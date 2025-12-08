В этом путешествии вы прикоснётесь к наследию легендарной династии Демидовых, чьи заводы стали промышленным
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Мастер-класс по лепке уральских пельменей
14:00 Трансфер от аэропорта Кольцово до гостиницы.
15:00 Заселение в гостиницу ДИВС 3*.
17:30 Мастер класс по лепке Уральских пельменей.
Ужин в ресторане «Калачи».
Возможна дегустация настоек (4 вида) за доп. плату — 550 руб.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Поездка в монастырь Ганина Яма
Завтрак в гостинице.
09:00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Храма на Крови.
Экскурсия знакомит с историей Екатеринбурга с начала его основания до сегодняшних дней. Исторический центр Екатеринбурга — городская плотина. Для жителей столицы Урала — это особое, магическое место. Почему? — расскажем об этом во время экскурсии, раскроем тайны «Плотинки», покажем символ города, его «сердце».
Главные достопримечательности города: место, где началась настоящая «золотая лихорадка», литературный квартал, памятники деревянного зодчества. Один из удивительных уголков города — улица Горького.
Именно на ней построено уникальное здание по проекту Британского архитектурного бюро Н. Фостера, символизирующее кристаллическую решетку меди — это штаб-квартира Русской Медной компании.
Рядом с ней есть удивительный сад камней, «косой дом», «памятник» компьютерной клавиатуре, дворик Битлз, современные дома, образцы граффити.
В городе еще можно увидеть черты советского Свердловска: городок чекистов, объекты конструктивизма. Классика, модерн, эклектика, современность, купеческие усадьбы — все это удивительным образом перемешалось в облике современного города.
Посетите Храм на Крови построенного на месте дома инженера Ипатьева. Храм был освящен 16.07.2003, он стал третьим в истории нашей страны Храмом-На-Крови.
Первый установлен в Угличе, на месте убийства царевича Дмитрия, второй в Санкт-Петербурге, на месте убийства императора Александра II. Экскурсанты могут посетить деревянную часовню Великомученицы Елизаветы Романовой.
12:00 Обед в ресторане «Своя компания».
13:00 Поездка на границу Европы и Азии.
На этой экскурсии вы узнаете, почему символическая граница Европы и Азии проходит по уральским горам и посетите два обелиска: новый на Ново-Московском тракте и исторический на старой Сибирской дороге.
На границе вы сможете сделать яркие фотографии, купить сувениры и загадать желание. Говорят, сбывается!
14:30 Поездка в монастырь Ганина Яма.
Мужской монастырь стоит на месте, где в июле 1918 года большевики пытались избавиться от тел последнего русского императора Николая II, его семьи и приближённых. Изначально останки были сброшены в шахту № 7 в урочище Ганина Яма. Но пришлось их извлечь и перепрятать в другом месте.
Сегодня сюда приезжают тысячи людей, чтобы почтить память невинно убиенных, причисленных к лику святых. Здесь расположены 7 храмов, музей, православный паломнический центр и Поклонный крест над шахтой № 7.
В то же время Ганина Яма — это очень живописное и красивое место, утопающее в зелени и цветах.
17:00 Панорама Екатеринбурга: «Высоцкий».
Со смотровой площадки БЦ «Высоцкий» полюбуемся видом на город и окрестности.
«Высоцкий» — современный небоскрёб в центре Екатеринбурга. Является вторым по максимальной высоте зданием в городе — 188,3 м. Мы незаметно преодолеем 54 этажа и попадём на самую посещаемую смотровую площадку, чтобы насладиться неповторимым городским пейзажем.
Вы сможете рассмотреть исторические районы и оценить, как поменялся город за последние десятилетия. Круговая панорама и интересные фотозоны позволят вам сделать потрясающие снимки.
Окончание программы в центре Екатеринбурга.
Свободное время.
Нижний Тагил - индустриальная мощь Урала
Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление в г. Нижний Тагил.
Нижний Тагил — родина металлургии, талантливых мастеров и легендарной династии Демидовых.
11:00-12:00 Экскурсия в музей Дом Черепановых.
Этот музей посвящён легендарным изобретателям — отцу и сыну Черепановым, создателям первого русского паровоза. Усадьба, где жила семья Мирона Черепанова, — памятник архитектуры XIX века в стиле классицизма.
В экспозиции представлены уникальные предметы: астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряная ваза — дар Демидовых, старинный велосипед и, конечно, модели паровозов. Особый интерес вызывают интерактивные выставки, позволяющие погрузиться в историю техники.
13:00-13:30 Обед.
14:00-15:00 Мастер-класс по росписи подносов.
15:30-16:30 Музей-дача Демидовых.
Этот уютный загородный дом — единственный в Нижнем Тагиле образец дворянской усадьбы XIX века, сочетающий черты классицизма, неоготики и русского стиля. Изначально построенная для известного инженера Фотия Швецова, дача позже перешла к князю Павлу Демидову, чьё имя и закрепилось в её истории.
После революции здание сменило множество ролей — от дома отдыха до спортивной базы, но в 2013 году его бережно восстановили, вернув атмосферу старинной дворянской усадьбы.
17:00-17:30 Знакомство с городом на Лисьей Горе.
18:30 Заселение в гостиницу Демидов плаза 4*.
Свободное время.
Верхотурье - духовное сердце Урала
Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление в Верхотурье.
Верхотурье — древний город с уникальными святынями, историей и торговыми путями в Сибирь.
11:30-12:00 Обед в Верхотурье.
12:30-14:00 Экскурсия в Краеведческий музей на территории кремля.
