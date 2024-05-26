И Ирина Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)

О Ольга Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!

Н Наталья Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!

О Оксана Поход за звездами. Таганай Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)