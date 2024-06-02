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и увлекает других. Экскурсия не просто в формате "идешь-слушаешь", очень много привлеченных материалов,"вкусных" фишек. Три часа пролетели, пронеслись и оставили чудесное послевкусие. Второй день слушаю хиты и вспоминаю, как это было. Порекомендовала это погружение всем своим коллегам и знакомым. Взахлёб - то как мы провели время со Светланой. Огромное спасибо из Екатеринбурга, Перми и Москвы!