Столица Урала – Екатеринбург – всегда привлекала туристов. Несмотря на промышленный статус города, здесь много достопримечательностей и интересных мест для развлечений. ХорошоТАМ расскажет об этом мегаполисе более подробно: немного истории, в каких отелях лучше остановиться, куда сходить отдохнуть и какой кухне отдать предпочтение.
Екатеринбург ведёт свою историю с начала XVIII века. Он увенчан славой одного из первых промышленных населенных пунктов Российской империи. В городе есть что посетить – живописные парки и скверы с «историей», диковинные скульптуры и арт-объекты, а также полюбоваться прекрасной архитектурой старинных особняков и современных зданий.
Интересный факт: В Екатеринбурге есть два впечатляющих небоскреба – «Высоцкий» (188 м) и «Исеть» (213 м). В первом на последнем, 52 этаже, есть смотровая площадка, которая располагается на высоте 186 м и открывает великолепный вид на город.
Общая информация
- Население. На 2021 год в Екатеринбурге проживает 1 495 066 человек (4-й по численности населения город после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска). Название жителей – екатеринбуржцы, мужчина – екатеринбуржец, женщина – екатеринбурженка.
- Язык – русский. Это единственный официальный язык Екатеринбурга и Свердловской области.
- Религия. Самой многочисленной религиозной конфессией является православие.
- Телефонный код. +7 (343).
Расположение
- Столица Урала раскинулась на огромной территории по обе стороны Уральского хребта, в двух частях света – Европе и Азии. Екатеринбург расположен по берегам реки Исеть, на которой в пределах городской территории образованы 4 пруда – Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исетский.
- Свердловская область граничит на западе с Пермским краем, на севере – с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан.
ТОП достопримечательностей
Екатеринбург не разочарует своими разноплановыми историческими и архитектурными объектами даже самого привередливого туриста. ХорошоТАМ покажет вам не только всем известные достопримечательности, но и атмосферные локации, до которых доберется не каждый путешественник. Вот некоторые из них:
- Храм-на-Крови. Находится в историческом центре на берегу Исети. Это действующий православный храм, который был возведен на месте печально известного Ипатьевского дома. Именно там в 1918 году расстреляли царскую семью.
- Усадьба Расторгуевых-Харитоновых. Она расположена на Вознесенской горке. Признана памятником архитектуры федерального значения. Здание построено в стиле классицизма. Ассиметричная композиция и угловой дом придают фасаду здания с центральной стороны оригинальный вид. Рядом с усадьбой располагается Харитоновский парк «в английском стиле» с красивой белой ротондой.
- Ул. Чапаева (между ул. Декабристов и Большакова). Это локация для тех, кто ценит архитектуру. Здесь «живет» Екатеринбург версии XIX века, даже несмотря на то, что вокруг возведено немало современных зданий. Тут расположены Усадьбы Нурова, Ошурковых, Давыдовых, Баландина и дом Афониных – прекрасные образцы классицизма с мотивами эклектики.
- Фотографический музей «Дом Метенкова». Это памятник истории регионального значения. В старинном особняке известного фотолетописца В. Л. Метенкова собраны фотографии Екатеринбурга в разный период времени. Самый старый образец – 1863 года.
- Монастырь во имя Святых царственных Страстотерпцев. Это православный мужской монастырь, который находится в урочище Ганина Яма. Он построен на месте кровавых драматических событий, связанных с царской семьей. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены тела членов семьи Николая II и их слуг.
- Дом Севастьянова. Считается визитной карточкой Екатеринбурга. Расположен на берегу реки Исеть возле «плотинки». Это старинное здание со сложной архитектурой и причудливым декором украшает центральную улицу города – проспект Ленина.
Интересный факт. В историческом центре города нарисована красная линия. Это кольцевой туристический маршрут, длина которого составляет 6,5 км. Он ведет путешественников по знаковым местам. Всего в списке значится 35 объектов.
Значимые места
Недалеко от Екатеринбурга, в пределах 100 км от мегаполиса, есть много красивых и значимых мест не только для Свердловской области, но и для всей России. ХорошоТАМ расскажет о некоторых из них:
- Дом кузнеца Кириллова. Находится в небольшой деревушке Кунара (расстояние от города – 83 км). Тут стоит необычная «пряничная» изба – самобытное архитектурное сооружение, которое построил и украсил своими руками и все еще живет здесь Сергей Иванович Кириллов. Дом признан самым оригинальным и красивым на Урале. Сюда ездят экскурсионные автобусы.
- Чертово Городище. В 40 км от города, возле поселка Исеть, расположен одноимённый скальный массив. Вершина величественных скал поднимается над уровнем моря на 347 м. Из них последние 20 м – невероятный гранитный гребень. Место популярно среди скалолазов и туристов.
