И Ирина Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)

О Ольга Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!

Н Наталья Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!

М Мария Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо