Столица ⭐️ Урала – Екатеринбург, город-миллионер с богатой историей, красивыми 🤩 местами, удивительными местными жителями. Рассказываем о достопримечательностях 🏛️ Екатеринбурга, его истории 📖, местной кухней, праздниках, климате, о том, чем здесь заняться обычному туристу

Екатеринбург, Россия

Столица Урала – Екатеринбург – всегда привлекала туристов. Несмотря на промышленный статус города, здесь много достопримечательностей и интересных мест для развлечений. ХорошоТАМ расскажет об этом мегаполисе более подробно: немного истории, в каких отелях лучше остановиться, куда сходить отдохнуть и какой кухне отдать предпочтение.

Екатеринбург ведёт свою историю с начала XVIII века. Он увенчан славой одного из первых промышленных населенных пунктов Российской империи. В городе есть что посетить – живописные парки и скверы с «историей», диковинные скульптуры и арт-объекты, а также полюбоваться прекрасной архитектурой старинных особняков и современных зданий.

Интересный факт: В Екатеринбурге есть два впечатляющих небоскреба – «Высоцкий» (188 м) и «Исеть» (213 м). В первом на последнем, 52 этаже, есть смотровая площадка, которая располагается на высоте 186 м и открывает великолепный вид на город.

Общая информация

Население. На 2021 год в Екатеринбурге проживает 1 495 066 человек (4-й по численности населения город после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска). Название жителей – екатеринбуржцы, мужчина – екатеринбуржец, женщина – екатеринбурженка.

На 2021 год в Екатеринбурге проживает 1 495 066 человек (4-й по численности населения город после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска). Название жителей – екатеринбуржцы, мужчина – екатеринбуржец, женщина – екатеринбурженка. Язык – русский. Это единственный официальный язык Екатеринбурга и Свердловской области.

– русский. Это единственный официальный язык Екатеринбурга и Свердловской области. Религия . Самой многочисленной религиозной конфессией является православие.

. Самой многочисленной религиозной конфессией является православие. Телефонный код. +7 (343).

Расположение

Екатеринбург на карте

Столица Урала раскинулась на огромной территории по обе стороны Уральского хребта, в двух частях света – Европе и Азии. Екатеринбург расположен по берегам реки Исеть, на которой в пределах городской территории образованы 4 пруда – Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исетский.

Свердловская область граничит на западе с Пермским краем, на севере – с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан.

ТОП достопримечательностей

Храм-на-Крови Усадьба Расторгуевых-Харитоновых Дом Афониных Фотографический музей «Дом Метенкова» Монастырь во имя Святых царственных Страстотерпцев Дом Севастьянова

Екатеринбург не разочарует своими разноплановыми историческими и архитектурными объектами даже самого привередливого туриста. ХорошоТАМ покажет вам не только всем известные достопримечательности, но и атмосферные локации, до которых доберется не каждый путешественник. Вот некоторые из них:

Храм-на-Крови . Находится в историческом центре на берегу Исети. Это действующий православный храм, который был возведен на месте печально известного Ипатьевского дома. Именно там в 1918 году расстреляли царскую семью.

. Находится в историческом центре на берегу Исети. Это действующий православный храм, который был возведен на месте печально известного Ипатьевского дома. Именно там в 1918 году расстреляли царскую семью. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых . Она расположена на Вознесенской горке. Признана памятником архитектуры федерального значения. Здание построено в стиле классицизма. Ассиметричная композиция и угловой дом придают фасаду здания с центральной стороны оригинальный вид. Рядом с усадьбой располагается Харитоновский парк «в английском стиле» с красивой белой ротондой.

. Она расположена на Вознесенской горке. Признана памятником архитектуры федерального значения. Здание построено в стиле классицизма. Ассиметричная композиция и угловой дом придают фасаду здания с центральной стороны оригинальный вид. Рядом с усадьбой располагается Харитоновский парк «в английском стиле» с красивой белой ротондой. Ул. Чапаева (между ул. Декабристов и Большакова) . Это локация для тех, кто ценит архитектуру. Здесь «живет» Екатеринбург версии XIX века, даже несмотря на то, что вокруг возведено немало современных зданий. Тут расположены Усадьбы Нурова, Ошурковых, Давыдовых, Баландина и дом Афониных – прекрасные образцы классицизма с мотивами эклектики.