- Северская писаница. Это скала с древними наскальными рисунками, находящаяся недалеко от поселка Северка. Считается природным памятником. Изображения на скалах относятся по времени происхождения к эпохе древнего неолита.
- Порог Ревун. Здесь вода, врезаясь в камни, ревет с такой силой, будто дикий зверь. Место примечательное: тут снимали несколько российских фильмов (например, «Географ глобус пропил»), устраивают весенний экстремальный сплав по весне, каждые выходные приезжают путешественники запечатлеть красивый вид. Находится в 80 км от города.
- Каменные ворота. Этот ландшафтный памятник природы, который расположен на правом берегу реки Исеть. Представляет собой известняковую скалу высотой в 20 метров (выше пятиэтажного дома). Находится в 97 км от Екатеринбурга, недалеко от Каменска-Уральского.
Особенности города
- История. Екатеринбург был построен как промышленное поселение вокруг нового металлургического завода, основанием для возведения которого стал указ Петра I в ноябре 1723 года. Предприятие росло, а вместе с ним и поселок. Вскоре здесь появились другие заводы: по выплавке чугуна, по чеканке монет. Начали добывать самоцветные камни. Металлургическая промышленность развивалась и стала основным градообразующим фактором. В СССР создан мощный промышленный комплекс. На сегодняшний день Екатеринбург – город-миллионник, он до сих пор является центром промышленности, «финансовым магнитом», как и почти три века назад.
- Особенности городского населения. По большей части екатеринбуржцы – неприветливый народ. Они сдержаны, иногда угрюмы, однако терпеливы и не вспыльчивы. Не слишком толерантны и не терпимы к чужому мнению.
- Финансовая сторона. Жить в столице Урала дорого. Покупка недвижимости – небольшой однокомнатной «хрущевки» без ремонта или студии на окраине – обойдется в пару миллионов рублей минимум (данные на 2021 г.). Аренда жилья тоже дорогая. В сетевых магазинах цены на товары такие же, как по всей России. Однако есть супермаркеты премиум-класса, где можно найти экзотические продукты по очень высокому ценнику.
- Безопасность. Уровень преступности находится на высокой отметке. Грабежи, разбойные нападения, убийства – всё это происходит ежедневно. Неоднократно город приравнивали к криминальной столице. Лучшее, чем можно обезопасить себя, – не выходить на прогулку в темное время суток. Особенно это касается криминальных микрорайонов – Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Вторчемет.
Интересный факт. В Екатеринбурге есть памятник Гене Букину, одному из главных героев комедийного сериала «Счастливы вместе», действие которого по сюжету происходит именно в этом городе. Бронзовая скульптура весом 435 кг и высотой 2,2 м установлена на пешеходной улице Вайнера.
Климат Екатеринбурга
- В столице Урала климат умеренно-континентальный с характерной резкой изменчивостью погодных условий. Оттого погода здесь непредсказуема. Единственное из регулярного – средняя температура летом значится на отметке около +20 градусов. В остальном же природа постоянно чудит: то снег в мае, то дождь в январе.
- Лучшее время для посещения Екатеринбурга – это лето. Осенью и весной город выглядит жалко и непривлекательно: дороги и тротуары разбиты, покрыты толстым слоем грязи и лужами. Более-менее выглядит исторический центр: там всегда следят за чистотой улиц в любой период времени. А вот зимой бывают трескучие морозы, но на дорогах – «каша». Виной всему реагенты, которыми посыпают улицы от гололеда.
Интересный факт. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Екатеринбурге, достигала показателя в +39,1 градусов (16 июля 2020 г.). А в самую холодную в истории ночь столбик термометра опустился до отметки в -44,6 градусов (31 декабря 1978 г.).
Чем заняться в разные времена года
Екатеринбург – промышленный город, поэтому экологическая обстановка неблагоприятная. И атмосфера, и городские водоемы загрязнены. В связи с этим пляжный отдых летом сразу же отпадает. Зато спрятаться от жары или дождя (как повезёт, ведь погода непредсказуема) можно в ЦПКиО им. Маяковского. В парке много развлечений: начиная от аттракционов и заканчивая детской железной дорогой.
ХорошоТАМ выяснили, чем ещё можно заняться в городе:
- посетить БЦ «Высоцкий» (тот самый небоскреб) и подняться на 52 этаж – смотровую площадку;
- сходить в зоопарк, океанариум, дельфинарий, парк бабочек, цирк или аквапарк «Лимпомо»;
- «пошопиться» в «Гринвиче», который раскинулся на несколько кварталов;
- в зимнее время года съездить на горнолыжные курорты – гору Лиственную или в спортивный комплекс «Уктус» (лыжи, коньки, «ватрушки», снегокаты);
- прогуляться в Каменных палатках – это гранитные скалы-останцы недалеко от озера Шарташ в Кировском районе Екатеринбурга.
