Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга

Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Екатеринбурга.

Экспресс-прогулка по Екатеринбургу - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где вы увидите Дом Севастьянова, плотину городского пруда,
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памятники отцам-основателям и многое другое. Вас ждет знакомство с уральскими самоцветами, архитектурой конструктивизма и модерном.

После прогулки можно обсудить увиденное в кафе старого особняка, где каждый предмет рассказывает свою историю. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления

5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото на фоне достопримечательностей
  • 🏛 Знакомство с историей и культурой Екатеринбурга
  • 🕒 Экономия времени - всё самое важное за короткий срок
  • ☕ Возможность обсудить увиденное в уютном кафе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для индивидуальных и семейных прогулок

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и обилием зелени, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для экскурсии благодаря меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, холод и снег могут усложнить прогулку, но зимняя атмосфера и праздничные огни добавят особого шарма.
Сейчас август — это идеальное время.
Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга
Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга
Экспресс-прогулка по центру Екатеринбурга

Что можно увидеть

  • Дом Севастьянова
  • Плотинка
  • Памятник отцам-основателям
  • Водонапорная башня
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Горная аптека
  • Аптека Вейсберга
  • Часовня Святой Екатерины
  • Переход Цоя
  • Резиденция Губернатора

Описание экскурсии

Топ достопримечательностей Екатеринбурга

За час мы успеем погулять по Историческому скверу в центре уральской столицы. Вы узнаете основные этапы её истории и увидите:

  • Дом Севастьянова, окруженный легендами
  • Плотинку (плотину городского пруда) и главный водосброс
  • Памятник отцам-основателям — я раскрою, почему у Екатеринбурга их двое
  • Водонапорную башню и здание Горной аптеки
  • Памятники конструктивизма: Дом связи, Уралобком и Уралснабторг
  • Часовню Святой Екатерины, переход уральского рока и Резиденцию губернатора

А ещё загадаем желание у глыбы родонита, увидим бронзовый макет города 1733 года и виртуально перенесёмся в 1877 год на площадку Сибирско-Уральской промышленной ярмарки.

Екатеринбург вчера, сегодня, завтра

На прогулке я с радостью освещу те темы, которые вам интересны. Например, можно прикоснуться к истории освоения Урала русскими поселенцами, поговорить о магической силе уральских самоцветов или обсудить стрит-арт Екб. Тем, кто интересуется уличным искусством, я покажу объекты фестивалей STENOGRAFFIA.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит дегустация. Шаньги, в зависимости от начинки, стоят от 150 до 350 ₽ за штуку. Цена пряников от 100 до 500 ₽
  • По вашей просьбе я сделаю ваши фото в любом интересном вам месте
  • Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору: 30 минут — 2500 ₽, 15 минут — 2000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1502 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
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и разрабатывать новые интересные маршруты. Сотрудничаю с Музеем истории Екатеринбурга. Люблю не только рассказывать о городе, но и знакомить гостей с его гастрономией. Сотрудничаю с местными кафе и ресторанами, поэтому могу предложить приятные бонусы и скидки в некоторых заведениях после экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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3
2
1
Екатерина
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в одно мгновение познакомились с историей всего Урала, а также с визитными карточками города, как
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будто темы всех крупных экскурсий соединились в одной-это потрясающе! Водонапорная башня, Плотинка, родонит в Историческом сквере, дом Севастьянова,переход В. Цоя,стрит-арт искусство, конструктивизм в архитектуре, памятники основателям города, Музей старинной техники Уральских заводов под открытым небом и многое другое!
Легко и интересно! Красиво и необычно! За сувениры отдельное спасибо!

Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в+2
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
Светлана, мы очень рады, что знакомство с Екатеринбургом началось именно со встречи с Вами! Мы в
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Елена
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.

Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна.

Город в неоновой подсветке
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очаровал, рассказ Светланы наполним знаниями, а приятные сюрпризы: неожиданно очень тёплый вечер, душевные песни на набережной, красивая, архитектура, всё это очаровало и создали атмосферу волшебства😊

Экскурсия вышла позитивной, мне понравилась. Светлана -профессионал своего дела, приятный, общительный и дружелюбный человек.

Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу.
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О
Экскурсия понравилась. Как раз для тех, кому надо коротко и ясно.
Время пролетело незаметно. Светлана - отличный экскурсовод!
Прекрасно владеет материалом по данной экскурсии и не только. Очень хотелось попасть к ней на экскурсию и ожидания оправдались.
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Н
Заказывали экскурсию в формате экспресс-прогулки. Несмотря на непогоду, мы прекрасно провели время с гидом, очень понравилось и взрослым и ребёнку 8-ми лет.
Этот день был для нас особенным и Светлана помогла
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сделать его незабываемым, провела интересную экскурсию, пригласила для нас фотографа, и на память нам остались фотографии этого замечательного дня.
Сама экскурсия была лёгкой и ненапрягающей, чуткий гид учитывала интересы и взрослых, и активного непоседливого мальчишки.
Со Светланой мы открыли для себя возможности Tрипстера и обязательно вернёмся к вам ещё.

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О
Погуляли по Екатеринбургу в тёплой компании гида Светланы 🌞 остались очень довольны - узнали интересные факты из истории основания города, которые не попадались в интернете (немного ознакомилась с историей перед
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поездкой). Маршрут и время экскурсии можно выбрать как вам удобно - экскурсия индивидуальная😉 это очень удобно, можно оперативно скорректировать время, при необходимости. Светлана очень грамотный гид и светлый добрый человек, приятно и полезно находится в ее компании 😍 очень рекомендуем 👍

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И
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Светлана. За такое короткое время дала представление о том, как зародился город. Была в Екатеринбурге 5 дней и самое запоминающееся -это экскурсия со Светланой. По другому стала смотреть на город. Жалко, что экскурсию заказала в последний день пребывания, а так бы еще с удовольствием сходила со Светланой на другие тематические экскурсии, проводимые ей. Рекомендую.
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