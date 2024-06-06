1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
«Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
«На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«А после спуска со скал отдохнете на берегу озера Аракуль (можем поплавать на сапах»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
«Вы пройдете по живописной городской набережной, посетите Литературный квартал, услышите о самых известных уральских писателях и увидите дома, где они жили»
22 июня в 17:00
23 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Олимпийская набережная реки Исеть»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Вы погуляете по чудесному «зеленому поясу» из набережных, парков и скверов, протянувшемуся по самому центру Екатеринбурга»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
«Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
«Живописной центральной набережной»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
«Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
«Стартуем с Верх-Исетского пляжа в 19:30, вернёмся на берег в 22:00 — и отправимся пить чай с печеньками»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
«Набережную реки Исеть — любимое место прогулок горожан»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина6 июня 2024Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
- ТТатьяна6 июня 2024Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
- ММария4 июня 2024Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
- ННаталья4 июня 2024У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
- ВВадим3 июня 2024Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
- ИИнна3 июня 2024Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ННаталья2 июня 2024Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
- ДДарья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
- ООксана26 мая 2024Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Набережная»
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