. Это локация для тех, кто ценит архитектуру. Здесь «живет» Екатеринбург версии XIX века, даже несмотря на то, что вокруг возведено немало современных зданий. Тут расположены Усадьбы Нурова, Ошурковых, Давыдовых, Баландина и дом Афониных – прекрасные образцы классицизма с мотивами эклектики. Фотографический музей «Дом Метенкова» . Это памятник истории регионального значения. В старинном особняке известного фотолетописца В. Л. Метенкова собраны фотографии Екатеринбурга в разный период времени. Самый старый образец – 1863 года.

. Это памятник истории регионального значения. В старинном особняке известного фотолетописца В. Л. Метенкова собраны фотографии Екатеринбурга в разный период времени. Самый старый образец – 1863 года. Монастырь во имя Святых царственных Страстотерпцев . Это православный мужской монастырь, который находится в урочище Ганина Яма. Он построен на месте кровавых драматических событий, связанных с царской семьей. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены тела членов семьи Николая II и их слуг.

. Это православный мужской монастырь, который находится в урочище Ганина Яма. Он построен на месте кровавых драматических событий, связанных с царской семьей. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены тела членов семьи Николая II и их слуг. Дом Севастьянова. Считается визитной карточкой Екатеринбурга. Расположен на берегу реки Исеть возле «плотинки». Это старинное здание со сложной архитектурой и причудливым декором украшает центральную улицу города – проспект Ленина.

Интересный факт. В историческом центре города нарисована красная линия. Это кольцевой туристический маршрут, длина которого составляет 6,5 км. Он ведет путешественников по знаковым местам. Всего в списке значится 35 объектов.

Экскурсии по достопримечательностям Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле 4.3 16 отзывов 4500 ₽ за всё Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись в городе с... Три моста истории 5 25 отзывов 500 ₽ за чел. Прогуляться по живописной набережной реки Исети, слушая удивительные легенды о жителях Екатеринбурга Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу 4.7 35 отзывов 2900 ₽ за всё Екатеринбург - город контрастный Все экскурсии Екатеринбурга

Значимые места

Дом кузнеца Кириллова Чертово Городище Северская писаница Порог Ревун Каменные ворота

Недалеко от Екатеринбурга, в пределах 100 км от мегаполиса, есть много красивых и значимых мест не только для Свердловской области, но и для всей России. ХорошоТАМ расскажет о некоторых из них:

Дом кузнеца Кириллова . Находится в небольшой деревушке Кунара (расстояние от города – 83 км). Тут стоит необычная «пряничная» изба – самобытное архитектурное сооружение, которое построил и украсил своими руками и все еще живет здесь Сергей Иванович Кириллов. Дом признан самым оригинальным и красивым на Урале. Сюда ездят экскурсионные автобусы.

. Находится в небольшой деревушке Кунара (расстояние от города – 83 км). Тут стоит необычная «пряничная» изба – самобытное архитектурное сооружение, которое построил и украсил своими руками и все еще живет здесь Сергей Иванович Кириллов. Дом признан самым оригинальным и красивым на Урале. Сюда ездят экскурсионные автобусы. Чертово Городище . В 40 км от города, возле поселка Исеть, расположен одноимённый скальный массив. Вершина величественных скал поднимается над уровнем моря на 347 м. Из них последние 20 м – невероятный гранитный гребень. Место популярно среди скалолазов и туристов.

. В 40 км от города, возле поселка Исеть, расположен одноимённый скальный массив. Вершина величественных скал поднимается над уровнем моря на 347 м. Из них последние 20 м – невероятный гранитный гребень. Место популярно среди скалолазов и туристов. Северская писаница . Это скала с древними наскальными рисунками, находящаяся недалеко от поселка Северка. Считается природным памятником. Изображения на скалах относятся по времени происхождения к эпохе древнего неолита.

