Константин проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Интересные места по пути к парку

Вы совершите путешествие из Азии в Европу, остановитесь у подножия знаменитого Обелиска на границе двух частей света и проедете мимо горы ⛰️ Волчиха, самой высокой в окрестностях Екатеринбурга. Далее пересечете знаменитую реку Чусовая, вспомните о легендарном походе казачьей дружины Ермака и услышите о демидовских заводах и о сплавах «железных караванов». А также узнаете, в каком направлении текут и куда впадают уральские реки, и какое значение они имели для русской колонизации Сибири и горных заводов Урала.

Природные секреты

«Оленьи ручьи» расположены в Нижнесергинском районе, одном из самых живописных уголков Свердловской области. Я расскажу, почему они так популярны у ботаников, в чем секрет биологического разнообразия местной экосистемы и как зимуют бурые медведи. А еще: какие породы деревьев и кустарников здесь произрастают и какой корм нужен лосям и косулям в снежный период.

Волшебство зимнего леса

Вы пройдете по самому красивому зимнему маршруту парка, через укутанный снежными шапками лес 🌳, тихо журчащую подо льдом реку Серга и причудливые скалы. Увидите карстовые провалы, встретите «Ангела Единой Надежды» и исследуете пещеру «Дружба», гроты которой зимой украшены кристаллами льда и огромными сосульками — сталагмитами. А также осмотрите пещеру «Стоянка древнего человека», где тысячи лет назад охотники на бизонов и шерстистых носорогов жарили на костре мясо.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в парк не включены в стоимость — 250 рублей с человека.