Что праздную в Екатеринбурге
В столице Урала уже много лет подряд проходят традиционные праздники и фестивали. Мы разобрались, какие мероприятия радуют горожан и гостей города:
- Фестиваль Ural Music Night (Уральская ночь музыки). Проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Изюминка в том, что он проходит одновременно на сотне площадок по всему городу. В популярных местах устанавливаются сцены, где выступают популярные исполнители. Среди участников – представители разных музыкальных направлений: классика, рок, поп, джаз, метал, фолк и др.
- Венский фестиваль музыкальных фильмов. Проходит в городе с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Это культурное мероприятие, на котором показывают гостям и местным жителям мировые шедевры: концерты классической и современной музыки, оперу, балет, музыкальныефильмы.
- Майская прогулка. Каждое 3-е воскресенье мая с 2013 года проводится это физкультурное мероприятие. Задача участника – пройти свой маршрут (пешком или на велосипеде), который проложен по городу и ближайшим его окрестностям. Карта выдается, в ней же ставятся контрольные отметки на контрольных пунктах.
- Фестиваль православной культуры «Царские дни». В память о святой императорской семье. Каждый июль в Екатеринбург приезжают тысячи паломников и туристов. Мероприятие включает религиозные и историко-культурные моменты: торжественные богослужения и крестные ходы, выставки, экскурсии, музыкальные концерты, а также фестиваль колокольного звона.
- День города. Проводится в августе (ориентировочно 2-3 суббота). В центральных частях Екатеринбурга размещается много площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, выставки и пр. Гуляния начинаются с 12:00 и традиционно заканчиваются в 22:30 роскошным салютом над городским прудом.
Интересный факт. В историческом сквере в самом центре Екатеринбурга заложена капсула времени в день 250-летия города – 18 ноября 1973 года. Там хранятся различные старинные предметы: записи песен Свердловской области, пленки художественных фильмов и обращение руководителей города к потомкам. День вскрытия капсулы – 300-летие Екатеринбурга, которое отпразднуют в 2023 году.
Что едят екатеринбуржцы
Основой уральской кухни являются плотные, сытные блюда, готовившиеся для людей, которые испокон веков занимались тяжелым физическим трудом – горных рабочих, заводчан, металлургов. Сегодня в Екатеринбурге русские кулинарные традиции причудливо сплелись с обычаями азиатских народов и были щедро приправлены восточными специями.
Какие заведение стоит посетить в Екатеринбурге и что в них попробовать:
- «Нигора» (узбекская кухня). Здесь стоит отведать плов из казана, ароматный лагман и вкуснейшую шурпу, шашлык из баранины и сочную самсу в хрустящей корочке. Еда недорогая, поэтому тут постоянно очереди. Лучше бронировать столик заранее.
- «Хмели Сунели» (грузинская кухня). Колоритное место. Тематическое оформление интерьера. Это самый популярный ресторан у горожан, поэтому по вечерам тут аншлаг. В меню можно найти все самые любимые национальные блюда: хачапури, хинкали, сациви, чахохбили, чурчхела и, конечно же, вино. Цены высокие.
- «Паштет» (европейская и русская кухня). Идеальный ресторан для семьи (можно с ребенком) или деловой встречи. Обстановка в стиле времен СССР. Много комнатных растений на подоконниках и есть постоялец – шотландская вислоухая кошка. Стоит попробовать филе утки, маринованной в травах, шашлычок из курицы с грибами и шпинатом, паштет из тунца с чиабаттой. Чек – средний.
- «Сушкоф» (японская кухня). Самый популярный ресторан у молодых людей мегаполиса. Цены низкие (в зависимости от вида роллов). Классическую Филадельфию и пиццу «Пепперони» с сырными бортиками должен попробовать каждый.
- «Троекуровъ» (уральская, русская и европейская кухня). Один из старейших и наиболее престижных ресторанов Екатеринбурга. Цены очень высокие. Стоит попробовать дикие уральские пельмени из косули, лося и кабана с хвойным маслом, кедровым орехом, брусничной икрой, а также отведать суп – грибницу из белых грибов.
Интересный факт. Екатеринбург признан майонезной столицей. Каждый житель города (считая детей и стариков) в месяц съедает более полулитра майонеза (560 мл).
Где лучше размещаться, об отелях и не только
В столице Урала есть много вариантов, где можно остановиться на несколько дней: это отели, хостелы, гостиницы, апартаменты и квартиры (суточная аренда жилья). Последний вариант небезопасен, поскольку можно нарваться на мошенников. Мы сделали подборку нескольких популярных мест:
- Marins Park Hotel. Находится напротив железнодорожного вокзала. Имеет статус трёхзвёздочного отеля. Расположение удобное: недалеко от исторического центра (в пешей доступности), хорошая транспортная развязка.
