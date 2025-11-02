Нас ждут пять дней вне цивилизации, ночёвки в шатре с печкой, еда на костре, вахтовка по бездорожью и тропы, где кроме нас только ветер
Программа тура по дням
Встреча в Екатеринбурге и поезд в Ивдель
Приключение начинается с дороги. Сначала — самолёт или поезд до Екатеринбурга, а в 17:00 мы встречаемся на ж/д вокзале и садимся на ночной поезд в Ивдель.
Уже в вагоне становится немного тревожно и волнительно: едем в глушь, где нет кафе, асфальта и тёплого туалета. Дальше только леса, сопки и ты.
Билеты на поезд необходимо покупать самостоятельно как можно раньше (подробности в разделе о билетах).
Ложимся спать как можно раньше, ночь будет короткой.
- Поезд Екб-Ивдель
Заброска на базу Ильича и первая ночь в шатре
Прибытие поезда в 02:45, в Ивделе вас встречает инструктор, вместе грузимся в вахтовку — ту самую, на базе армейского «Урала».
И вот уже трясёт, кидает, укачивает по заснеженной лесной дороге. Мобильная связь теряется быстро. Остаётся только белый лес, гул двигателя и предвкушение.
К обеду добираемся до базы Ильича — последнего человеческого форпоста перед тайгой. Здесь готовим горячий обед, проверяем снаряжение и переупаковываем рюкзаки. Дальше — только пешком.
Берём рюкзаки, волокуши, снегоступы и уходим в настоящую белую тишину. Снег тут не городской: если недавно прошёл снегопад, может быть по пояс. Снегоступы выручают: и тропу набить, и площадку под шатёр утоптать.
До заката доходим до места первой стоянки и начинаем превращать снежную пустоту в уютный лагерь. Ставим шатёр, заготавливаем дрова, растапливаем печь, делим между собой дежурства.
Внутри — тепло. Снаружи — минус, ветер и никакой суеты. Только звёзды, искры костра и ощущение: началось.
- Переезд 150 км
- Пешком 7 км
- Ночёвка в шатре
- Связи нет
База Ильича - перевал Чарканур Северный
Подъём до рассвета — ведь световой день зимой короток, и нам нужно успеть как можно больше. Ставить шатёр мы уже учились, а сегодня узнаем, как его сворачивать.
После плотного завтрака отправляемся в путь с рюкзаками и санями, нагруженными шатром и печью. По желанию можно взять волокуши для переноски личных вещей.
Тропа идёт по утоптанной снегоходке, среди величественных кедров, покрытых снегом.
Постепенно набираем высоту, и перед нами раскрывается изменяющийся ландшафт. Вначале нас окружает заснеженный, но ещё зелёный лес, а затем мы попадаем в суровое царство ветра и холода, где деревья становятся серебристо-серыми, покрытыми инеем, словно сахарные фигурки. В таких местах даже не верится в возможность лета, кажется, весь мир давно во власти Снежной королевы.
Перед самым перевалом устроим перекус, чтобы подкрепиться и набраться сил для финального подъёма.
С перевала уходим вниз в лес. Там, где ветра меньше, ставим лагерь: выбираем площадку, утрамбовываем снег, ставим шатёр, натягиваем растяжки. Заготавливаем дрова, разжигаем печь, сушим варежки, готовим ужин на костре.
А ночью каждому предстоит час дежурства у печки — это удивительное уединённое время. За тонкими стенками шатра бушует уральская зима, вокруг — тишина и мерцание снега, рядом мирно спят твои товарищи, а ты сидишь с книжкой и бережешь для них тепло.
- Переход 10 км
- Набор 700 метров
- Спуск 400 метров
- Ночёвка в шатре
Перевал Дятлова, гора Холатчахль
Подъём ранний: дежурные уже колдуют у костра, превращая снег в горячую кашу и чай. Завтракаем, собираем еду на день и отправляемся налегке — без шатра, с минимальным снаряжением. Сегодня радиалка: идём на перевал и возвращаемся в тот же лагерь.
Снег похрустывает под ногами, лес постепенно редеет, и вот мы уже поднимаемся по открытой тундре. Ветер здесь постоянный. Видимость может меняться за минуту — не просто прогулка, а настоящее уральское испытание.
Перед финальным подъёмом короткий привал за камнями. Пьем горячий чай, доедаем бутерброды, надеваем пуховики. А дальше — сам перевал. Суровый и прекрасный, как и всё в этих местах.
У мемориала сделаем остановку. Ветра пытаются унести нас с тропы, но мы держим строй. Здесь не до разговоров — каждый просто смотрит. Внутрь себя, на горизонт, на снежную пустоту.
