2 день

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Поездка в монастырь Ганина Яма

Завтрак в гостинице.

09:00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Храма на Крови.

Экскурсия знакомит с историей Екатеринбурга с начала его основания до сегодняшних дней. Исторический центр Екатеринбурга — городская плотина. Для жителей столицы Урала — это особое, магическое место. Почему? — расскажем об этом во время экскурсии, раскроем тайны «Плотинки», покажем символ города, его «сердце».

Главные достопримечательности города: место, где началась настоящая «золотая лихорадка», литературный квартал, памятники деревянного зодчества. Один из удивительных уголков города — улица Горького.

Именно на ней построено уникальное здание по проекту Британского архитектурного бюро Н. Фостера, символизирующее кристаллическую решетку меди — это штаб-квартира Русской Медной компании.

Рядом с ней есть удивительный сад камней, «косой дом», «памятник» компьютерной клавиатуре, дворик Битлз, современные дома, образцы граффити.

В городе еще можно увидеть черты советского Свердловска: городок чекистов, объекты конструктивизма. Классика, модерн, эклектика, современность, купеческие усадьбы — все это удивительным образом перемешалось в облике современного города.

Посетите Храм на Крови построенного на месте дома инженера Ипатьева. Храм был освящен 16.07.2003, он стал третьим в истории нашей страны Храмом-На-Крови.

Первый установлен в Угличе, на месте убийства царевича Дмитрия, второй в Санкт-Петербурге, на месте убийства императора Александра II. Экскурсанты могут посетить деревянную часовню Великомученицы Елизаветы Романовой.

12:00 Обед в ресторане «Своя компания».

13:00 Поездка на границу Европы и Азии.

На этой экскурсии вы узнаете, почему символическая граница Европы и Азии проходит по уральским горам и посетите два обелиска: новый на Ново-Московском тракте и исторический на старой Сибирской дороге.

На границе вы сможете сделать яркие фотографии, купить сувениры и загадать желание. Говорят, сбывается!

14:30 Поездка в монастырь Ганина Яма.

Мужской монастырь стоит на месте, где в июле 1918 года большевики пытались избавиться от тел последнего русского императора Николая II, его семьи и приближённых. Изначально останки были сброшены в шахту № 7 в урочище Ганина Яма. Но пришлось их извлечь и перепрятать в другом месте.

Сегодня сюда приезжают тысячи людей, чтобы почтить память невинно убиенных, причисленных к лику святых. Здесь расположены 7 храмов, музей, православный паломнический центр и Поклонный крест над шахтой № 7.

В то же время Ганина Яма — это очень живописное и красивое место, утопающее в зелени и цветах.

17:00 Панорама Екатеринбурга: «Высоцкий».

Со смотровой площадки БЦ «Высоцкий» полюбуемся видом на город и окрестности.

«Высоцкий» — современный небоскрёб в центре Екатеринбурга. Является вторым по максимальной высоте зданием в городе — 188,3 м. Мы незаметно преодолеем 54 этажа и попадём на самую посещаемую смотровую площадку, чтобы насладиться неповторимым городским пейзажем.

Вы сможете рассмотреть исторические районы и оценить, как поменялся город за последние десятилетия. Круговая панорама и интересные фотозоны позволят вам сделать потрясающие снимки.

Окончание программы в центре Екатеринбурга.

Свободное время.

