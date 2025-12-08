В этом туре вы не просто увидите символическую границу, но и ощутите мощь этого индустриального края,
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Мастер-класс по лепке уральских пельменей
14:00 Трансфер от аэропорта Кольцово до гостиницы.
15:00 Заселение в гостиницу ДИВС 3*.
17:30 Мастер класс по лепке Уральских пельменей.
Ужин в ресторане «Калачи».
Возможна дегустация настоек (4 вида) за доп. плату — 550 руб.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Поездка в монастырь Ганина Яма
Завтрак в гостинице.
09:00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Храма на Крови.
Экскурсия знакомит с историей Екатеринбурга с начала его основания до сегодняшних дней. Исторический центр Екатеринбурга — городская плотина. Для жителей столицы Урала — это особое, магическое место. Почему? — расскажем об этом во время экскурсии, раскроем тайны «Плотинки», покажем символ города, его «сердце».
Главные достопримечательности города: место, где началась настоящая «золотая лихорадка», литературный квартал, памятники деревянного зодчества. Один из удивительных уголков города — улица Горького.
Именно на ней построено уникальное здание по проекту Британского архитектурного бюро Н. Фостера, символизирующее кристаллическую решетку меди — это штаб-квартира Русской Медной компании.
Рядом с ней есть удивительный сад камней, «косой дом», «памятник» компьютерной клавиатуре, дворик Битлз, современные дома, образцы граффити.
В городе еще можно увидеть черты советского Свердловска: городок чекистов, объекты конструктивизма. Классика, модерн, эклектика, современность, купеческие усадьбы — все это удивительным образом перемешалось в облике современного города.
Посетите Храм на Крови построенного на месте дома инженера Ипатьева. Храм был освящен 16.07.2003, он стал третьим в истории нашей страны Храмом-На-Крови.
Первый установлен в Угличе, на месте убийства царевича Дмитрия, второй в Санкт-Петербурге, на месте убийства императора Александра II. Экскурсанты могут посетить деревянную часовню Великомученицы Елизаветы Романовой.
12:00 Обед в ресторане «Своя компания».
13:00 Поездка на границу Европы и Азии.
На этой экскурсии вы узнаете, почему символическая граница Европы и Азии проходит по уральским горам и посетите два обелиска: новый на Ново-Московском тракте и исторический на старой Сибирской дороге.
На границе вы сможете сделать яркие фотографии, купить сувениры и загадать желание. Говорят, сбывается!
14:30 Поездка в монастырь Ганина Яма.
Мужской монастырь стоит на месте, где в июле 1918 года большевики пытались избавиться от тел последнего русского императора Николая II, его семьи и приближённых. Изначально останки были сброшены в шахту № 7 в урочище Ганина Яма. Но пришлось их извлечь и перепрятать в другом месте.
Сегодня сюда приезжают тысячи людей, чтобы почтить память невинно убиенных, причисленных к лику святых. Здесь расположены 7 храмов, музей, православный паломнический центр и Поклонный крест над шахтой № 7.
В то же время Ганина Яма — это очень живописное и красивое место, утопающее в зелени и цветах.
17:00 Панорама Екатеринбурга: «Высоцкий».
Со смотровой площадки БЦ «Высоцкий» полюбуемся видом на город и окрестности.
«Высоцкий» — современный небоскрёб в центре Екатеринбурга. Является вторым по максимальной высоте зданием в городе — 188,3 м. Мы незаметно преодолеем 54 этажа и попадём на самую посещаемую смотровую площадку, чтобы насладиться неповторимым городским пейзажем.
Вы сможете рассмотреть исторические районы и оценить, как поменялся город за последние десятилетия. Круговая панорама и интересные фотозоны позволят вам сделать потрясающие снимки.
Окончание программы в центре Екатеринбурга.
Свободное время.
Нижний Тагил - индустриальная мощь Урала
Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление в г. Нижний Тагил.
Нижний Тагил — родина металлургии, талантливых мастеров и легендарной династии Демидовых.
11:00-12:00 Экскурсия в музей Дом Черепановых.
Этот музей посвящён легендарным изобретателям — отцу и сыну Черепановым, создателям первого русского паровоза. Усадьба, где жила семья Мирона Черепанова, — памятник архитектуры XIX века в стиле классицизма.
