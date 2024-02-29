В этом туре у вас будет возможность представить каким был Екатеринбург в момент зарождения, проследить историю его развития и узнать какие знаменитые люди здесь жили, а также увидеть все «визитные карточки» города.



Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи, и отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники.



Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.