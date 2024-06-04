1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
5 часов
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по историческому центру Екатеринбурга
Начало: Памятник В.И. Ленину
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ССветлана1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
- ААлёна30 мая 2024Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
- ААлександр30 мая 2024Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ЗЗинфира27 мая 2024Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
- ВВалерия27 мая 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Я была одна и мы сразу нашли общий язык, экскурсия прошла очень комфортно и на одном дыхании. Чувствуется, что Татьяна любит свой город.
- ИИгорь27 мая 2024Увидели центр города, основные достопримечательности. Оксана прекрасный экскурсовод с профильным образованием, легкой манерой повествования, подготовила интересные фотоматериалы. Не считали минуты, заходили куда хотелось, в общем отлично!
- ААнтон22 мая 2024Спасибо за интересный рассказ о городе. Рассказ настолько захватил нас, что мы порой забывали о суровой погоде города в тот
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ельцин Центр»
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