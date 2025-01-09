апр
Программа тура по дням
Москва
23:45 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.
Ночь в поезде.
День в поезде
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Екатеринбург
Завтрак в поезде.
12:34 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Начало обзорной экскурсии по городу с посещением Храма на Крови.
Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших - легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Обед в ресторане города.
Экскурсия по монастырю Ганина Яма.
Уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Возвращение в город и посещение «Музея камня».
Подъём на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий».
Продолжение обзорной экскурсии по городу, пешеходная часть.
Ужин в ресторане города.
Продолжение пешей экскурсии и посещение сувенирного магазина «Урал Сувенир».
Трансфер на ж/д вокзал.
00:39 Отправление туристического поезда в Тюмень.
Тюмень
Завтрак в поезде.
08:03 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Отправление в село Покровское.
Посещение дома-музея Г. Е. Распутина, село Покровское.
Это родина Григория Распутина – самого знаменитого русского. Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями.
Обед в ресторане города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири».
Тюмень - первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья». Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.
Посещение термального курорта «Марциаль».
Термальный источник относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.
С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.
Взрослые посещают зону СПА.
Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.
Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:30 Отправление туристического поезда.
Тобольск
03:10Прибытие туристического поезда на ст. Тобольск.
Завтрак в поезде.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки.
Жемчужина Сибири, единственный белокаменный кремль за Уралом, располагается на территории Троицкого мыса и делится на административную часть (Воеводский Двор) и духовную часть (Софийский Двор). Смотровые площадки Тобольского Кремля открывают живописный вид на Нижний посад города и реку Иртыш.
Экскурсия в Дворец Наместника.
Дворец Наместника – центральный музейный комплекс Тобольского кремля. Здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века.
Экскурсия по дому семьи Императора Николая II. Музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и является первым в России государственным музеем, который посвящен памяти семьи Императора Николая II. В экспозиции представлены уникальные личные вещи членов семьи последнего российского императора, рассказывающие историю последних восьми месяцев мирной жизни в столице Сибири.
Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря и туристского комплекса Абалак.
Обед в ресторане города.
Экскурсия по косторезной фабрике художественных изделий.
Сегодня это единственное в России действующее предприятие. Каждое произведение фабрики удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций. Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почета».
Трансфер на ж/д вокзал.
18:48 Отправление туристического поезда в Пермь.
Пермь
Завтрак в поезде.
09:55 Прибытие туристического поезда на станцию Кунгур, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Экскурсия по Кунгурской пещере.
Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны. Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами. Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.
Обед в ресторане города.
Трансфер в г. Пермь.
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Обзорная экскурсия по центральным улицам города – мы увидим памятник «Пермяк – соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж\д вокзал.
19:20 Отправление туристического поезда в Москву.
Москва
Завтрак в поезде.
14:08 Прибытие в Москву.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагоне (вагоны 1 этажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-бар, вагон-душ, вагон-сауна).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Одноместное размещение в двухместном купе
|Люкс
|Люкс одноместное размещение
|Для взрослых
|99 600
|138 500
|229 760
|165 700
|284 100
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|98 400
|136 800
|163 900
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|47 500
|47 500
|47 500*
* стоимость на 1 ребенка до 9 включительно лет при размещении с двумя взрослыми в вагоне категории «люкс».
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 42 500 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.
|ЛЮКС
верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), мягкий пуфик, ТВ, халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душа + WC с раковиной.
При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.
|СВ
2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.
1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
|КУПЕ
2 нижние+2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 42 500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.