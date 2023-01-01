Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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Экспресс-прогулка по Екатеринбургу

Познакомиться с главными местами и услышать интересные именно вам рассказы о городе Е

Светлана
Светлана – Гид из Екатеринбурга
Эта экскурсия ⛳ будет особенно актуальна в холодный сезон, а также подойдет людям, приехавшим в наш город 🏙️ в командировку.

За короткое время вы познакомитесь с Екатеринбургом поближе и узнаете о его брендах от уральских самоцветов до конструктивизма.

А после прогулки предлагаю обсудить увиденное в кафе в уютной атмосфере старого особняка.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Топ достопримечательностей 🏛️ Екатеринбурга
За час мы успеем погулять по главным улицам в центре уральской столицы ⭐️. Вы узнаете основные этапы её истории 📖 и увидите:

  • Дом Севастьянова, окруженный легендами;
  • Плотинку (плотину городского пруда) и главный водосброс;
  • Памятник отцам-основателям — я раскрою, почему у Екатеринбурга их двое;
  • Водонапорную башню, фонтан ⛲ «Каменный цветок» и здание Горной аптеки;
  • Памятники конструктивизма изящный модерн аптеки Вейсберга;
  • Часовню Святой Екатерины, Переход Цоя и Резиденцию Губернатора.

А еще загадаем желание у глыбы родонита и перезапустим жизненный цикл на нулевом километре Свердловской области.

Екатеринбург вчера, сегодня, завтра
На прогулке 👣 я с радостью освещу те темы, которые вам интересны. Например, можно прикоснуться к истории освоения Урала русскими поселенцами, поговорить о магической силе уральских самоцветов или обсудить стрит-арт Екб. Тем, кто интересуется уличным искусством, я покажу объекты фестивалей STENOGRAFFIA и Карт-Бланш.

Организационные детали

  • В продолжительность экскурсии 🧭 не заложено время на посещение кафе. Питание в кафе оплачивается отдельно. Средний чек 300-400 рублей.
  • По вашей просьбе я сделаю ваши фото в любом интересном вам месте
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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