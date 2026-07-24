«Плотинка. Где родился Екатеринбург»: квест в вашем смартфоне

Исследуйте Плотинку и Исторический сквер в формате мобильного квеста. Вместо обычной прогулки вас ждут задания на внимательность, подсказки и короткие истории, которые помогут понять, как из заводской плотины вырос современный Екатеринбург.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

На каждой остановке вас ждёт мини-игра: например, сосчитать основные цвета фасада или найти скрытые послания. Все ответы находятся прямо перед вами — на памятниках, фасадах, арт-объектах и других деталях города.

Если возникнут сложности, можно воспользоваться подсказкой. После правильного ответа откроется история этого места, а бот направит вас к следующей точке.

Кольцевой маршрут по историческому центру:

Памятник Татищеву и де Геннину — основателям города

Водонапорная башня — старейшее сооружение Екатеринбурга

Музей природы Урала — длинное кирпичное здание, сохранившее черты старой заводской постройки

Родонит — огромный уральский самоцвет, у которого загадывают желания

Горельеф «Былинный Урал» — памятник в сквере с высеченной цитатой Татищева

Капсула времени — цилиндрический знак с датой, когда её должны вскрыть

Арт-объект «Сердце Екатеринбурга» — вид на Исеть и на главный философский вопрос города, написанный на крыше завода

Бюст Павла Бажова — писателя, для которого Урал стал главным источником вдохновения

Дом Севастьянова — роскошный дворец, где смешались сразу несколько архитектурных стилей

Площадь Труда с часовней Святой Екатерины

Организационные детали