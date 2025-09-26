Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Старик Букашкин – городская легенда Свердловска-Екатеринбурга.



Уральский панк-рок-скоморох, Народный дворник России создал в 80-е годы общество «Картинник» и оставил после себя огромное творческое наследие.

Описание экскурсии С росписей участников общества началась история стрит-арта в городе, который сегодня считается одной из российских столиц уличного искусства. Экскурсия начинается в стенах Музея андеграунда, где сохранились артефакты Картинника, и продолжится на улицах города. Мы посмотрим сохранившиеся работы, заглянем на Станцию вольных почт, которая в конце 80-х была площадкой неофициального искусства Свердловска и завершим экскурсию на Тропе Букашкина – народном мемориале в память об этом удивительном горожанине.

