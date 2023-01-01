Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Часовню Святой Екатерины, Переход Цоя и Резиденцию Губернатора.
А еще загадаем желание у глыбы родонита и перезапустим жизненный цикл на нулевом километре Свердловской области.
Екатеринбург вчера, сегодня, завтра На прогулке 👣 я с радостью освещу те темы, которые вам интересны. Например, можно прикоснуться к истории освоения Урала русскими поселенцами, поговорить о магической силе уральских самоцветов или обсудить стрит-арт Екб. Тем, кто интересуется уличным искусством, я покажу объекты фестивалей STENOGRAFFIA и Карт-Бланш.
Организационные детали
В продолжительность экскурсии 🧭 не заложено время на посещение кафе. Питание в кафе оплачивается отдельно. Средний чек 300-400 рублей.
По вашей просьбе я сделаю ваши фото в любом интересном вам месте
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.