. Это скала с древними наскальными рисунками, находящаяся недалеко от поселка Северка. Считается природным памятником. Изображения на скалах относятся по времени происхождения к эпохе древнего неолита. Порог Ревун . Здесь вода, врезаясь в камни, ревет с такой силой, будто дикий зверь. Место примечательное: тут снимали несколько российских фильмов (например, «Географ глобус пропил»), устраивают весенний экстремальный сплав по весне, каждые выходные приезжают путешественники запечатлеть красивый вид. Находится в 80 км от города.

. Здесь вода, врезаясь в камни, ревет с такой силой, будто дикий зверь. Место примечательное: тут снимали несколько российских фильмов (например, «Географ глобус пропил»), устраивают весенний экстремальный сплав по весне, каждые выходные приезжают путешественники запечатлеть красивый вид. Находится в 80 км от города. Каменные ворота. Этот ландшафтный памятник природы, который расположен на правом берегу реки Исеть. Представляет собой известняковую скалу высотой в 20 метров (выше пятиэтажного дома). Находится в 97 км от Екатеринбурга, недалеко от Каменска-Уральского.

Особенности города

Торговая площадь Лечебница врачей-специалистов на углу Пушкинской улицы и Покровского проспекта

История . Екатеринбург был построен как промышленное поселение вокруг нового металлургического завода, основанием для возведения которого стал указ Петра I в ноябре 1723 года. Предприятие росло, а вместе с ним и поселок. Вскоре здесь появились другие заводы: по выплавке чугуна, по чеканке монет. Начали добывать самоцветные камни. Металлургическая промышленность развивалась и стала основным градообразующим фактором. В СССР создан мощный промышленный комплекс. На сегодняшний день Екатеринбург – город-миллионник, он до сих пор является центром промышленности, «финансовым магнитом», как и почти три века назад.

. Екатеринбург был построен как промышленное поселение вокруг нового металлургического завода, основанием для возведения которого стал указ Петра I в ноябре 1723 года. Предприятие росло, а вместе с ним и поселок. Вскоре здесь появились другие заводы: по выплавке чугуна, по чеканке монет. Начали добывать самоцветные камни. Металлургическая промышленность развивалась и стала основным градообразующим фактором. В СССР создан мощный промышленный комплекс. На сегодняшний день Екатеринбург – город-миллионник, он до сих пор является центром промышленности, «финансовым магнитом», как и почти три века назад. Особенности городского населения . По большей части екатеринбуржцы – неприветливый народ. Они сдержаны, иногда угрюмы, однако терпеливы и не вспыльчивы. Не слишком толерантны и не терпимы к чужому мнению.

. По большей части екатеринбуржцы – неприветливый народ. Они сдержаны, иногда угрюмы, однако терпеливы и не вспыльчивы. Не слишком толерантны и не терпимы к чужому мнению. Финансовая сторона. Жить в столице Урала дорого. Покупка недвижимости – небольшой однокомнатной «хрущевки» без ремонта или студии на окраине – обойдется в пару миллионов рублей минимум (данные на 2021 г.). Аренда жилья тоже дорогая. В сетевых магазинах цены на товары такие же, как по всей России. Однако есть супермаркеты премиум-класса, где можно найти экзотические продукты по очень высокому ценнику.

Жить в столице Урала дорого. Покупка недвижимости – небольшой однокомнатной «хрущевки» без ремонта или студии на окраине – обойдется в пару миллионов рублей минимум (данные на 2021 г.). Аренда жилья тоже дорогая. В сетевых магазинах цены на товары такие же, как по всей России. Однако есть супермаркеты премиум-класса, где можно найти экзотические продукты по очень высокому ценнику. Безопасность. Уровень преступности находится на высокой отметке. Грабежи, разбойные нападения, убийства – всё это происходит ежедневно. Неоднократно город приравнивали к криминальной столице. Лучшее, чем можно обезопасить себя, – не выходить на прогулку в темное время суток. Особенно это касается криминальных микрорайонов – Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Вторчемет.

