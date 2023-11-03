Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Екатеринбурга.Экспресс-прогулка по Екатеринбургу - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где вы увидите Дом Севастьянова, плотину городского пруда,

памятники отцам-основателям и многое другое. Вас ждет знакомство с уральскими самоцветами, архитектурой конструктивизма и модерном. После прогулки можно обсудить увиденное в кафе старого особняка, где каждый предмет рассказывает свою историю. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и обилием зелени, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для экскурсии благодаря меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, холод и снег могут усложнить прогулку, но зимняя атмосфера и праздничные огни добавят особого шарма.

Сейчас август — это идеальное время.