- Отель «Онегин» (четыре звезды). Находится в центре мегаполиса. Удобная транспортная развязка, можно напрямую уехать до аэропорта, авто- и железнодорожных вокзалов.
- Liner Airport hotel (три звезды). Расположен в пешей доступности от аэропорта Кольцово. (http://svx.aero/). Однако существенный минус – центр города далеко. Налажено транспортное сообщение – курсируют автобусы и электричка.
- Апартаменты «Sensa-Room ЕкатеринбургЦентр». Находятся в историческом центре. Все достопримечательности, общественный транспорт, рестораны и кафе – в шаговой доступности.
- «Грин Парк Отель» (три звезды). Удобное расположение, в пешей доступности – общественный транспорт (трамваи, маршрутки, метро, троллейбусы, автобусы). Магазины, точки общепита, достопримечательности – всё рядом.
- Ramada 5*. Расположен на Кольцовском тракте – по пути в аэропорт, возле лесного массива. У отеля большая территория, свой СПА, искусственный водоем, где можно искупаться или поплавать на серфинге. Добраться до центра города можно только на такси.
Как добраться до Екатеринбурга
Столица Урала – третий по величине транспортный узел России (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь сходятся несколько федеральных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также располагается крупный международный аэропорт Кольцово.
ХорошоТАМ выяснил, как долго добираться до Екатеринбурга из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени и Новосибирска:
- Из столицы придется лететь на самолете 2 часа 10 минут, ехать на машине – 28 часов 32 минуты, на поезде – 1 день, прямых рейсов автобусов нет.
- Из северной столицы на самолете – 2 часа 45 минут, на поезде – 1 день 10 часов, на машине – 37 часов, автобусное сообщение не налажено.
- Из Перми на самолете – 1 час 5 минут, на поезде – 5 часов, на машине – 4 часа, на автобусе – 7 часов 15 минут.
- Из Тюмени на самолете – 1 час 10 минут, на автобусе – 6 часов 15 минут, на машине – 5 часов, на поезде – 4,5 часа.
- Из Новосибирска на самолете – 2 часа 15 минут, на машине – 26 часов 35 минут, на поезде – 19 часов, автобусное сообщение не налажено.
В Екатеринбурге хорошо развито внутригородское транспортное сообщение, поэтому удобно передвигаться на автобусах и маршрутках (они отвезут в любую точку города) по символической цене – 28 рублей. Такси и каршеринговые машины обойдутся минимум в 250 рублей (в зависимости от расстояния).
Сувениры, или что привезти из Екатеринбурга
Перечень популярных сувениров и символических товаров достаточно интересен:
- берестяные изделия;
- нижнетагильские подносы;
- сысертский фарфор;
- таволжская керамика;
- уральские самоцветы (например, яшма, малахит).
Также можно приобрести атрибутику с логотипами уральских рок-групп: «Чайф», «Агата Кристи» – все они начинали свой путь в Екатеринбурге.
Плюсы и минусы отдыха
К недостаткам отдыха в столице Урала можно отнести:
- плохую экологическую обстановку ввиду огромного количество промышленных предприятий;
- непредсказуемый климат: в один день может быть +27, а на следующий – +8;
- высокие цены на всё: покупка продуктов питания, посещение кафе и ресторанов, аренда жилья, развлечения.
Из плюсов стоит выделить:
- красоту местной природы (горные пейзажи);
- обилие достопримечательностей;
- много развлекательных объектов.
Что нужно сделать обязательно
В Екатеринбурге множество интересных мест, поэтому обязательно нужно посетить:
- смотровую площадку в БЦ «Высоцкий», откуда открывается удивительный вид на город;
- литературный квартал – один из крупнейших в России литературно-мемориальных комплексов;
- музейный комплекс УГМК (находится в 20 км от Екатеринбурга);
- «Плотинку» – там хорошо гулять по благоустроенной набережной с поющими фонтанами;
- Памятник клавиатуре.
В первый день лучше всего ознакомиться с историческим центром города – пройтись по Красной линии, осмотреть достопримечательности, насладиться вкусной едой в кафе и ресторанах. Последний день надо посвятить поездкам за город – например, музей УГМК. Там много экспонатов военных грузовых машин, самолетов, вертолетов, подводных лодок под открытым небом (вход бесплатный). Там же располагается музей автомобильной техники (отечественные и зарубежные марки ретромашин, мотоциклов, гоночных болидов), но он платный (цена символическая).
И не забудьте посетить монумент Европа-Азия – широкий мраморный постамент со смотровой площадкой и металлической стелой. Ведь где ещё можно законно и без загранпаспорта побывать одной ногой в Европе, а другой – в Азии?