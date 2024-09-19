От местных – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «От местных» в Екатеринбурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Весь Екатеринбург за один день
На машине
28 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Яхтенная прогулка по Верх-Исетскому пруду: история и романтика
Ищете необычный способ увидеть Екатеринбург? Прогулка на яхте по Верх-Исетскому пруду - ваш идеальный выбор
Начало: Ул. Кирова, 40, яхтклуб «Коматек»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Пешая
На машине
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    19 сентября 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Недавно были на индивидуальной экскурсии "Гибель царской семьи…" с экскурсоводом Владиславом. С самого начала и до окончания экскурсии его рассказ держал
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    в напряжении от темы экскурсии и четыре часа пролетели мгновенно. Чувствуется, что тема экскурсии близка Владиславу и глубоко им изучена, может ответить на любой вопрос. Подкупает, что Владислав также может поделится своим мнением на любые вопросы, касающиеся в том числе Екатеринбурга - города, который он любит. Громадное спасибо за столь хорошую, трогающую душу, экскурсию и отдельное спасибо за его советы о объектах города, позволившие по другому на них взглянуть и захотеть ещё раз приехать для посещения…

  • Н
    Наталья
    16 сентября 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Были на экскурсии 15 сентября. Вчетвером. Двое 20-летние, которые ничего практически об этой странице истории не знают. Двое 40+, которые
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    имеют какие-то обрывочные знания по этому поводу. Понравилось всем. Всё понятно, структурировано, ничего лишнего. И потом читать о чем-то и увидеть вживую это две большие разницы! Однозначно рекомендую. И конечно же индивидуальная экскурсия на порядок круче групповой.

  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Прекрасная экскурсия. Великолепный гид. Все отлично
  • А
    Алексей
    21 августа 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком
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    красивом ракурсе. Владислав рассказывал интересно, красиво и сквозь его речь чувствовалась настоящая любовь к своему городу, которая передалась и нам. Очень хорошо построенный маршрут позволил проследить и хронологию развития, и смену архитектурных стилей на протяжении трёх веков. Безусловно выбирайте эту экскурсию, понравится однозначно!

  • М
    Мария
    18 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Владислав провёл по знаковым местам Екатеринбурга. Интересно рассказывал, не перегружая информацией, но после экскурсии о городе уже есть представление, как об историческом, так и о современном.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Екатеринбург за один день
  2. Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
  3. Гибель царской семьи в Екатеринбурге
  4. Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "От местных" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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