Интересный факт. В Екатеринбурге есть памятник Гене Букину, одному из главных героев комедийного сериала «Счастливы вместе», действие которого по сюжету происходит именно в этом городе. Бронзовая скульптура весом 435 кг и высотой 2,2 м установлена на пешеходной улице Вайнера.

Климат Екатеринбурга

В столице Урала климат умеренно-континентальный с характерной резкой изменчивостью погодных условий. Оттого погода здесь непредсказуема. Единственное из регулярного – средняя температура летом значится на отметке около +20 градусов. В остальном же природа постоянно чудит: то снег в мае, то дождь в январе.

Лучшее время для посещения Екатеринбурга – это лето. Осенью и весной город выглядит жалко и непривлекательно: дороги и тротуары разбиты, покрыты толстым слоем грязи и лужами. Более-менее выглядит исторический центр: там всегда следят за чистотой улиц в любой период времени. А вот зимой бывают трескучие морозы, но на дорогах – «каша». Виной всему реагенты, которыми посыпают улицы от гололеда.

Интересный факт. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Екатеринбурге, достигала показателя в +39,1 градусов (16 июля 2020 г.). А в самую холодную в истории ночь столбик термометра опустился до отметки в -44,6 градусов (31 декабря 1978 г.).

Чем заняться в разные времена года

Вид со смотровой площадки БЦ Высоцкий Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского Аквапарк «Лимпомо» Горнолыжный развлекательный комплекс, Гора Лиственная Фудмаркет Estory в торговом центре «Гринвич» Каменные палатки

Екатеринбург – промышленный город, поэтому экологическая обстановка неблагоприятная. И атмосфера, и городские водоемы загрязнены. В связи с этим пляжный отдых летом сразу же отпадает. Зато спрятаться от жары или дождя (как повезёт, ведь погода непредсказуема) можно в ЦПКиО им. Маяковского. В парке много развлечений: начиная от аттракционов и заканчивая детской железной дорогой.

Хорошо ТАМ выяснили, чем ещё можно заняться в городе:

посетить БЦ «Высоцкий» (тот самый небоскреб) и подняться на 52 этаж – смотровую площадку;

(тот самый небоскреб) и подняться на 52 этаж – смотровую площадку; сходить в зоопарк , океанариум, дельфинарий, парк бабочек, цирк или аквапарк «Лимпомо»;

, океанариум, дельфинарий, парк бабочек, цирк или аквапарк «Лимпомо»; «пошопиться» в «Гринвиче» , который раскинулся на несколько кварталов;

, который раскинулся на несколько кварталов; в зимнее время года съездить на горнолыжные курорты – гору Лиственную или в спортивный комплекс «Уктус» (лыжи, коньки, «ватрушки», снегокаты);

(лыжи, коньки, «ватрушки», снегокаты); прогуляться в Каменных палатках – это гранитные скалы-останцы недалеко от озера Шарташ в Кировском районе Екатеринбурга.

Что праздную в Екатеринбурге

Празднование фестиваля Ural Music Night Венский фестиваль музыкальных фильмов, 2021 Майская прогулка Празднование Дня города

В столице Урала уже много лет подряд проходят традиционные праздники и фестивали. Мы разобрались, какие мероприятия радуют горожан и гостей города:

Фестиваль Ural Music Night (Уральская ночь музыки). Проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Изюминка в том, что он проходит одновременно на сотне площадок по всему городу. В популярных местах устанавливаются сцены, где выступают популярные исполнители. Среди участников – представители разных музыкальных направлений: классика, рок, поп, джаз, метал, фолк и др.

(Уральская ночь музыки). Проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Изюминка в том, что он проходит одновременно на сотне площадок по всему городу. В популярных местах устанавливаются сцены, где выступают популярные исполнители. Среди участников – представители разных музыкальных направлений: классика, рок, поп, джаз, метал, фолк и др. Венский фестиваль музыкальных фильмов . Проходит в городе с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Это культурное мероприятие, на котором показывают гостям и местным жителям мировые шедевры: концерты классической и современной музыки, оперу, балет, музыкальныефильмы.

