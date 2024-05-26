Пешие туры-прогулки в Екатеринбурге с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000 за человека
Поход за звездами. Таганай
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход за звездами. Таганай
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
22 дек в 10:00
12 000 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
  2. Поход за звездами. Таганай
  3. Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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