Прогулка по историческому центру Екатеринбурга

Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге
Приглашаю вас на экскурсию, посвященную истории города. Мы начнём с центральной площади, прогуляемся вдоль городского пруда. Увидим самое высокое здание в России восточнее Москвы и Санкт-Петербурга. Сделаем короткий отдых в Ельцин-центре. Посмотрим на купеческую усадьбу и на самое первое высотное здание Екатеринбурга.
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Ближайшие даты:
23
фев
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Центральная площадь
  • Дом актёра
  • Дом чекиста
  • Белый дом
  • Башня Исеть
  • Ельцин-центр
  • Набережная Городского пруда
  • Памятник основателям города
  • Капсула времени

Описание

Что вас ждет

Мы начнём с центральной площади города — Площади 1905 года, где находятся городская администрация и памятник Ленину. Она появилась вместе с городом. Мы увидим Дом актёра, Дом чекиста, Белый дом, а также башню Исеть — 52-этажный небоскрёб, который является частью делового квартала Екатеринбург-Сити. Сделаем небольшой перерыв в Ельцин-центре, а после прогуляемся по набережной Городского пруда и дойдём до памятника основателям города Татищеву и де Геннину. Завершится наше путешествие возле капсулы времени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Билет в музей
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Памятник В.И. Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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