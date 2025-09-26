Мои заказы

Легенды Екатеринбурга: панк-рок-скоморох Букашкин и первое уличное искусство

Легенды Екатеринбурга
Старик Букашкин – городская легенда Свердловска-Екатеринбурга.

Уральский панк-рок-скоморох, Народный дворник России создал в 80-е годы общество «Картинник» и оставил после себя огромное творческое наследие.
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

С росписей участников общества началась история стрит-арта в городе, который сегодня считается одной из российских столиц уличного искусства. Экскурсия начинается в стенах Музея андеграунда, где сохранились артефакты Картинника, и продолжится на улицах города. Мы посмотрим сохранившиеся работы, заглянем на Станцию вольных почт, которая в конце 80-х была площадкой неофициального искусства Свердловска и завершим экскурсию на Тропе Букашкина – народном мемориале в память об этом удивительном горожанине.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей андеграунда
  • Станция вольных почт
  • Тропа Букашкина
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей андерграунда (улица Добролюбова, 4)
Завершение: Тропа Букашкина (проспект Ленина, 5)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

