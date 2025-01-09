В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето

Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки туристы побывают в трех городах, познакомятся с разнообразной культурой нашей страны и прикоснутся к ее богатому историческому и природному наследию.
5
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Ближайшие даты:
10
апр
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Москва

23:45 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.

Ночь в поезде.

МоскваМоскваМосква
2 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

День и ночь в поезде.

3 день

Екатеринбург

Завтрак в поезде.

12:34 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Начало обзорной экскурсии по городу с посещением Храма на Крови.

Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших - легендарное место, где прервалась династия Романовых.

Обед в ресторане города.

Экскурсия по монастырю Ганина Яма.

Уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.

Возвращение в город и посещение «Музея камня».

Подъём на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий».

Продолжение обзорной экскурсии по городу, пешеходная часть.

Ужин в ресторане города.

Продолжение пешей экскурсии и посещение сувенирного магазина «Урал Сувенир».

Трансфер на ж/д вокзал.

00:39 Отправление туристического поезда в Тюмень.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
4 день

Тюмень

Завтрак в поезде.

08:03 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отправление в село Покровское.

Посещение дома-музея Г. Е. Распутина, село Покровское.

Это родина Григория Распутина – самого знаменитого русского. Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями.

Обед в ресторане города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».

Тюмень - первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Посещение термального курорта «Марциаль».

Термальный источник относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.

Взрослые посещают зону СПА.

Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.

Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:30 Отправление туристического поезда.

ТюменьТюменьТюменьТюмень
5 день

Тобольск

03:10Прибытие туристического поезда на ст. Тобольск.

Завтрак в поезде.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки.

Жемчужина Сибири, единственный белокаменный кремль за Уралом, располагается на территории Троицкого мыса и делится на административную часть (Воеводский Двор) и духовную часть (Софийский Двор). Смотровые площадки Тобольского Кремля открывают живописный вид на Нижний посад города и реку Иртыш.

Экскурсия в Дворец Наместника.

Дворец Наместника – центральный музейный комплекс Тобольского кремля. Здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века.

Экскурсия по дому семьи Императора Николая II. Музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и является первым в России государственным музеем, который посвящен памяти семьи Императора Николая II. В экспозиции представлены уникальные личные вещи членов семьи последнего российского императора, рассказывающие историю последних восьми месяцев мирной жизни в столице Сибири.

Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря и туристского комплекса Абалак.

Обед в ресторане города.

Экскурсия по косторезной фабрике художественных изделий.

Сегодня это единственное в России действующее предприятие. Каждое произведение фабрики удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций. Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почета».

Трансфер на ж/д вокзал.

18:48 Отправление туристического поезда в Пермь.

ТобольскТобольскТобольск
6 день

Пермь

Завтрак в поезде.

09:55 Прибытие туристического поезда на станцию Кунгур, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия по Кунгурской пещере.

Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны. Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами. Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.

Обед в ресторане города.

Трансфер в г. Пермь.

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Обзорная экскурсия по центральным улицам города – мы увидим памятник «Пермяк – соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж\д вокзал.

19:20 Отправление туристического поезда в Москву.

ПермьПермь
7 день

Москва

Завтрак в поезде.

14:08 Прибытие в Москву.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне (вагоны 1 этажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-бар, вагон-душ, вагон-сауна).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеОдноместное размещение в двухместном купеЛюксЛюкс одноместное размещение
Для взрослых99 600138 500229 760165 700284 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)98 400136 800 163 900
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)47 50047 500 47 500*

* стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс».

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 42 500 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.

ЛЮКС

верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), мягкий пуфик, ТВ, халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душа + WC с раковиной.

При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.

СВ

2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

КУПЕ

2 нижние+2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 42 500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 янв 2025
Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим
А
8 янв 2025
Организатор "Большая страна" молодец! Удобный сайт, менеджер всегда на связи, очень удобно и все хорошо организовано.
О
4 янв 2025
Класс!!

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