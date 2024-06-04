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🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва ДНК Екатеринбурга Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком Начало: БЦ Высоцкий 5 920 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 7 отзывов Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях Начало: У Президентского центра 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 441 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину Расписание: Ежедневно, по набору группы 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой Начало: Проспект Ленина, д. 32 Расписание: Ежедневно от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 128 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер) Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Прогулка по историческому центру Екатеринбурга Начало: Памятник В.И. Ленину 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Начало: Ул. Ленина, 69/1 800 ₽ за человека