. Проходит в городе с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Это культурное мероприятие, на котором показывают гостям и местным жителям мировые шедевры: концерты классической и современной музыки, оперу, балет, музыкальныефильмы. Майская прогулка. Каждое 3-е воскресенье мая с 2013 года проводится это физкультурное мероприятие. Задача участника – пройти свой маршрут (пешком или на велосипеде), который проложен по городу и ближайшим его окрестностям. Карта выдается, в ней же ставятся контрольные отметки на контрольных пунктах.

Каждое 3-е воскресенье мая с 2013 года проводится это физкультурное мероприятие. Задача участника – пройти свой маршрут (пешком или на велосипеде), который проложен по городу и ближайшим его окрестностям. Карта выдается, в ней же ставятся контрольные отметки на контрольных пунктах. Фестиваль православной культуры «Царские дни». В память о святой императорской семье. Каждый июль в Екатеринбург приезжают тысячи паломников и туристов. Мероприятие включает религиозные и историко-культурные моменты: торжественные богослужения и крестные ходы, выставки, экскурсии, музыкальные концерты, а также фестиваль колокольного звона.

В память о святой императорской семье. Каждый июль в Екатеринбург приезжают тысячи паломников и туристов. Мероприятие включает религиозные и историко-культурные моменты: торжественные богослужения и крестные ходы, выставки, экскурсии, музыкальные концерты, а также фестиваль колокольного звона. День города. Проводится в августе (ориентировочно 2-3 суббота). В центральных частях Екатеринбурга размещается много площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, выставки и пр. Гуляния начинаются с 12:00 и традиционно заканчиваются в 22:30 роскошным салютом над городским прудом.

Интересный факт. В историческом сквере в самом центре Екатеринбурга заложена капсула времени в день 250-летия города – 18 ноября 1973 года. Там хранятся различные старинные предметы: записи песен Свердловской области, пленки художественных фильмов и обращение руководителей города к потомкам. День вскрытия капсулы – 300-летие Екатеринбурга, которое отпразднуют в 2023 году.

Что едят екатеринбуржцы

Чайхана «Нигора» Ресторан «Хмели Сунели» Ресторан «Паштет» Ресторан «Сушкоф» Красивая подача привычных нам блюд в ресторане «Троекуровъ»

Основой уральской кухни являются плотные, сытные блюда, готовившиеся для людей, которые испокон веков занимались тяжелым физическим трудом – горных рабочих, заводчан, металлургов. Сегодня в Екатеринбурге русские кулинарные традиции причудливо сплелись с обычаями азиатских народов и были щедро приправлены восточными специями.

Какие заведение стоит посетить в Екатеринбурге и что в них попробовать:

«Нигора» (узбекская кухня) . Здесь стоит отведать плов из казана, ароматный лагман и вкуснейшую шурпу, шашлык из баранины и сочную самсу в хрустящей корочке. Еда недорогая, поэтому тут постоянно очереди. Лучше бронировать столик заранее.

. Здесь стоит отведать плов из казана, ароматный лагман и вкуснейшую шурпу, шашлык из баранины и сочную самсу в хрустящей корочке. Еда недорогая, поэтому тут постоянно очереди. Лучше бронировать столик заранее. «Хмели Сунели» (грузинская кухня). Колоритное место. Тематическое оформление интерьера. Это самый популярный ресторан у горожан, поэтому по вечерам тут аншлаг. В меню можно найти все самые любимые национальные блюда: хачапури, хинкали, сациви, чахохбили, чурчхела и, конечно же, вино. Цены высокие.

(грузинская кухня). Колоритное место. Тематическое оформление интерьера. Это самый популярный ресторан у горожан, поэтому по вечерам тут аншлаг. В меню можно найти все самые любимые национальные блюда: хачапури, хинкали, сациви, чахохбили, чурчхела и, конечно же, вино. Цены высокие. «Паштет» (европейская и русская кухня). Идеальный ресторан для семьи (можно с ребенком) или деловой встречи. Обстановка в стиле времен СССР. Много комнатных растений на подоконниках и есть постоялец – шотландская вислоухая кошка. Стоит попробовать филе утки, маринованной в травах, шашлычок из курицы с грибами и шпинатом, паштет из тунца с чиабаттой. Чек – средний.

