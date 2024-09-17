Собирайтесь в поход из Екатеринбурга вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Екатеринбурге, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Пешая
3 отзыва
5 дней
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Отправляемся в зимний пеший поход к одному из самых популярных и загадочных мест Северного Урала»
4 янв в 10:00
48 000 за человека
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Пешая
3 отзыва
3 дня
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000 за человека
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Пешая
3 отзыва
3 дня
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Этот поход идеален для тех, кто впервые для себя решил побывать в зимнем походе среди гор»
20 дек в 10:00
20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Бадулина
    17 сентября 2024
    Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
    Интересный маршрут, красивые места, не сложный.
  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
    Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая. Ходить там непросто, иногда прямо-таки тяжело, но открывающиеся виды оправдывают
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    приложенные усилия. Все возникающие сложности - особенности места, а не недостатки тура. Берите с собой полноценные болотные сапоги:) Мы ходили с Татьяной и она замечательная - яркий, открытый и интересный человек, хороший проводник, надеюсь что наши дороги ещë пересекутся. Темп движения был комфортным, раскладка не голодной, подъемы не слишком ранними. Изучив при выборе туда большое количество альтернатив, я считаю что в этом туре отлично сбалансированы длительность, впечатления, стоимость и физическая нагрузка, если вы не спортсмен, но достаточно бодрый человек.

    Маршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемаяМаршрут проходит по невероятно красивым местам. Впечатления очень яркие, природа незабываемая
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
    Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉
    Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉Потрясающее приключение и фантастические пейзажи. Компания подобралась супер! 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Многодневные походы»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
  2. Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
  3. Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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