🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 181 отзыв Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала Начало: На Площади 1905 года 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 262 отзыва Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах Начало: В районе метро пл. 1905 года Расписание: ежедневно в 10:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города Начало: На площади 1905 года 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 144 отзыва Влюбиться в Екатеринбург за один день Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 97 отзывов Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы 4987 3 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 105 отзывов Екатеринбург: самое интересное Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы Начало: По договоренности 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 90 отзывов Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке Начало: У торгового центра Пассаж 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 88 отзывов Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище» Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи Начало: По договоренности 10 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 113 отзывов В тренде Настоящий Екатеринбург Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе Начало: в историческом центре 3 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Екатеринбург: здесь жили, творили, любили Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов История и архитектура Екатеринбурга за три часа Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города Начало: По Вашему выбору в центре города 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 50 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала Начало: В поселке Исеть 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 75 отзывов Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия» Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме Начало: От Вашего отеля 11 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 17 отзывов Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний Начало: Горького, 4В 4987 3 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида Начало: На ул. Вайнера от 2 200 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас Начало: Возле Цирка 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Криминальный «Ёбург»: девяностые годы Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х Начало: в районе станции метро «Уралмаш» 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови Начало: У памятника Ленину 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 18 отзывов Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время Начало: На улице Горького 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 3 отзыва Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину 390 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Прогулка по совгороду Уралмаш Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны Начало: У памятника Серго Орджоникидзе 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Экспресс-знакомство с Екатеринбургом Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Романовы в Екатеринбурге Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй Начало: В районе станции метро «Уральская» 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого Начало: По договоренности с гидом 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Екатеринбургский кремль: прогулка сквозь века - история и культура Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте тайны его основателей и исследуйте уникальные места, где когда-то стоял кремль Начало: В Историческом сквере 3500 2 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города Начало: На Октябрьской площади 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 10 отзывов Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи» Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками Начало: в поселке Бажуково 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Берёзовский - путешествие в «Золотой город» Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню» Начало: По Вашему выбору в центре города 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами Начало: У вашего отеля 16 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу Начало: На улице Горького от 7 600 ₽ за всё до 10 чел.