Холатчахль («гора мертвецов» на языке манси) не пугает, а будто напоминает: вы здесь гости, и вам позволили пройти.
Если будет хорошая погода, немного прогуляемся выше по склонам, поймаем зимнее солнце. На обратном пути становимся легче — не физически, а эмоционально. Возвращаемся с чувством «мы это сделали».
В лагере снова костёр, ужин, смена дежурных. Вспоминаем события зимы 1959 года, делимся тем, что читали и слышали. Кто‑то скептически хмыкает, кто‑то рассказывает свою версию, кто‑то просто слушает и улыбается, греясь у печки. Ночь будет звёздной, морозной, и очень, очень настоящей.
- Переход 15 км налегке
- Набор 500 метров
- Спуск 300 метров
- Ночёвка в шатре
Ночевка на турбазе, баня и прощальный ужин
Сегодня прощаемся с шатровым бытом — собираем лагерь, утрамбовываем снег, сворачиваем печку, готовим последний костровой завтрак. Теперь мы знаем, как выживать в зимней тундре, и это знание приятно греет. В прямом и переносном смысле.
Путь обратно идёт по знакомой тропе, и теперь она кажется короче — тело привыкло, рюкзак легче, ноги идут увереннее. Спуски сменяют подъёмы, по пути снова лес, снова кедры, снова тишина. Всё ещё красиво, но уже родное.
На базе Ильича ждет горячий обед и наш верный вездеходик. Загружаемся, трясёмся по уральскому зимнику — и к вечеру добираемся до деревушки, где сегодня ночуем на настоящей базе отдыха. Да-да, с кроватями и постельным бельём.
Разумеется, первым делом — баня. Деревянная, на дровах, горячая, как надо. Отпарим мышцы и обсудим, как за четыре дня сдружились и стали настоящей командой.
А вечером — пир. Повар уже готовит ужин с олениной и дарами тайги. Мы достаём все остатки походных вкусняшек, накрываем стол, зажигаем свечи и готовимся к прощальному вечеру. Разговариваем, вспоминаем, смеёмся.
Сегодня ещё нет связи, никаких уведомлений — есть только мы, эта зима, запах костра и чувство, что побывали в настоящем приключении.
- Переход 15 км с рюкзаками
- Переезд 50 км
- Баня
- Ночёвка в доме
Ивдель, музей и дорога домой
Утром собираемся и грузимся в вахтовку. Впереди Ивдель, а вместе с ним возвращение в цивилизацию. По пути спим или болтаем, в голове уже начинает прокручиваться жизнь «после»: работа, дома, дела. Но мы ещё здесь.
Заглянем в местный музей — небольшой, но настоящий. Тут хранятся истории Ивделя, быта, освоения севера и народов, живущих в этих краях. Короткая остановка, чтобы понять, где мы были, и провести мостик между своим городом и этим суровым, красивым краем.
Пообедаем в кафе, а вечером — поезд до Екатеринбурга. Кто‑то будет дремать, кто‑то пересматривать фото, кто‑то уже строить планы на следующие походы.
Для тех, кто остаётся в Екатеринбурге ещё на день, у нас есть подборка классных мест — где поесть, погулять, посмотреть красивое. Проведите этот вечер не в спешке, а как заслуженную часть приключения.
Скоро мы снова будем в городах, в мягких кроватях и с горячей водой из крана. Но где‑то глубоко внутри теперь живёт костёр в снегу, звёзды над шатром и ветер перевала. До новых встреч!
- Переезд 110 км
- Обед в кафе
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Три ночевки будут проходить в специально оборудованном зимнем шатре с печью.
Последнюю ночь мы проведем в гостевом доме, номера по 3-5 человек, с отоплением, кроватями и постельным бельем.
Варианты проживания
Зимний шатер
Гостевой дом
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на вездеходах от Ивделя до начала маршрута и обратно
- Вкусное трехразовое питание (готовим на костре) плюс перекусы
- Полный комплект группового снаряжения, включая шатёр с печкой
- Дополнительные пенки для комфортного сна в шатре
- Ночёвка на турбазе в финальный день похода
- Горячая баня на дровах по завершении маршрута
- Аренда саней-волокуш
- Аренда снегоступов на каждого участника
- Сопровождение опытными инструкторами
- Спутниковый трекер для безопасности группы
- Официальная регистрация маршрута в МЧС
- Продуманная аптечка для экстренных случаев
- Авторский путеводитель по Екатеринбургу с рекомендациями лучших мест для самостоятельного посещения
Что не входит в цену
- Трансфер до Ивделя и обратно (участники самостоятельно добираются до места старта)
- Личная экипировка и одежда (подробный список предоставлен ниже)
- Обед в кафе в последний день в Ивделе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение — залог вашего комфорта и безопасности в условиях суровой уральской зимы. Мы будем передвигаться пешком, рюкзаки и часть снаряжения будем везти за собой на санях-волокушах, что значительно облегчает нагрузку. Однако каждый участник всё равно несёт свою долю общественного снаряжения.
