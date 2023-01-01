Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Топ достопримечательностей 🏛️ Екатеринбурга

За час мы успеем погулять по главным улицам в центре уральской столицы ⭐️. Вы узнаете основные этапы её истории 📖 и увидите:

Дом Севастьянова, окруженный легендами;

Плотинку (плотину городского пруда) и главный водосброс;

Памятник отцам-основателям — я раскрою, почему у Екатеринбурга их двое;

Водонапорную башню, фонтан ⛲ «Каменный цветок» и здание Горной аптеки;

Памятники конструктивизма изящный модерн аптеки Вейсберга;

Часовню Святой Екатерины, Переход Цоя и Резиденцию Губернатора.

А еще загадаем желание у глыбы родонита и перезапустим жизненный цикл на нулевом километре Свердловской области.

Екатеринбург вчера, сегодня, завтра

На прогулке 👣 я с радостью освещу те темы, которые вам интересны. Например, можно прикоснуться к истории освоения Урала русскими поселенцами, поговорить о магической силе уральских самоцветов или обсудить стрит-арт Екб. Тем, кто интересуется уличным искусством, я покажу объекты фестивалей STENOGRAFFIA и Карт-Бланш.

Организационные детали