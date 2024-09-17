5 дней
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Отправляемся в зимний пеший поход к одному из самых популярных и загадочных мест Северного Урала»
4 янв в 10:00
48 000₽ за человека
3 дня
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000₽ за человека
3 дня
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Этот поход идеален для тех, кто впервые для себя решил побывать в зимнем походе среди гор»
20 дек в 10:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББадулина17 сентября 2024Интересный маршрут, красивые места, не сложный.
- ААлександра24 июля 2024Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая. Ходить там непросто, иногда прямо-таки тяжело, но открывающиеся виды оправдывают
- ИИрина26 мая 2024Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Многодневные походы»
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