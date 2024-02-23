Приглашаю вас на экскурсию, посвященную истории города. Мы начнём с центральной площади, прогуляемся вдоль городского пруда. Увидим самое высокое здание в России восточнее Москвы и Санкт-Петербурга. Сделаем короткий отдых в Ельцин-центре. Посмотрим на купеческую усадьбу и на самое первое высотное здание Екатеринбурга.
Ближайшие даты:
23
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
28
фев
фев
29
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Центральная площадь
- Дом актёра
- Дом чекиста
- Белый дом
- Башня Исеть
- Ельцин-центр
- Набережная Городского пруда
- Памятник основателям города
- Капсула времени
Описание
Что вас ждетМы начнём с центральной площади города — Площади 1905 года, где находятся городская администрация и памятник Ленину. Она появилась вместе с городом. Мы увидим Дом актёра, Дом чекиста, Белый дом, а также башню Исеть — 52-этажный небоскрёб, который является частью делового квартала Екатеринбург-Сити. Сделаем небольшой перерыв в Ельцин-центре, а после прогуляемся по набережной Городского пруда и дойдём до памятника основателям города Татищеву и де Геннину. Завершится наше путешествие возле капсулы времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Обед
- Билет в музей
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Памятник В.И. Ленину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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