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Авторский тур
4 дня
23 июля в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ООльга6 мая 2024Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
- ММария29 февраля 2024Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
- ТТатьяна28 февраля 2024Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
- ТТатьяна28 февраля 2024Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Популярные места»
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