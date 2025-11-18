Это возможность познакомиться с городом, если вы приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы.
Каждая достопримечательность хранит свои истории и легенды, о которых вы узнаете, побывав на экскурсии.
Помимо знаковых и красивых мест нашего города, вы увидите одну из запоминающихся достопримечательностей – границу Европы и Азии.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. Важная информация:
- Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала.
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатеринбург
- Граница «Европа-Азия»
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Посещение границы Европы и Азии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
18 ноя 2025
Погуляли по центру, услышали историю о возникновении Екатеринбурга,побывали в храме на крови и на границе Европы и азии. гид Александра интересно и увлекательно рассказывает об истории города, отвечает на все
С
Сергей
11 ноя 2025
Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии
М
Марина
11 ноя 2025
Здравствуйте, мы были на экскурсии по Екатеринбургу 8.11.25. Нам все очень понравилось, все интересно рассказывалось, чётко распланировано по времени, мы довольны, спасибо)))
О
Ольга
3 ноя 2025
Экскурсия понравилась, много интересной информации.
Единственное, что лучше ехать на экскурсию когда тепло на улице, чтобы не замёрзнуть! И совместить поездку на границу Европа/Азия с поездкой на Ганину Яму.
В целом ставлю 5 из 5. Спасибо.
Л
Лилия
3 ноя 2025
Большой объём информации, доступное изложение, доброжелательный и информированный гид. Все было хорошо!
Е
Елена
26 окт 2025
Обзорная экскурсия + Европа-Азия. Очень понравилось - интересный, увлекательный рассказ экскурсовод Нины, об истории и современности города, традиции и особенности. Благодарю!
Е
Елена
19 окт 2025
Отличная организация экскурсии. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. Удобное место для сбора. Интересный рассказ гида Александра. Не заметили как прошло 4 часа экскурсии. Рекомендуем однозначно 👍
Г
Глеб
12 окт 2025
Бронировал экскурсию для родственников, которые посещали Екатеринбург в первый раз. Остались очень довольны и крайне хвалили экскурсовода Марию за живой рассказ о городе и отличное взаимодействие с экскурсантами.
С
Светлана
5 окт 2025
С удовольствием прослушали экскурсию, интересно и познавательно. Екатерина - мастер своего дела, отлично доносит материал, время пролетело незаметно. Большое спасибо!
Н
Наталья
5 окт 2025
Экскурсия была познавательной, интересной, увлекательной, организованной, с продуманными организационными моментами. Большое спасибо! Обязательно будем пользоваться услугами вашего тур. агентства.
Е
Елена
5 окт 2025
Чудесная экскурсовод, замечательная подача материала, много интересной информации. Спасибо!
У
Ульева
5 окт 2025
Все отлично!!!!
Л
Лилия
28 сен 2025
Потрясающая экскурсия. 4 часа на одном дыхании. Экскурсовод Александр это супер профи. На таком интересном преподнесении информации я еще не была ни в одном городе. Сергей водитель профи своего дела. Поездка комфортная и безопасная. Огромное вам спасибо! Рекомендую 200%
Э
Эльмира
22 сен 2025
Понравилось всё! Особенно экскурсовод Екатерина!
И
Ирина
16 сен 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия, понравилась экскурсовод, отвечала на вопросы, интересно излагала информацию.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:30
13 дек в 14:30
14 дек в 14:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.