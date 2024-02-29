Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Групповой тур в Екатеринбурге

Екатеринбург встречает гостей

5
3 отзыва
В этом туре у вас будет возможность представить каким был Екатеринбург в момент зарождения, проследить историю его развития и узнать какие знаменитые люди здесь жили, а также увидеть все «визитные карточки» города.

Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи, и отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники.

Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Ближайшие даты:
4
янв
23
фев
28
апр

Что вас ожидает:

Город на ладони
Город на ладони
По желанию поднимемся на 52 этаж бизнес центра «Высоцкий», чтобы полюбоваться Екатеринбургом с высоты птичьего полета
Многоликий Екатеринбург
Многоликий Екатеринбург
За 3 дня вы раскроете все грани уральской столицы – увидите Екатеринбург прошлого и настоящего
Богатства Уральских гор
Богатства Уральских гор
Прогуляетесь по Аллее камней, где представлены образцы минералов Урала и полюбуетесь экспонатами музея камнерезного искусства

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

9:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Посещение границы “Европа-Азия” (экскурсия с посещением).

14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга. Далее все объекты – в шаговой доступности. Пеший переход.

15:15 Музей истории Екатеринбурга. Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.

По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

Гид оставляет группу. Возвращение в отель – самостоятельное. Заселение в отель по паспортам.

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Автобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусства

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

9:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*. Посадка в автобус.

10:00 "Скорбный путь последнего царя" (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

15:30 Музей камнерезного и ювелирного искусства.

Отражает богатство и красоту Уральского края.

Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.

По окончании экскурсии в музее- свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

Расстояние от музея до отеля: 1 км, ориентировочно 10 минут пешком.

Автобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусстваАвтобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусстваАвтобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусстваАвтобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусства
3 день

Завершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента России

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

9.45 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*. Посадка в автобус. Выселение из гостиницы.

Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус. Туристы, которым трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.

10:00 Выезд в В. Пышму.

11.00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра).

14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

15:00 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).

16:30 Окончание экскурсии.

17:00 Завершение экскурсионной программы «Екатеринбург встречает гостей». Трансфер на вокзал.

Завершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента РоссииЗавершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента РоссииЗавершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента РоссииЗавершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента России

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеВзрослыеПенсионерыШкольники
Двухместное19 00018 40018 250
Одноместное22 40021 800

Варианты проживания

Отель «NOVOTEL» 4

2 ночи

Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.

Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.

В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • Завтрак для проживающих в отеле (шведский стол 2 раза)
  • Комплексный обед в кафе Екатеринбурга (3 раза)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Питание вне программы (ужины)
  • Дополнительная экскурсия «Гастротеатр» 1 000 руб. /чел. (состоится при наборе от 10 чел., бронировать при покупке тура, проинформируем состоится ли экскурсия не позднее 14 дней до начала тура.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
  • Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
  • Страховой медицинский полис
  • Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.

Рекомендации по одежде:

  • Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
  • Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
29 фев 2024
Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!
Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!
Т
28 фев 2024
Потрясающий тур. До сих пор под сильным, ярким, содержательным информационным материалом о вашем крае. Влюбилась в ваш город. Столько много узнала об истории, героях. Великолепная, профессиональная экскурсовод Татьяна. Большое спасибо.
А
14 янв 2024
Очень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный экскурсовод.
Очень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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