(европейская и русская кухня). Идеальный ресторан для семьи (можно с ребенком) или деловой встречи. Обстановка в стиле времен СССР. Много комнатных растений на подоконниках и есть постоялец – шотландская вислоухая кошка. Стоит попробовать филе утки, маринованной в травах, шашлычок из курицы с грибами и шпинатом, паштет из тунца с чиабаттой. Чек – средний. «Сушкоф» (японская кухня). Самый популярный ресторан у молодых людей мегаполиса. Цены низкие (в зависимости от вида роллов). Классическую Филадельфию и пиццу «Пепперони» с сырными бортиками должен попробовать каждый.

(японская кухня). Самый популярный ресторан у молодых людей мегаполиса. Цены низкие (в зависимости от вида роллов). Классическую Филадельфию и пиццу «Пепперони» с сырными бортиками должен попробовать каждый. «Троекуровъ» (уральская, русская и европейская кухня). Один из старейших и наиболее престижных ресторанов Екатеринбурга. Цены очень высокие. Стоит попробовать дикие уральские пельмени из косули, лося и кабана с хвойным маслом, кедровым орехом, брусничной икрой, а также отведать суп – грибницу из белых грибов.

Интересный факт. Екатеринбург признан майонезной столицей. Каждый житель города (считая детей и стариков) в месяц съедает более полулитра майонеза (560 мл).

Где лучше размещаться, об отелях и не только

Marins Park Hotel, Екатеринбург Отель «Онегин» Ресепшн Liner Airport hotel Номер в апартаментах «Sensa-Room» «Грин Парк Отель» Отель Ramada

В столице Урала есть много вариантов, где можно остановиться на несколько дней: это отели, хостелы, гостиницы, апартаменты и квартиры (суточная аренда жилья). Последний вариант небезопасен, поскольку можно нарваться на мошенников. Мы сделали подборку нескольких популярных мест:

Marins Park Hotel . Находится напротив железнодорожного вокзала. Имеет статус трёхзвёздочного отеля. Расположение удобное: недалеко от исторического центра (в пешей доступности), хорошая транспортная развязка.

. Находится напротив железнодорожного вокзала. Имеет статус трёхзвёздочного отеля. Расположение удобное: недалеко от исторического центра (в пешей доступности), хорошая транспортная развязка. Отель «Онегин» (четыре звезды). Находится в центре мегаполиса. Удобная транспортная развязка, можно напрямую уехать до аэропорта, авто- и железнодорожных вокзалов.

(четыре звезды). Находится в центре мегаполиса. Удобная транспортная развязка, можно напрямую уехать до аэропорта, авто- и железнодорожных вокзалов. Liner Airport hotel (три звезды). Расположен в пешей доступности от аэропорта Кольцово. (http://svx.aero/). Однако существенный минус – центр города далеко. Налажено транспортное сообщение – курсируют автобусы и электричка.

(три звезды). Расположен в пешей доступности от аэропорта Кольцово. (http://svx.aero/). Однако существенный минус – центр города далеко. Налажено транспортное сообщение – курсируют автобусы и электричка. Апартаменты «Sensa-Room ЕкатеринбургЦентр» . Находятся в историческом центре. Все достопримечательности, общественный транспорт, рестораны и кафе – в шаговой доступности.

. Находятся в историческом центре. Все достопримечательности, общественный транспорт, рестораны и кафе – в шаговой доступности. «Грин Парк Отель» (три звезды). Удобное расположение, в пешей доступности – общественный транспорт (трамваи, маршрутки, метро, троллейбусы, автобусы). Магазины, точки общепита, достопримечательности – всё рядом.

(три звезды). Удобное расположение, в пешей доступности – общественный транспорт (трамваи, маршрутки, метро, троллейбусы, автобусы). Магазины, точки общепита, достопримечательности – всё рядом. Ramada 5*. Расположен на Кольцовском тракте – по пути в аэропорт, возле лесного массива. У отеля большая территория, свой СПА, искусственный водоем, где можно искупаться или поплавать на серфинге. Добраться до центра города можно только на такси.