Для дополнительного утепления возьмите тёплую куртку из пуха или синтепона, которую можно надеть поверх основной одежды на привале или в холодные моменты. Проверенный экспедиционный пуховик можно взять в прокате у нас.
Не забудьте аксессуары: перчатки и тёплые рукавицы, верхонки, шапку и бафф.
Обувь: оптимальный вариант — зимние треккинговые ботинки или сапоги ЭВА, рассчитанные на морозы до -45°С. Если вы идете в ботинках, у вас обязательно должен быть опыт зимних походов в них. Ботинки обязательно должны быть разношены, дополнительно рекомендуется утеплить их бахилами или гамашами.
Соблюдая эти рекомендации, вы не только сэкономите силы, но и сможете наслаждаться походом в полной мере.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- химические грелки.
Рекомендуем добавить:
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- фонарики (гамаши, бахилы);
- деньги;
- медицинский полис;
- пауэрбанк.
Это пеший поход или лыжный? Как будем ходить по снегу?
Поход пеший. Лыжи не понадобятся, но это всё-таки зима, и иногда снега бывает очень много. Поэтому с собой у нас будут снегоступы — на случай свежевыпавших сугробов. Они легко надеваются поверх ботинок и сильно упрощают передвижение, когда тропа заметена.
Кроме того, вещи по маршруту везут волокуши, так что рюкзак на спине — максимально лёгкий. В целом, идём налегке, своим темпом, по снегоходным или притоптанным тропам. А где нужно — протаптываем сами, как первопроходцы.
Какая будет погода? Нужна ли теплая одежда?
Да, зима на Северном Урале — настоящая зима. Морозы до –20 °C и ниже — это не редкость. Особенно на перевале, где к холоду добавляется пронизывающий ветер.
Но с правильным снаряжением зима — это не повод для волнений, а повод для приключений.
Мы обеспечим всем необходимым для безопасности и комфорта, но важно, чтобы вы серьёзно отнеслись к нашему списку одежды. Это особенно важно, если вы не ходили в зимние походы.
Что обязательно:
- тёплая непромокаемая обувь + шерстяные носки
- варежки (лучше с крагами), а не только перчатки
- тёплая шапка, бафф или балаклава
- термос, химические грелки
- очень тёплая верхняя одежда
Походный пуховик можно взять в прокат у нас.
Не верьте прогнозу — он показывает Ивдель, а не хребет.
На маршруте не будет кафе, где можно погреться, и все, что вас греет — это ваша экипировка. Поэтому лучше взять лишнюю флиску, чем замерзнуть и испортить себе отпуск.
Что мы будем есть? Кто готовит?
Турклуб обеспечивает полноценное и вкусное трёхразовое питание: горячие завтраки и ужины, сытные обеды или перекусы на маршруте.
Меню разработано нутрициологом и адаптировано под зимние условия: калорийное, сбалансированное, с учётом нагрузок и мороза.
- Готовим на костре, воду топим из снега, чай кипятим в термосы — всё по-настоящему.
- Готовят участники по очереди, в команде с 2–3 дежурными под руководством инструктора. За поход каждый успеет внести вклад в общее тепло и ужин.
- Вся еда тщательно просчитана, не переживайте — никто не останется голодным.
- Все предпочтения, аллергии, вегетарианство или другие особенности учитываем — укажите их в анкете до похода и напомните дежурным перед готовкой.
- Походная раскладка заканчивается на завтраке последнего дня. Начиная с обеда в Ивделе питание в кафе и поезде за свой счет.
- На новогодний стол и праздники мы приготовим особое праздничное меню.
Каждый участник может внести свою лепту в создание уюта и настроения — захватить с собой что-то вкусное, любимое, «своё». Это не обязательно, но очень приятно.
У кого-то это домашнее варенье, у кого-то — фирменное печенье, у кого-то — банка любимых консервов или редкая сладость к чаю.
Будем по очереди выкладывать эти ништяки к общему столу и устраивать настоящий пир под звёздами, в снегах Северного Урала.
Какая обувь нужна?
