Полезная информация о Екатеринбурге
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Екатеринбург
Популярные экскурсии в Екатеринбурге
4.8
94 отзыва
900
₽
за чел.
Вместе с экскурсоводом вы увидите самое старое каменное здание города, плотину на реке Исеть, где любят собираться жители, современный Екатеринбург-Си...
5
22 отзыва
500
₽
за чел.
Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели Екатеринбург! За пару часов мы успеем обой...
5000
₽
за чел.
Столица Урала в ночной подсветке — незабываемое зрелище, и мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу, которая входит в свои права с наступлением темно...
4.5
18 отзывов
3000
₽
за чел.
Приглашаем вас побывать в удивительном Крестовом гроте с подземными озерами, многометровыми сталагмитами и сталактитами. Вы увидите один из самых необ...
4.9
46 отзывов
6500
₽
за чел.
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии