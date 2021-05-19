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Полезная информация о Екатеринбурге

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Местное время в Екатеринбурге
02:0511
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЕкатеринбург
По-английскиYekaterinburg
Столица регионаЕкатеринбург является столицей региона
Население города1 349 772 чел.
АэропортКольцово SVX
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота255 м. от уровня моря

Где находится Екатеринбург на карте

Екатеринбург фото города
Екатеринбург

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