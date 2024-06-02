1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Легенды Азов-горы и видения по ночам»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Легенды и предания Московской горки
Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Начало: На площади Коммунаров
21 июня в 11:00
27 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Давайте переместимся в мир городских легенд, узнаем уральские мифы и раскроем все тайны»
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Важная информация:• Эта экскурсия — продолжение экскурсии Мифы и легенды Екатеринбурга, но возникающие за окном герои легенд отличаются от впервой части (и их больше)»
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
«В рамках экскурсии «Городские легенды» Вы не услышите ни одной выдуманной истории - все они основаны на реальных исторических событиях»
Расписание: Пятница в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
«Здесь сплелись удивительные истории, загадочные легенды и мистическая аура»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
- ТТатьяна1 июня 2024Восторг - это очень слабое описание того, что мы испытывали. Погружение в период становления было моментальным, Светлана этим живёт, дышит
- ЕЕкатерина29 мая 2024Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
- ИИрина14 мая 2024Спасибо, Марине, за интересную экскурсию. Мы приехали в Екатеринбург ближе к вечеру. И практически сразу отправились на вечернюю прогулку с
- ЕЕкатерина14 мая 2024Сколько нового узнала о роке. Очень рекомендую к посещению всех фанатов рока и не только, хотя бы для общего развития. Светлана очень интересный и знающий человек и расскажет многое.
- ЕЕкатерина11 мая 2024суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
- ИИрина30 апреля 2024Добрый день! Вчера посетили экскурсию Свердловский рок. Светлана очень понравилась, как рассказчик. Погрузила нас в прошлое. Мы остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
- ННикита22 апреля 2024Превосходно!
- ДДина12 апреля 2024Экскурсия понравилась, взглянула на Екатеринбург по новому. Спасибо большое
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Знакомство с городом с неожиданной стороны, хорошо дополняет стандартные обзорные маршруты.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Екатеринбурге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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