа Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии Начало: У Храма на Крови Расписание: в воскресенье в 10:00 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма Начало: На ул. Ленина Расписание: во вторник и четверг в 13:00 1 900 ₽ за человека