Расположенный на территории старинного Верхотурского кремля — единственного каменного кремля за Уралом — этот музей хранит многовековую историю одного из древнейших городов Сибири.
Здание музея, входящее в ансамбль памятников XVII–XIX веков, само является частью истории. Здесь вы погрузитесь в эпоху освоения Урала и Сибири, узнаете о роли Верхотурья как "ворот в Сибирь" и важнейшего таможенного пункта на Бабиновской дороге.
Вы увидите:
- уникальные археологические находки времён манси и первых русских поселенцев;
- подлинные предметы купеческого быта и церковной старины;
- экспозиции, посвящённые истории соляного и ямского промыслов;
- документы и карты, рассказывающие о становлении города.
Музей идеально дополнит ваше знакомство с Верхотурьем — духовным центром Урала. После посещения вы по-новому увидите историю освоения Сибири и почувствуете особый колорит этого старинного города.
14:00-15:30 Экскурсия по городу, которая включает:
- библиотеку им. И. А. Мухлынина;
- Верхотурский Кремль;
- Свято-Троицкий собор;
- подвесной деревянный мост;
- Свято-Покровский женский монастырь;
- прохождение по центральным улицам города: Ленина и К. Маркса;
- Свято-Николаевский мужской монастырь.
17:00-18:30 Посещение дома ремёсел.
Верхотурье является одним из исторических городов, где ещё в старину люди занимались традиционными промыслами и ремёслами.
Ранее в городе были развиты такие ремесла, как: гончарное производство, валяние из шерсти, берестоплетение, резьба и роспись по дереву, бондарное ремесло, ткачество, художественная вышивка, лоскутное шитье, кузнечное дело и др.
В программе:
- уральский фольклор;
- экскурсия;
- иван-чай с пирогом.
18:30 Возвращение в Нижний Тагил.
Свободное время.
Невьянск - город тайн и промышленного гения
Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля с вещами.
09:30 Отправление в Невьянск. Архитектурные загадки Демидовых, старообрядческие традиции и начало уральской индустрии.
12:30-13:00 Наклонная башня (снаружи) — символ их мощи на Урале и чудо технической мысли 18 века. Башня до сих пор таит в себе множество секретов. Почему она наклонилась? Какие тёмные дела происходили в её подвале? Скорее разгадайте их!
13:30-14:00 Обед в гончарной мастерской.
14:00-15:30 Мастер-класс в гончарной мастерской в Быньгах.
Ещё одна старинная уральская деревня посещается людьми со всего мира. Это Нижние Таволги. В 18 веке на берегу реки Нейвы нашли месторождение высококачественной белой и красной глины. С того момента в двух соседних деревнях — Верхние и Нижние Таволги — гончарное мастерство стало развиваться и передаваться из поколения в поколение.
Приглашаем вас в центр гончарных промыслов на Урале, чтобы вы могли сесть за старинный гончарный круг и самостоятельно слепить себе сувенир на память. Изделия ручной работы всегда имеют особую ауру и хранят тепло рук своего творца.
15:30 Отправление в Екатеринбург.
17:00 Прибытие в аэропорт Екатеринбурга Кольцово.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «ДИВС» 3* г. Екатеринбург (2 ночи) и отеле «Демидов плаза» 4* г. Нижний Тагил (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|55 000
|61 990
|51 500
Дополнительная ночь: под запрос.
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.
Варианты проживания
Отель «ДИВС» 3
Отель «ДИВС» предоставляет гостям уютные номера, оснащённые кондиционером, телевизором и доступом в интернет. В отеле есть ресторан, где можно пообедать, и кафетерий с лёгкими закусками. Ежедневно с 8:00 до 11:00 сервируется завтрак.
Для отдыха гостей предусмотрены сауна, фитнес-центр и массаж. Среди услуг отеля — химчистка, прачечная и круглосуточная работа стойки регистрации. Парковка предоставляется бесплатно.
Отель расположен в центре города, вблизи от магазинов и спортзалов. В окрестностях есть множество кафе и ресторанов, таких как «Дивс», «Хлеб&булки», «Маша и Медведь», «Папа Карло», CoffeeUP, «Барборис», Admiral, «Патриот», Simple Coffee и «Брусника маркет».
Недалеко от отеля находятся культурные достопримечательности: Свердловский академический театр драмы, Музей первого президента России, интерактивный научный музей Newton Park, Арт-галерея «Ельцин Центра», Объединённый музей писателей Урала, Екатеринбургский филиал Государственного центра современного искусства, Музей кино Свердловской киностудии и Ural Vision Gallery.
Отель «Демидов плаза» 4
В самом центре Нижнего Тагила по адресу ул. Горошникова, 11 располагается четырехзвездочный отель «Demidov Plaza». Туристы и деловые гости выбирают его благодаря комфортным номерам и современному оформлению, ресторану на территории, качественному сервису и выгодной локации.
Двухместные номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Имеется номер с удобствами для людей с ограниченными возможностями. Комнаты оборудованы односпальными или двуспальными кроватями.
В стоимость проживания входят сытные и вкусные завтраки. В ресторане можно пообедать и поужинать заказав блюда русской и европейской кухни.
Ближайший аэропорт находится в Екатеринбурге, расстояние до железнодорожного вокзала составляет один километр. В пешей доступности находится несколько памятников и Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в отеле "ДИВС" 3* г. Екатеринбург (2 ночи) и отеле "Демидов плаза" 4* г. Нижний Тагил (2 ночи)
- Транспортное обслуживание - микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter
- Питание, указанное в программе тура: 4 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Дегустация настоек 4 вида за доп. плату (оплачивается на месте) - 550 руб
- Доп. ночь - под запрос
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (кроме ужина в 1 день)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.