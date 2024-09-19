читать дальше

в напряжении от темы экскурсии и четыре часа пролетели мгновенно. Чувствуется, что тема экскурсии близка Владиславу и глубоко им изучена, может ответить на любой вопрос. Подкупает, что Владислав также может поделится своим мнением на любые вопросы, касающиеся в том числе Екатеринбурга - города, который он любит. Громадное спасибо за столь хорошую, трогающую душу, экскурсию и отдельное спасибо за его советы о объектах города, позволившие по другому на них взглянуть и захотеть ещё раз приехать для посещения…