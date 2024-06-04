Ельцин Центр – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
144 отзыва
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Настоящий Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900 за всё до 20 чел.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200 за всё до 15 чел.
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
3 отзыва
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 за человека
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 4 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Начало: Памятник В.И. Ленину
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
3 500 за всё до 5 чел.
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
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    Вау! 😂 вообще все понравилось, Екатеринбург нам запомнился с таким экскурсоводом! Потом мы еще кучу информации на ютубе искали и смотрели, так было интересно.

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах
  • А
    Алёна
    30 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • З
    Зинфира
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
  • В
    Валерия
    27 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Я была одна и мы сразу нашли общий язык, экскурсия прошла очень комфортно и на одном дыхании. Чувствуется, что Татьяна любит свой город.
  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Увидели центр города, основные достопримечательности. Оксана прекрасный экскурсовод с профильным образованием, легкой манерой повествования, подготовила интересные фотоматериалы. Не считали минуты, заходили куда хотелось, в общем отлично!
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Спасибо за интересный рассказ о городе. Рассказ настолько захватил нас, что мы порой забывали о суровой погоде города в тот
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    день. Владимир охватил все эпохи, рассказ о знаменитостях живших и приезжающих в город, Информация была c юмором и огоньком в глазах. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ельцин Центр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Влюбиться в Екатеринбург за один день
  2. Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
  3. Настоящий Екатеринбург
  4. Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
  5. Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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