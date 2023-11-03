Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Екатеринбурга.
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где вы увидите Дом Севастьянова, плотину городского пруда,
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где вы увидите Дом Севастьянова, плотину городского пруда,
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне достопримечательностей
- 🏛 Знакомство с историей и культурой Екатеринбурга
- 🕒 Экономия времени - всё самое важное за короткий срок
- ☕ Возможность обсудить увиденное в уютном кафе
- 👨👩👧👦 Подходит для индивидуальных и семейных прогулок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и обилием зелени, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для экскурсии благодаря меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, холод и снег могут усложнить прогулку, но зимняя атмосфера и праздничные огни добавят особого шарма.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Севастьянова
- Плотинка
- Памятник отцам-основателям
- Водонапорная башня
- Фонтан «Каменный цветок»
- Горная аптека
- Аптека Вейсберга
- Часовня Святой Екатерины
- Переход Цоя
- Резиденция Губернатора
Описание экскурсии
Топ достопримечательностей Екатеринбурга
За час мы успеем погулять по Историческому скверу в центре уральской столицы. Вы узнаете основные этапы её истории и увидите:
- Дом Севастьянова, окруженный легендами
- Плотинку (плотину городского пруда) и главный водосброс
- Памятник отцам-основателям — я раскрою, почему у Екатеринбурга их двое
- Водонапорную башню и здание Горной аптеки
- Памятники конструктивизма: Дом связи, Уралобком и Уралснабторг
- Часовню Святой Екатерины, переход уральского рока и Резиденцию губернатора
А ещё загадаем желание у глыбы родонита, увидим бронзовый макет города 1733 года и виртуально перенесёмся в 1877 год на площадку Сибирско-Уральской промышленной ярмарки.
Екатеринбург вчера, сегодня, завтра
На прогулке я с радостью освещу те темы, которые вам интересны. Например, можно прикоснуться к истории освоения Урала русскими поселенцами, поговорить о магической силе уральских самоцветов или обсудить стрит-арт Екб. Тем, кто интересуется уличным искусством, я покажу объекты фестивалей STENOGRAFFIA.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит дегустация. Шаньги, в зависимости от начинки, стоят от 150 до 350 ₽ за штуку. Цена пряников от 100 до 500 ₽
- По вашей просьбе я сделаю ваши фото в любом интересном вам месте
- Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору: 30 минут — 2500 ₽, 15 минут — 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1502 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в одно мгновение познакомились с историей всего Урала, а также с визитными карточками города, как
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна.
Город в неоновой подсветке
Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна.
Город в неоновой подсветке
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия понравилась. Как раз для тех, кому надо коротко и ясно.
Время пролетело незаметно. Светлана - отличный экскурсовод!
Прекрасно владеет материалом по данной экскурсии и не только. Очень хотелось попасть к ней на экскурсию и ожидания оправдались.
Время пролетело незаметно. Светлана - отличный экскурсовод!
Прекрасно владеет материалом по данной экскурсии и не только. Очень хотелось попасть к ней на экскурсию и ожидания оправдались.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Заказывали экскурсию в формате экспресс-прогулки. Несмотря на непогоду, мы прекрасно провели время с гидом, очень понравилось и взрослым и ребёнку 8-ми лет.
Этот день был для нас особенным и Светлана помогла
Этот день был для нас особенным и Светлана помогла
Вам был полезен этот отзыв?
О
Погуляли по Екатеринбургу в тёплой компании гида Светланы 🌞 остались очень довольны - узнали интересные факты из истории основания города, которые не попадались в интернете (немного ознакомилась с историей перед
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Светлана. За такое короткое время дала представление о том, как зародился город. Была в Екатеринбурге 5 дней и самое запоминающееся -это экскурсия со Светланой. По другому стала смотреть на город. Жалко, что экскурсию заказала в последний день пребывания, а так бы еще с удовольствием сходила со Светланой на другие тематические экскурсии, проводимые ей. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга»
Групповая
до 15 чел.
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, посетив знаковые места, такие как Вознесенская церковь и Дом Севастьянова. Уникальная возможность увидеть родонит
Завтра в 10:30
13 авг в 10:30
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
13 авг в 11:00
14 авг в 14:30
от 8218 ₽
8650 ₽ за всё до 6 чел.
-5%
до 28 августа
от 5178 ₽ за экскурсию