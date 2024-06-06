Экскурсии по набережной Екатеринбурга

Найдено 14 экскурсий в категории «Набережная» в Екатеринбурге, цены от 500 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
144 отзыва
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
«Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Три моста истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
«На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000 за человека
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340 за всё до 5 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«А после спуска со скал отдохнете на берегу озера Аракуль (можем поплавать на сапах»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
«Вы пройдете по живописной городской набережной, посетите Литературный квартал, услышите о самых известных уральских писателях и увидите дома, где они жили»
22 июня в 17:00
23 июня в 16:00
7 000 за всё до 15 чел.
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Олимпийская набережная реки Исеть»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500 за человека
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Вы погуляете по чудесному «зеленому поясу» из набережных, парков и скверов, протянувшемуся по самому центру Екатеринбурга»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
«Она течёт в пределах города на протяжении 23 км среди набережных, парков и жилых кварталов, образуя ландшафтную ось»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
«Живописной центральной набережной»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
«Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Первым делом поедем к берегу Режа, где перед вами предстанет красивая гранитная скала с магическим именем»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
«Стартуем с Верх-Исетского пляжа в 19:30, вернёмся на берег в 22:00 — и отправимся пить чай с печеньками»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
«Набережную реки Исеть — любимое место прогулок горожан»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    6 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
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    части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
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    Вау! 😂 вообще все понравилось, Екатеринбург нам запомнился с таким экскурсоводом! Потом мы еще кучу информации на ютубе искали и смотрели, так было интересно.

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
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    Показала вещи, которые не заметили сами. Интересно рассказывает, в том числе на основе своего жизненного опыта. Для ребенка - карта с наклейками за правильные ответы. Спасибо! Очень рекомендуем! Прекрасное впечатление!

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Три моста истории
    Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
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    Смолинские пещеры и порог Ревун на реке Исеть. С гидом Ольгой узнала много интересных фактов о достопримечательностях и природных чудес Свердловской области, полазили в пещерах. Нам очень повезло с погодой, поэтому еще понаблюдали за тренировками каякеров и сплавщиков на реке Исеть. Выдали карту туриста, теперь и я собираю наклейки))) давно была подписана на группу "Доски и лыжи" и вот наконец-то познакомилась с ребятами. Вы молодцы! Обязательно вернусь в Екатеринбург за новыми впечатлениями!

    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Влюбиться в Екатеринбург за один день
  2. Три моста истории
  3. Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
  4. С Екатеринбургом на «ты»
  5. Аракуль: путешествие к шихану и озеру
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Набережная" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 500 до 13 900 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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