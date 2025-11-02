1 день

Встреча в Екатеринбурге и поезд в Ивдель

Приключение начинается с дороги. Сначала — самолёт или поезд до Екатеринбурга, а в 17:00 мы встречаемся на ж/д вокзале и садимся на ночной поезд в Ивдель.

Уже в вагоне становится немного тревожно и волнительно: едем в глушь, где нет кафе, асфальта и тёплого туалета. Дальше только леса, сопки и ты.

Билеты на поезд необходимо покупать самостоятельно как можно раньше (подробности в разделе о билетах).

Ложимся спать как можно раньше, ночь будет короткой.

Поезд Екб-Ивдель

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160