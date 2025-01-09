4 день

Тюмень

Завтрак в поезде.

08:03 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отправление в село Покровское.

Посещение дома-музея Г. Е. Распутина, село Покровское.

Это родина Григория Распутина – самого знаменитого русского. Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями.

Обед в ресторане города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».

Тюмень - первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Посещение термального курорта «Марциаль».

Термальный источник относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.

Взрослые посещают зону СПА.

Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.

Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:30 Отправление туристического поезда.