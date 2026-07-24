«Плотинка. Где родился Екатеринбург»: квест в вашем смартфоне

Исследуйте Плотинку и Исторический сквер в формате мобильного квеста.
Вместо обычной прогулки вас ждут задания на внимательность, подсказки и короткие истории, которые помогут понять, как из заводской плотины вырос современный Екатеринбург.
Вместо обычной прогулки вас ждут задания на внимательность, подсказки и короткие истории, которые помогут понять, как из заводской плотины вырос современный Екатеринбург.
Описание квеста
На каждой остановке вас ждёт мини-игра: например, сосчитать основные цвета фасада или найти скрытые послания. Все ответы находятся прямо перед вами — на памятниках, фасадах, арт-объектах и других деталях города.
Если возникнут сложности, можно воспользоваться подсказкой. После правильного ответа откроется история этого места, а бот направит вас к следующей точке.
Кольцевой маршрут по историческому центру:
- Памятник Татищеву и де Геннину — основателям города
- Водонапорная башня — старейшее сооружение Екатеринбурга
- Музей природы Урала — длинное кирпичное здание, сохранившее черты старой заводской постройки
- Родонит — огромный уральский самоцвет, у которого загадывают желания
- Горельеф «Былинный Урал» — памятник в сквере с высеченной цитатой Татищева
- Капсула времени — цилиндрический знак с датой, когда её должны вскрыть
- Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» — вид на Исеть и на главный философский вопрос города, написанный на крыше завода
- Бюст Павла Бажова — писателя, для которого Урал стал главным источником вдохновения
- Дом Севастьянова — роскошный дворец, где смешались сразу несколько архитектурных стилей
- Площадь Труда с часовней Святой Екатерины
Организационные детали
- После оплаты вы получите доступ к боту в Telegram или Max, который проведёт вас по маршруту. Одного доступа достаточно для всей компании
- Игру можно ставить на паузу и продолжать в любое удобное время
- Маршрут составляет около 4500 шагов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Татищеву и де Геннину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Обнаружила для себя новый формат — квест-экскурсию. Очень понравилось, что можно изучать город в своем темпе: проходишь задания, обращаешь внимание на детали и параллельно узнаешь интересные факты о каждом месте. Отличная идея, спасибо ребятам за такой необычный и увлекательный формат!
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Н
Интересная и удобная во всех смыслах экскурсия. Пройти по маршруту можно в удобное время и в удобном ритме. Познавательная и хорошо подготовленная.
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С
Прошли квест с сыном 13 лет, ему понравилось, мне тоже. Спасибо за такой формат.
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S
катаюсь с этими квестами по России, 5 баллов им!
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Т
Большое спасибо. Все круто, классно, интересно!
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