Отлично себя зарекомендовали легкие сапоги для зимней рыбалки из современного материала ЭВА, с утеплителем внутри.
Можем рекомендовать такие сапоги всем, у кого нет другой надежной зимней обуви (проверенных зимних треккинговых ботинок, например, где ключевое слово — проверенных. Подробней о них ниже).
Плюсы сапог
1. Теплые. Реально.
2. Вкладыш из сапог просто достать и просушить (ботинок целиком сушится дольше и сложнее).
3. Цена отличная (в районе 2000 руб.).
Минусы
1. Некоторые модели скользят. Чтобы этого избежать, есть 2 варианта:
- смотрите модели сапог, у некоторых в подошве есть вставки из другого материала, такие не скользят;
- надевать поверх сапог ледоходы (шипованные накладки на обувь, стоят 500 руб.).
2. Размер. Ну, они немаленькие, да) Если вы переживаете, что на ваши сапоги не налезут ледоходы — не переживайте, налезут:) Нужно просто брать ледоходики размера максимум.
А чтобы не занимать место в багаже, можно в самолете лететь прямо в них).
Еще как вариант: если упаковываете сапоги в багаж, запихивайте внутрь какие-нибудь вещи. Носки, термос и т. д. Так не занимается лишний объем.
3. Некоторым людям в сапогах неудобно долго ходить, т. к. подошва плоская. Тут смотрите сами: если нога требовательна к подошве или есть плоскостопие, возможно это не ваш вариант. Или есть смысл подобрать ортопедические стельки.
Второй не менее надежный вариант зимней обуви — хорошие зимние треккинговые ботинки.
Плюсы треккинговых ботинок
1. Удобные (если уже разношенные!).
2. Не скользят.
Минусы треккинговых ботинок
1. В снегу промокают и долго сохнут.
2. Цена.
Если берете треккинговые ботинки, отдавайте предпочтение высоким моделям + к ним крайне желательно иметь гамаши (чтобы снег не попадал в голенище).
Что бы вы ни выбрали, главное чтоб ваша обувь была теплой и удобной. Теплые ноги — это самое главное условие комфортного путешествия.
Какая будет дневная программа?
Каждый день будет включать ранний подъём, приготовление завтрака дежурными, переходы по маршруту, обеды на привалах и обучение походным навыкам.
Вечера мы будем проводить в уютном шатре с печью, рассказывая истории.
Дежурные готовят еду на всех.
Что делать в случае непогоды?
Наши инструкторы имеют опыт работы в сложных погодных условиях. Мы всегда готовы адаптировать маршрут и программу в зависимости от ситуации, чтобы обеспечить безопасность участников.
Будет ли связь и электричество?
Нет, ни того, ни другого. Мы полностью погружаемся в дикую природу, вдали от цивилизации. Однако для безопасности у инструктора будет спутниковый трекер, с помощью которого мы будем передавать информацию о движении группы и поддерживать связь с клубным координатором и МЧС. Это гарантирует, что в случае необходимости мы всегда сможем связаться с внешним миром.
Что с гигиеной и туалетами?
Первые три дня — чисто походная романтика. Туалет — это сугроб с аккуратно притоптанной ямой.
Умываемся снегом, иногда топим чуть воды, когда топим снег на чай.
На базу мы вернёмся в последнюю ночь, и вот там уже будет всё как привыкли: тёплая баня, оборудованный туалет и кровати с постельным бельём.
Важно: берите побольше обычной туалетной бумаги. Не только по прямому назначению — она ещё пригодится сушить ботинки и стельки.
Влажная туалетная бумага не подходит, т. к. она просто замёрзнет. Маленькую пачку влажных салфеток можно взять для умывания вечером, но рассчитывайте, что согреть её можно будет только у печки перед сном.
Нужно ли нести рюкзак? Сколько он весит?
В этом походе вес снаряжения распределяется разумно: на спине — личные вещи, в санях — всё тяжёлое.
- Личные вещи вы собираете по нашему подробному списку. Мы рекомендуем уложиться до 15 кг — этого достаточно, чтобы всё необходимое было с вами, но при этом рюкзак оставался лёгким.
- Общественное снаряжение — это шатёр, печка, еда, котлы и т. д. — все это мы выдадим на старте. Каждый участник несёт свою часть этого снаряжения, но не на себе, а в персональных волокушах — специальных санях, которые тащите за собой по снегу. Это гораздо проще, чем тащить всё на плечах.
Таким образом, вы идёте с комфортом: на плечах — лёгкий рюкзак, всё тяжёлое — в санях. Спина скажет спасибо.