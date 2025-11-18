Е Екатерина читать дальше вопросы. Но хотелось бы все таки чтоб для обзорной экскурсии был большой автобус типа неоплана, так как с маленького трансфера не все видно, точнее видно только ту сторону где ты сидишь. Погуляли по центру, услышали историю о возникновении Екатеринбурга,побывали в храме на крови и на границе Европы и азии. гид Александра интересно и увлекательно рассказывает об истории города, отвечает на все

С Сергей Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии

М Марина Здравствуйте, мы были на экскурсии по Екатеринбургу 8.11.25. Нам все очень понравилось, все интересно рассказывалось, чётко распланировано по времени, мы довольны, спасибо)))

О Ольга Экскурсия понравилась, много интересной информации.

Единственное, что лучше ехать на экскурсию когда тепло на улице, чтобы не замёрзнуть! И совместить поездку на границу Европа/Азия с поездкой на Ганину Яму.

В целом ставлю 5 из 5. Спасибо.

Л Лилия Большой объём информации, доступное изложение, доброжелательный и информированный гид. Все было хорошо!

Е Елена Обзорная экскурсия + Европа-Азия. Очень понравилось - интересный, увлекательный рассказ экскурсовод Нины, об истории и современности города, традиции и особенности. Благодарю!

Е Елена Отличная организация экскурсии. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. Удобное место для сбора. Интересный рассказ гида Александра. Не заметили как прошло 4 часа экскурсии. Рекомендуем однозначно 👍

Г Глеб Бронировал экскурсию для родственников, которые посещали Екатеринбург в первый раз. Остались очень довольны и крайне хвалили экскурсовода Марию за живой рассказ о городе и отличное взаимодействие с экскурсантами.

P.S. Не критика, но предложение увеличить немного время пребывания в храме Спаса на Крови, чтобы была возможность подольше познакомиться с этим местом.

С Светлана С удовольствием прослушали экскурсию, интересно и познавательно. Екатерина - мастер своего дела, отлично доносит материал, время пролетело незаметно. Большое спасибо!

Единственный минус- в программе заявлен мужской монастырь Ганина Яма, а по факту- Храм на крови.

Н Наталья Экскурсия была познавательной, интересной, увлекательной, организованной, с продуманными организационными моментами. Большое спасибо! Обязательно будем пользоваться услугами вашего тур. агентства.

Е Елена Чудесная экскурсовод, замечательная подача материала, много интересной информации. Спасибо!

У Ульева Все отлично!!!!

Л Лилия Потрясающая экскурсия. 4 часа на одном дыхании. Экскурсовод Александр это супер профи. На таком интересном преподнесении информации я еще не была ни в одном городе. Сергей водитель профи своего дела. Поездка комфортная и безопасная. Огромное вам спасибо! Рекомендую 200%

Э Эльмира Понравилось всё! Особенно экскурсовод Екатерина!