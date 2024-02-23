Приглашаю вас на экскурсию, посвященную истории города. Мы начнём с центральной площади, прогуляемся вдоль городского пруда. Увидим самое высокое здание в России восточнее Москвы и Санкт-Петербурга. Сделаем короткий отдых в Ельцин-центре. Посмотрим на купеческую усадьбу и на самое первое высотное здание Екатеринбурга.

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Описание