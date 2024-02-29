Екатеринбург встречает гостей
Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи, и отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники.
Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.
янв
фев
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.
9:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Посещение границы “Европа-Азия” (экскурсия с посещением).
14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга. Далее все объекты – в шаговой доступности. Пеший переход.
15:15 Музей истории Екатеринбурга. Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.
По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Гид оставляет группу. Возвращение в отель – самостоятельное. Заселение в отель по паспортам.
Автобусная экскурсия «Скорбный путь последнего царя», Музей камнерезного и ювелирного искусства
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
9:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*. Посадка в автобус.
10:00 "Скорбный путь последнего царя" (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
15:30 Музей камнерезного и ювелирного искусства.
Отражает богатство и красоту Уральского края.
Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.
По окончании экскурсии в музее- свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Расстояние от музея до отеля: 1 км, ориентировочно 10 минут пешком.
Завершение программы. Музей военной техники, Музей первого президента России
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
9.45 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*. Посадка в автобус. Выселение из гостиницы.
Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус. Туристы, которым трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.
10:00 Выезд в В. Пышму.
11.00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России (осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра).
14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
15:00 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
16:30 Окончание экскурсии.
17:00 Завершение экскурсионной программы «Екатеринбург встречает гостей». Трансфер на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Взрослые
|Пенсионеры
|Школьники
|Двухместное
|19 000
|18 400
|18 250
|Одноместное
|22 400
|21 800
|–
Варианты проживания
Отель «NOVOTEL» 4
Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.
В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах с удобствами
- Завтрак для проживающих в отеле (шведский стол 2 раза)
- Комплексный обед в кафе Екатеринбурга (3 раза)
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Питание вне программы (ужины)
- Дополнительная экскурсия «Гастротеатр» 1 000 руб. /чел. (состоится при наборе от 10 чел., бронировать при покупке тура, проинформируем состоится ли экскурсия не позднее 14 дней до начала тура.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
- Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
- Страховой медицинский полис
- Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.