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приложенные усилия. Все возникающие сложности - особенности места, а не недостатки тура. Берите с собой полноценные болотные сапоги:) Мы ходили с Татьяной и она замечательная - яркий, открытый и интересный человек, хороший проводник, надеюсь что наши дороги ещë пересекутся. Темп движения был комфортным, раскладка не голодной, подъемы не слишком ранними. Изучив при выборе туда большое количество альтернатив, я считаю что в этом туре отлично сбалансированы длительность, впечатления, стоимость и физическая нагрузка, если вы не спортсмен, но достаточно бодрый человек.