Константин проводит ещё 2 экскурсии

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Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»

Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами

Константин
Константин – Гид из Екатеринбурга
Вы пройдете по самому живописному маршруту парка, покормите с руки лесных гаечек и разгадаете, кому принадлежат оставленные на снегу звериные следы и тропки.

Послушаете, как «говорят» друг с другом столетние лиственницы и полюбуетесь ледяными сталактитами и сталагмитами в древней пещере.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 110009 350 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»

Что вас ожидает

Интересные места по пути к парку
Вы совершите путешествие из Азии в Европу, остановитесь у подножия знаменитого Обелиска на границе двух частей света и проедете мимо горы ⛰️ Волчиха, самой высокой в окрестностях Екатеринбурга. Далее пересечете знаменитую реку Чусовая, вспомните о легендарном походе казачьей дружины Ермака и услышите о демидовских заводах и о сплавах «железных караванов». А также узнаете, в каком направлении текут и куда впадают уральские реки, и какое значение они имели для русской колонизации Сибири и горных заводов Урала.

Природные секреты
«Оленьи ручьи» расположены в Нижнесергинском районе, одном из самых живописных уголков Свердловской области. Я расскажу, почему они так популярны у ботаников, в чем секрет биологического разнообразия местной экосистемы и как зимуют бурые медведи. А еще: какие породы деревьев и кустарников здесь произрастают и какой корм нужен лосям и косулям в снежный период.

Волшебство зимнего леса
Вы пройдете по самому красивому зимнему маршруту парка, через укутанный снежными шапками лес 🌳, тихо журчащую подо льдом реку Серга и причудливые скалы. Увидите карстовые провалы, встретите «Ангела Единой Надежды» и исследуете пещеру «Дружба», гроты которой зимой украшены кристаллами льда и огромными сосульками — сталагмитами. А также осмотрите пещеру «Стоянка древнего человека», где тысячи лет назад охотники на бизонов и шерстистых носорогов жарили на костре мясо.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в парк не включены в стоимость — 250 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»
Зимняя сказка в природном парке «Оленьи ручьи»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный «горнозаводской менталитет», люди и судьбы. А еще я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и преподаю в Школе экскурсоводов.
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