Как добраться до Екатеринбурга

Международный аэропорт Кольцово Железнодорожный вокзал

Столица Урала – третий по величине транспортный узел России (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь сходятся несколько федеральных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также располагается крупный международный аэропорт Кольцово.

ХорошоТАМ выяснил, как долго добираться до Екатеринбурга из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени и Новосибирска:

Из столицы придется лететь на самолете 2 часа 10 минут, ехать на машине – 28 часов 32 минуты, на поезде – 1 день, прямых рейсов автобусов нет.

Из северной столицы на самолете – 2 часа 45 минут, на поезде – 1 день 10 часов, на машине – 37 часов, автобусное сообщение не налажено.

Из Перми на самолете – 1 час 5 минут, на поезде – 5 часов, на машине – 4 часа, на автобусе – 7 часов 15 минут.

Из Тюмени на самолете – 1 час 10 минут, на автобусе – 6 часов 15 минут, на машине – 5 часов, на поезде – 4,5 часа.

Из Новосибирска на самолете – 2 часа 15 минут, на машине – 26 часов 35 минут, на поезде – 19 часов, автобусное сообщение не налажено.

В Екатеринбурге хорошо развито внутригородское транспортное сообщение, поэтому удобно передвигаться на автобусах и маршрутках (они отвезут в любую точку города) по символической цене – 28 рублей. Такси и каршеринговые машины обойдутся минимум в 250 рублей (в зависимости от расстояния).

Сувениры, или что привезти из Екатеринбурга

Таволжская керамика Нижнетагильский поднос Фарфор Сысерти Сувениры из уральских самоцветов Сувенирная продукция из бересты

Перечень популярных сувениров и символических товаров достаточно интересен:

берестяные изделия;

нижнетагильские подносы;

сысертский фарфор;

таволжская керамика;

уральские самоцветы (например, яшма, малахит).

Также можно приобрести атрибутику с логотипами уральских рок-групп: «Чайф», «Агата Кристи» – все они начинали свой путь в Екатеринбурге.

Плюсы и минусы отдыха

Ротонда в Харитоновском парке Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади Сюрреалистические «идолы» в парке Лесоводов Башня «Исеть»

К недостаткам отдыха в столице Урала можно отнести:

плохую экологическую обстановку ввиду огромного количество промышленных предприятий;

непредсказуемый климат: в один день может быть +27, а на следующий – +8;

высокие цены на всё: покупка продуктов питания, посещение кафе и ресторанов, аренда жилья, развлечения.

Из плюсов стоит выделить:

красоту местной природы (горные пейзажи);

обилие достопримечательностей;

много развлекательных объектов.

Что нужно сделать обязательно

Памятник клавиатуре Плотинка Музейный комплекс УГМК Литературный квартал Обелиск "Европа-Азия"

В Екатеринбурге множество интересных мест, поэтому обязательно нужно посетить:

смотровую площадку в БЦ «Высоцкий», откуда открывается удивительный вид на город;

литературный квартал – один из крупнейших в России литературно-мемориальных комплексов;

музейный комплекс УГМК (находится в 20 км от Екатеринбурга);

«Плотинку» – там хорошо гулять по благоустроенной набережной с поющими фонтанами;

Памятник клавиатуре.

В первый день лучше всего ознакомиться с историческим центром города – пройтись по Красной линии, осмотреть достопримечательности, насладиться вкусной едой в кафе и ресторанах. Последний день надо посвятить поездкам за город – например, музей УГМК. Там много экспонатов военных грузовых машин, самолетов, вертолетов, подводных лодок под открытым небом (вход бесплатный). Там же располагается музей автомобильной техники (отечественные и зарубежные марки ретромашин, мотоциклов, гоночных болидов), но он платный (цена символическая).

И не забудьте посетить монумент Европа-Азия – широкий мраморный постамент со смотровой площадкой и металлической стелой. Ведь где ещё можно законно и без загранпаспорта побывать одной ногой в Европе, а другой – в Азии?