В экспозиции представлены уникальные предметы: астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряная ваза — дар Демидовых, старинный велосипед и, конечно, модели паровозов. Особый интерес вызывают интерактивные выставки, позволяющие погрузиться в историю техники.
13:00-13:30 Обед.
14:00-15:00 Мастер-класс по росписи подносов.
15:30-16:30 Музей-дача Демидовых.
Этот уютный загородный дом — единственный в Нижнем Тагиле образец дворянской усадьбы XIX века, сочетающий черты классицизма, неоготики и русского стиля. Изначально построенная для известного инженера Фотия Швецова, дача позже перешла к князю Павлу Демидову, чьё имя и закрепилось в её истории.
После революции здание сменило множество ролей — от дома отдыха до спортивной базы, но в 2013 году его бережно восстановили, вернув атмосферу старинной дворянской усадьбы.
17:00-17:30 Знакомство с городом на Лисьей Горе.
18:30 Заселение в гостиницу Демидов плаза 4*.
Свободное время.
Верхотурье - духовное сердце Урала
Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление в Верхотурье.
Верхотурье — древний город с уникальными святынями, историей и торговыми путями в Сибирь.
11:30-12:00 Обед в Верхотурье.
12:30-14:00 Экскурсия в Краеведческий музей на территории кремля.
Расположенный на территории старинного Верхотурского кремля — единственного каменного кремля за Уралом — этот музей хранит многовековую историю одного из древнейших городов Сибири.
Здание музея, входящее в ансамбль памятников XVII–XIX веков, само является частью истории. Здесь вы погрузитесь в эпоху освоения Урала и Сибири, узнаете о роли Верхотурья как "ворот в Сибирь" и важнейшего таможенного пункта на Бабиновской дороге.
Вы увидите:
- уникальные археологические находки времён манси и первых русских поселенцев;
- подлинные предметы купеческого быта и церковной старины;
- экспозиции, посвящённые истории соляного и ямского промыслов;
- документы и карты, рассказывающие о становлении города.
Музей идеально дополнит ваше знакомство с Верхотурьем — духовным центром Урала. После посещения вы по-новому увидите историю освоения Сибири и почувствуете особый колорит этого старинного города.
14:00-15:30 Экскурсия по городу, которая включает:
- библиотеку им. И. А. Мухлынина;
- Верхотурский Кремль;
- Свято-Троицкий собор;
- подвесной деревянный мост;
- Свято-Покровский женский монастырь;
- прохождение по центральным улицам города: Ленина и К. Маркса;
- Свято-Николаевский мужской монастырь.
17:00-18:30 Посещение дома ремёсел.
Верхотурье является одним из исторических городов, где ещё в старину люди занимались традиционными промыслами и ремёслами.
Ранее в городе были развиты такие ремесла, как: гончарное производство, валяние из шерсти, берестоплетение, резьба и роспись по дереву, бондарное ремесло, ткачество, художественная вышивка, лоскутное шитье, кузнечное дело и др.
В программе:
- уральский фольклор;
- экскурсия;
- иван-чай с пирогом.
18:30 Возвращение в Нижний Тагил.
Свободное время.
Невьянск - город тайн и промышленного гения
Завтрак в гостинице.
Выезд из отеля с вещами.
09:30 Отправление в Невьянск. Архитектурные загадки Демидовых, старообрядческие традиции и начало уральской индустрии.
12:30-13:00 Наклонная башня (снаружи) — символ их мощи на Урале и чудо технической мысли 18 века. Башня до сих пор таит в себе множество секретов. Почему она наклонилась? Какие тёмные дела происходили в её подвале? Скорее разгадайте их!
13:30-14:00 Обед в гончарной мастерской.
14:00-15:30 Мастер-класс в гончарной мастерской в Быньгах.
Ещё одна старинная уральская деревня посещается людьми со всего мира. Это Нижние Таволги. В 18 веке на берегу реки Нейвы нашли месторождение высококачественной белой и красной глины. С того момента в двух соседних деревнях — Верхние и Нижние Таволги — гончарное мастерство стало развиваться и передаваться из поколения в поколение.
