6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Яхтенная прогулка по Верх-Исетскому пруду: история и романтика
Ищете необычный способ увидеть Екатеринбург? Прогулка на яхте по Верх-Исетскому пруду - ваш идеальный выбор
Начало: Ул. Кирова, 40, яхтклуб «Коматек»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа19 сентября 2024Недавно были на индивидуальной экскурсии "Гибель царской семьи…" с экскурсоводом Владиславом. С самого начала и до окончания экскурсии его рассказ держал
- ННаталья16 сентября 2024Были на экскурсии 15 сентября. Вчетвером. Двое 20-летние, которые ничего практически об этой странице истории не знают. Двое 40+, которые
- ССветлана15 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный гид. Все отлично
- ААлексей21 августа 2024Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком
- ММария18 июля 2024Владислав провёл по знаковым местам Екатеринбурга. Интересно рассказывал, не перегружая информацией, но после экскурсии о городе уже есть представление, как об историческом, так и о современном.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От местных»
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