Приглашаем вас в центр гончарных промыслов на Урале, чтобы вы могли сесть за старинный гончарный круг и самостоятельно слепить себе сувенир на память. Изделия ручной работы всегда имеют особую ауру и хранят тепло рук своего творца.
15:30 Отправление в Екатеринбург.
17:00 Прибытие в аэропорт Екатеринбурга Кольцово.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «ДИВС» 3* г. Екатеринбург (2 ночи) и отеле «Демидов плаза» 4* г. Нижний Тагил (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|55 000
|61 990
|51 500
Дополнительная ночь: под запрос.
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.
Варианты проживания
Отель «ДИВС» 3
Отель «ДИВС» предоставляет гостям уютные номера, оснащённые кондиционером, телевизором и доступом в интернет. В отеле есть ресторан, где можно пообедать, и кафетерий с лёгкими закусками. Ежедневно с 8:00 до 11:00 сервируется завтрак.
Для отдыха гостей предусмотрены сауна, фитнес-центр и массаж. Среди услуг отеля — химчистка, прачечная и круглосуточная работа стойки регистрации. Парковка предоставляется бесплатно.
Отель расположен в центре города, вблизи от магазинов и спортзалов. В окрестностях есть множество кафе и ресторанов, таких как «Дивс», «Хлеб&булки», «Маша и Медведь», «Папа Карло», CoffeeUP, «Барборис», Admiral, «Патриот», Simple Coffee и «Брусника маркет».
Недалеко от отеля находятся культурные достопримечательности: Свердловский академический театр драмы, Музей первого президента России, интерактивный научный музей Newton Park, Арт-галерея «Ельцин Центра», Объединённый музей писателей Урала, Екатеринбургский филиал Государственного центра современного искусства, Музей кино Свердловской киностудии и Ural Vision Gallery.
Отель «Демидов плаза» 4
В самом центре Нижнего Тагила по адресу ул. Горошникова, 11 располагается четырехзвездочный отель «Demidov Plaza». Туристы и деловые гости выбирают его благодаря комфортным номерам и современному оформлению, ресторану на территории, качественному сервису и выгодной локации.
Двухместные номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Имеется номер с удобствами для людей с ограниченными возможностями. Комнаты оборудованы односпальными или двуспальными кроватями.
В стоимость проживания входят сытные и вкусные завтраки. В ресторане можно пообедать и поужинать заказав блюда русской и европейской кухни.
Ближайший аэропорт находится в Екатеринбурге, расстояние до железнодорожного вокзала составляет один километр. В пешей доступности находится несколько памятников и Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в отеле "ДИВС" 3* г. Екатеринбург (2 ночи) и отеле "Демидов плаза" 4* г. Нижний Тагил (2 ночи)
- Транспортное обслуживание - микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter
- Питание, указанное в программе тура: 4 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Дегустация настоек 4 вида за доп. плату (оплачивается на месте) - 550 руб
- Доп. ночь - под запрос
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (кроме ужина в 1 день)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
Есть ли рекомендованные рейсы?
Рекомендованные рейсы на 03.01.2026-07.01.2026:
Москва — Екатеринбург — Москва (а/к Аэрофлот):
|Направление
|Дата
|Рейс
|Вылет
|Прибытие
|Время в пути
|Туда
|03.01.2026
|SU 1418
|08:50
|13:30
|2 ч 40 мин
|Обратно
|07.01.2026
|SU 1415
|23:10
|23:50
|2 ч 40 мин
Санкт-Петербург — Екатеринбург — Санкт-Петербург (а/к Россия):
Вариант 1:
|Направление
|Дата
|Рейс
|Вылет
|Прибытие
|Время в пути
|Туда
|02.01.2026
|FV 6403
|16:35
|21:25
|2 ч 50 мин
|Обратно
|07.01.2026
|FV 6404
|22:50
|23:55*
|3 ч 05 мин
Вариант 2:
|Направление
|Дата
|Рейс
|Вылет
|Прибытие
|Время в пути
|Туда
|03.01.2026
|FV 6401
|00:20
|05:05
|2 ч 45 мин
|Обратно
|07.01.2026
|FV 6404
|22:50
|23:55
|3 ч 05 мин
Туристам из Санкт-Петербурга рекомендуется вылетать накануне — 02.01.2026 — и брать доп. ночь в отеле.